Quảng Ninh đón đoàn khách quốc tế MICE hơn 600 người

TPO - Ngày 21/8, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (phường Bãi Cháy), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh và Công ty CP Du lịch Vietravel chi nhánh Quảng Ninh tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch quốc tế MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, sự kiện) gồm 600 người.

Đoàn khách thuộc Tập đoàn đa quốc gia Three International, đến từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong thời gian lưu lại từ 20 đến 24/8, đoàn sẽ tham quan Vịnh Hạ Long, vòng quay Mặt trời, Bảo tàng Quảng Ninh, chợ Hạ Long và tham dự hội nghị tại khách sạn Vinpearl Hạ Long.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng đoàn khách.

Đây được coi là minh chứng rõ nét cho nỗ lực xúc tiến, mở rộng thị trường khách quốc tế của ngành Du lịch Quảng Ninh, đặc biệt với phân khúc MICE từ các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ... Thời gian qua, tỉnh đã chủ động làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước để đón đầu dòng khách quốc tế cuối năm.

Du khách check-in ở cảng.

Hiện Quảng Ninh có hơn 20.000 phòng lưu trú thuộc 1.380 cơ sở, cùng 32 tour, tuyến và 78 điểm du lịch. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh loại hình du lịch MICE, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đón trên 20 triệu lượt khách trong năm 2025 và khẳng định vị thế điểm đến 4 mùa của Quảng Ninh.