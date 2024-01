Du lịch tràn đầy hứng khởi năm mới 2024 với chương trình “mưa điểm thưởng” toàn cầu từ Marriott Bonvoy

Marriott Bonvoy, chương trình du lịch từng đoạt giải thưởng của Marriott International chính thức công bố tiếp tục mang chương trình ưu đãi toàn cầu vốn r ất được yêu thích trở lại cho mùa mới, nhằm mang đến cho các thành viên cơ hội tích lũy thật nhiều điểm thưởng và đêm thưởng Elite Night cho mỗi đêm lưu trú.

“Say Yes 1.000 times - Cùng nói 1.000 lần đồng ý”, khởi động hành trình du lịch ngập tràn hứng khởi với cơ hội nhận tới 76.000 điểm thưởng và nhanh chóng nâng hạng hội viên để đón nhận thêm nhiều quyền lợi độc quyền!

Theo đó, từ ngày 13/2 đến 29/4, hội viên đăng ký thành công có thể kiếm được 1.000 điểm thưởng và một đêm thưởng Elite Night cho mỗi đêm lưu trú đã đặt chỗ trong thời gian ưu đãi. Chương trình bắt đầu từ hôm nay và kéo dài đến ngày 15/4/2024.

Marriott Bonvoy chào đón các thành viên khám phá các điểm đến nghỉ dưỡng trong hệ thống gồm hơn 30 thương hiệu khách sạn và tặng thưởng thành viên cơ hội kiếm tới 76.000 điểm thưởng Marriott Bonvoy và 76 đêm thưởng Elite Night. Sau khi đăng ký tham gia khuyến mãi, hội viên có thể kiếm được hai lần điểm thưởng cho mỗi đêm, bắt đầu từ đêm lưu trú đầu tiên.

Điểm thưởng có thể được quy đổi theo nhiều cách như đổi thành các đêm lưu trú tại hệ thống khách sạn rộng rãi của Marriott về độ phủ rộng khắp thế giới với hơn 30 thương hiệu khách sạn cao cấp hoặc đổi thành các đêm lưu trú tại hệ thống “Homes & Villas by Marriott Bonvoy” - dịch vụ Nhà và Biệt thự của Marriott Bonvoy hoặc sử dụng để có những trải nghiệm độc đáo với Marriott Bonvoy Moments.

Điểm thưởng Elite Night cũng giúp hội viên có cơ hội tăng tốc để trở thành hội viên cấp cao của Marriott Bonvoy một cách nhanh chóng hơn. Ví dụ: Với chương trình khuyến mãi này, hội viên có thể đạt được trạng thái Silver Elite chỉ sau 5 đêm thay vì 10 đêm thông thường. Hội viên cấp Silver Elite có thể tận hưởng những lợi ích mới như trả phòng trễ và 10% điểm thưởng cho những lần lưu trú tại khách sạn, dành cho các đặt chỗ đủ điều kiện trong tương lai.

Chi tiết của chương trình khuyến mãi bao gồm: Từ nay đến hết 15/4/2024, để đăng ký tham gia chương trình, vui lòng nhấn vào đây: Promotion Central (marriott.com)

- Thời gian khuyến mãi kéo dài từ ngày 13/2 đến 29/4/2024.

- Các lượt lưu trú đã hoàn thành trước khi đăng ký sẽ không đủ điều kiện để nhận khuyến mãi này. Hội viên phải đăng ký trước ngày 15/4/2024 để được xác nhận đủ điều kiện tham gia chương trình.

- Với chương trình khuyến mãi này, các hội viên có thể kiếm được điểm thưởng không giới hạn và nhận thưởng Elite Night trong thời gian tích lũy 76 ngày, với số điểm thưởng lên tới 76.000 điểm và 76 đêm thưởng Elite Night.

- Khách sạn được đặt chỗ phải trong danh sách các khách sạn có tham gia chương trình khuyến mãi của Marriott Bonvoy tại thời điểm lưu trú, để đủ điều kiện được coi là lưu trú qua đêm theo các điều khoản khuyến mãi.

- Hội viên phải đặt chỗ lưu trú trực tiếp với Marriott trên Marriott.com, trong ứng dụng Marriott Bonvoy Mobile hoặc thông qua trung tâm đặt phòng. Các đặt chỗ thêm giá có sẵn thông qua hầu hết các nhà bán lẻ trực tuyến thuộc bên thứ ba và giá của đại lý du lịch không đủ điều kiện cho chương trình khuyến mãi này.

- Lưu trú tại The Ritz-Carlton Yacht Collection, Homes & Villas by Marriott Bonvoy®, Marriott Executive Apartments® và các tuần do chủ sở hữu lưu trú tại Marriott Vacation Club®, Grand Residences by Marriott®, Marriott Grand Residence Club®, Sheraton Vacation Club® , Westin Vacation Club®, The Ritz-Carlton Club®, St. Regis Residence Club® và Luxury Collection Residence Club, không đủ điều kiện nhận điểm thưởng hoặc thưởng Elite Night cho chương trình khuyến mãi này.