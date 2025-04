Marriott Bonvoy khuyến khích tổ chức sự kiện Mice có trách nhiệm tại Việt Nam

Hội viên Marriott Bonvoy sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn hơn khi tổ chức hội nghị và sự kiện tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên toàn quốc, bao gồm giảm giá 5%, nhiều đặc quyền và hỗ trợ bù đắp lượng khí thải carbon.

Với mong muốn mang đến những khoảnh khắc khó quên cho khách mời mà vẫn có thể giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường, Marriott Bonvoy Events đã thiết kế riêng chiến dịch 'Good for You, and Better for the Environment' (tạm dịch: Sự Kiện Tích Cực, Môi Trường Bền Vững) dành cho các đoàn du lịch MICE (Hội họp - Khen thưởng - Hội thảo - Triển lãm) – giúp hiện thực hóa mục tiêu tổ chức sự kiện bền vững một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Theo đó, nếu các đơn vị tổ chức sự kiện đặt dịch vụ cho đoàn tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên cả nước trước ngày 30/9/2025 và tổ chức sự kiện trước ngày 31/12/2025, thì họ sẽ được hưởng 5% trên giá phòng hoặc giá hội nghị, cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác. Tuy nhiên, ưu đãi này chỉ áp dụng cho các thành viên Marriott Bonvoy. Bạn có thể dễ dàng đăng ký thành viên miễn phí tại website chính thức của Marriott!

Đặc biệt hơn cả, các hội viên Marriott Bonvoy chi tiêu sự kiện từ 20.000 USD trở lên sẽ được hỗ trợ đo lường lượng khí thải carbon do sự kiện của doanh nghiệp tạo ra và nhận tín chỉ bù đắp khí thải hoàn toàn miễn phí thông qua các dự án trồng rừng và phục hồi môi trường do Marriott Bonvoy Events hợp tác cùng tổ chức South Pole thực hiện.

Ở khắp các tỉnh thành tại Việt Nam, các doanh nghiệp nay đã có thể tổ chức sự kiện bền vững đi kèm nhiều quyền lợi cộng thêm. Tại JW Marriott Hotel Hanoi – khách sạn sở hữu hai phòng đại tiệc cùng khu vườn JW ven hồ giữa lòng Thủ đô – các đơn vị tổ chức có thể nhận đến 90.000 điểm Marriott Bonvoy cho mỗi đoàn, tặng 1 đêm miễn phí cho mỗi 15 đêm phòng đặt trước, nâng cấp gói tiệc trà giữa giờ theo chủ đề của mỗi sự kiện. Tại Sheraton Hai Phong, khách sạn hàng đầu của thành phố Cảng đang sở hữu phòng đại tiệc có sức chứa đến 900 khách và mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn như cho những đoàn khách MICE như: miễn phí nâng hạng lên phòng Executive Suite hoặc phòng Tổng Thống, tặng 1 đêm miễn phí cho mỗi 15 phòng đặt trước, hỗ trợ nhận phòng sớm và trả phòng muộn, miễn phí sử dụng phòng đại tiệc và màn hình LED, giảm 20% chi phí dịch vụ ẩm thực, và miễn phí gói đồ uống không cồn trong 1 giờ.

Tại Sheraton Grand Danang Resort & Convention Center, đơn vị tổ chức không chỉ được lựa chọn giữa phòng đại tiệc lớn có sức chứa 1.000 khách và không gian ngoài trời ven biển rộng rãi, mà còn được chọn nhân đôi điểm Marriott Bonvoy hoặc cộng thêm 30 phút cho gói đồ uống. Với JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, khu nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp tại đảo Ngọc mang tới cho các đơn vị tổ chức được hưởng hàng loạt đặc quyền như: nhân đôi điểm Marriott Bonvoy, tặng 1 phòng miễn phí cho mỗi 20 phòng đặt trước, nâng hạng phòng lên suite, đưa đón khứ hồi khách VIP bằng xe limousine, miễn phí vé xem show diễn đỉnh cao “Kiss of the Sea”.

Tại The Westin Resort & Spa Cam Ranh, khu nghỉ dưỡng ven biển nơi khách có thể “Work Well” trong không gian đầy cảm hứng này sẽ tặng thêm 1 phòng miễn phí và 1 phòng nâng hạng lên suite cho mỗi 20 phòng được đặt trước, tặng các hoạt động chăm sóc sức khỏe như yoga hoặc chạy bộ, tiệc trà giữa giờ được thiết kế tốt cho sức khoẻ, được nhân đôi điểm Marriott Bonvoy, tặng 30 phút đồ uống và món ăn nhẹ trước chương trình.

Chiến dịch “Sự Kiện Tích Cực, Môi Trường Bền Vững” là một sáng kiến thuộc Serve360 – chương trình phát triển bền vững và tác động xã hội của Marriott International, với cam kết “Doing Good In Every Direction” (tạm dịch: Làm tốt trên mọi phương diện).

Tìm hiểu thêm về phương thức tổ chức những hội nghị ấn tượng và bền vững tại Việt Nam cùng Marriott Bonvoy Events bằng cách truy cập marriottbonvoyevents.com.