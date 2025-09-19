Quảng Ninh dành trên 5.400 tỷ làm 2 tuyến đường bao biển mới

TPO - Hai dự án đường bao biển mới trị giá trên 5.400 tỷ được tỉnh Quảng Ninh đầu tư sau khi hoàn thành nhằm mở rộng không gian đô thị của tỉnh, tạo động lực thu hút đầu tư phát triển các khu đô thị mới ở khu vực phía Bắc của vịnh Cửa Lục và khai thác hợp lý các tiềm năng, lợi thế về đất đai…

UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất đầu tư 2 dự án giao thông gồm Đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn (gần trụ P4 cầu Bãi Cháy, phường Hồng Gai) đi qua cầu Bình Minh đến cầu Bang (phường Cao Xanh); đường ven biển phía Tây Bắc vịnh Cửa Lục kết nối từ cầu Trới 2 qua cầu Tình Yêu và đấu nối vào Quốc lộ 279 (phường Hoành Bồ).

Hai dự án nằm trên địa bàn các phường: Hồng Gai, Cao Xanh và Hoành Bồ, có tổng vốn đầu tư dự kiến trên 5.400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện trong giai đoạn từ năm 2025 đến 2028. Trong đó, dự án đường ven biển phía Tây Bắc vịnh Cửa Lục kết nối từ cầu Trới 2 qua cầu Tình Yêu, đấu nối vào Quốc lộ 279 có chiều dài tuyến khoảng 8,3km, tốc độ thiết kế 60km/h, tổng mức đầu tư 2.860 tỉ đồng.

Dự án đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn (gần trụ P4 cầu Bãi Cháy) đi qua cầu Bình Minh đến cầu Bang, có chiều dài tuyến trên 7km, tốc độ thiết kế 60km/h, tổng mức đầu tư 2.618 tỉ đồng.

Hiện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 đã ký hợp đồng gói thầu tư vấn khảo sát xây dựng, lập dự án.

Quảng Ninh đang sở hữu tuyến đường ven biển dài gần 20 km được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam. ẢNh: Quốc Nam.

Khi hai tuyến đường này đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao giá trị của khu vực vịnh Cửa Lục, tạo động lực cho các nhà đầu tư vào địa bàn và cụ thể hóa các quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Kiểm tra thực tế hiện trường 2 dự án vào hôm qua (18/9), ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khẳng định việc triển khai 2 dự án này nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại nhằm mở rộng không gian đô thị của tỉnh, tạo động lực thu hút đầu tư phát triển các khu đô thị mới ở khu vực phía Bắc của vịnh Cửa Lục và khai thác hợp lý các tiềm năng, lợi thế về đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khu vực phòng thủ quốc phòng - an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị, phường liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư và tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư 2 dự án.

Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng tuyến đường bao biển bắt đầu từ phường Hồng Gai (TP Hạ Long cũ) đến phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả cũ) quy mô 6 làn xe, dài gần 20 km với hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Đây cũng được mệnh danh là tuyến đường bao biển có phong cảnh đẹp nhất Việt Nam khi kết nối di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long với vịnh Bái Tử Long.

Tuyến đường uốn lượn quanh các núi đá và rừng ngập mặn trở thành địa điểm ngắm cảnh ưa thích của người dân và khách du lịch khi di chuyển trên tuyến đường này.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng đang có tham vọng biến vịnh Cửa Lục trở thành "Vịnh Sydney bên bờ Vịnh Hạ Long" với trọng tâm là phát triển du lịch đẳng cấp quốc tế, kết hợp với đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, di dời các dự án gây ô nhiễm, bảo vệ môi trường và xây dựng các khu đô thị, bến du thuyền hiện đại...