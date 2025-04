Quảng Nam thông qua nội dung cơ bản đề án hợp nhất với Đà Nẵng

Ngày 18/4, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XXII về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII thông qua nội dung cơ bản các dự thảo Đề án: Đề án hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; Đề án kết thúc hoạt động đảng bộ huyện, thị xã, thành phố sau khi không tổ chức cấp huyện; Đề án thành lập tổ chức đảng theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương hoàn thiện nội dung dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh, đảm bảo đúng các nguyên tắc, định hướng, tiêu chí và chất lượng.

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân và hoàn thành vào ngày 20/4, trình HĐND tỉnh vào ngày 24/4, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 1/5.

Thống nhất thông qua phương án hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Phương án hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng kèm theo Nghị quyết 45-NQ/TU ngày 18/4 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam căn cứ thực hiện theo Nghị quyết 60 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 76 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 759 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp; Công văn số 03 của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất thông qua phương án hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Cụ thể:

Thành lập thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Nam với tổng diện tích 10.574,87km2; quy mô dân số 1.747.147 người, có 88 xã, phường trực thuộc thành phố Đà Nẵng và có 19 phường, xã đặc khu trực thuộc.

Trung tâm hành chính – chính trị của thành phố Đà Nẵng mới đặt tại thành phố Đà Nẵng.

Về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy

Sáp nhập nguyên trạng 2 Đoàn Đại biểu Quốc hội của hai địa phương, sau sáp nhập Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng có 12 đại biểu.

Số lượng đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng (mới) hợp nhất số lượng đại biểu HĐND của 2 địa phương là 98 đại biểu.

HĐND thành phố Đà Nẵng (mới) có 4 ban. Theo đó, Thành lập Ban Pháp chế (trên cơ sở hợp nhất Ban pháp chế 2 địa phương); Ban Kinh tế - Ngân sách (trên cơ sở hợp nhất Ban Ban Kinh tế - Ngân sách 2 địa phương); Thành lập Ban Đô thị HĐND (trên cơ sở giữ nguyên Ban Đô thị HĐND thành phố Đà Nẵng và xem xét bổ sung đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách và Phó trưởng Ban đô thị); Thành lập Ban Văn hóa – xã hội (trong đó bao gồm chức năng nhiệm vụ của Ban Dân tộc).

Các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố Đà Nẵng: Sáp nhập 12 cơ sở có tên gọi giống nhau và có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; đồng thời giữ nguyên 2 sở khác biệt. Sau khi hợp nhất thành phố Đà Nẵng (mới) có 14 Sở: Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tư pháp, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND, Thanh tra, Ngoại vụ, Dân tộc và Tôn giáo.

Đối với các đơn vị đặc thù được Chính phủ thành lập: Giữ nguyên 2 ban là Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, tiếp nhận chức năng quản lý các khu công nghiệp từ Ban Quản lý Các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Đổi tên Ban Quản lý Các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam thành Ban Quản lý các khu kinh tế (chuyển chức năng quản lý các khu công nghiệp về cho Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng).

Các đơn vị sự nghiệp công lập của TP Đà Nẵng và Quảng Nam thì trước mắt giữ nguyên tổ chức bộ máy của 5 ban quản lý (BQL) dự án, gồm: BQL dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và hạ tầng đô thị Đà Nẵng, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam và BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam.

Sáp nhập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam gồm 9 đầu mối, trong đó có 1 văn phòng, 8 ban chuyên môn, 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng (mới).

Trước mắt giữ nguyên trạng 48 tổ chức Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của thành phố Đà Nẵng và của tỉnh Quảng Nam và sẽ sắp xếp theo Đề án của Trung ương...

Tỉnh ủy Quảng Nam thông qua nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, sắp xếp 233 xã, phường, thị trấn hiện tại thành 88 đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể:

Sắp xếp 13 xã, phường của thành phố Hội An hiện tại thành 4 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 3 phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp (Cù Lao Chàm).

Sắp xếp lại 12 xã, phường của thành phố Tam Kỳ thành 4 phường gồm các phường: Tam Kỳ, Tam Kỳ Bắc, Tam Kỳ Đông, Tam Kỳ Nam.

Sau sắp xếp thị xã Điện Bàn có 5 phường và 2 xã; huyện Núi Thành có 7 xã; Huyện Phú Ninh có 3 xã; Huyện Tiên Phước có 5 xã; Huyện Bắc Trà My có 5 xã; Huyện Nam Trà My có 5 xã; Huyện Nam Giang có 6 xã; huyện Đông Giang có 4 xã; Huyện Phước Sơn có 5 xã; Huyện Tây Giang có 6 xã; Huyện Hiệp Đức có 3 xã.

Huyện Thăng Bình sau sắp xếp có 7 xã; Huyện Quế Sơn có 6 xã; Huyện Duy Xuyên có 5 xã; Huyện Đại Lộc có 6 xã.