Quang Hùng Master D tái hiện video "gây bão" 10 năm trước, đổi một chi tiết đặc biệt

Thiện Dư

HHTO - Quang Hùng MasterD tái hợp với nam ca sĩ RUM để chúc mừng 10 năm của video tổng hợp nhạc Việt từng giúp anh nổi tiếng.

Sau dịp Tết Nguyên đán, Quang Hùng MasterD đã gây chú ý trên mạng xã hội khi có màn hội họp gây sốt. Không phải một người bạn bình thường nào đó, nhân vật chung khung hình với chủ nhân ca khúc Thả Anh Ra lại chính là nam ca sĩ RUM. Đoạn video cả hai mỹ nam cùng nhau tái hiện khung cảnh 10 năm trước khiến khán giả vô cùng thích thú.

Quang Hùng MasterD và RUM quay video kỷ niệm 10 năm của bản "mashup" từng gây bão.

Trong video, Quang Hùng MasterD và RUM cùng nhau thể hiện lại một đoạn trong video "mashup nhạc Việt" từng gây sốt của cả hai vào năm 2016. Hiện tại sau 10 năm, hai ca sĩ mới có dịp ngồi lại và thể hiện khoảnh khắc đáng nhớ này. Đặc biệt, việc cả hai đổi màu áo cho nhau so với 1 thập kỷ trước cũng khiến cư dân mạng hào hứng.

2.png
Hai nam ca sĩ đổi màu áo cho nhau.

Nhiều khán giả còn dành lời khen cho nhan sắc của hai chàng trai, đặc biệt là RUM. So với thời điểm 10 năm trước, RUM hiện tại thăng hạng nhan sắc rõ rệt, không thua kém gì anh bạn Quang Hùng MasterD của mình.

Trước đó vào năm 2016, hai nam ca sĩ đã ngồi lại bên nhau để thực hiện một bản "mashup" dài, kết hợp những bài hát phổ biến nhất của năm 2015. Đoạn video nhanh chóng gây sốt, thu về hơn 23 triệu lượt xem trên YouTube. Đây cũng là thời điểm mà RUM lẫn Quang Hùng MasterD được biết đến rộng rãi hơn.

1.png
Video "gây bão" của Quang Hùng MasterD và RUM.

Hiện tại sau 1 thập kỷ, Quang Hùng MasterD đã trở thành một trong những nam ca sĩ được săn đón nhất. Năm 2024, việc tham gia Anh Trai "Say Hi" đã giúp chàng trai gốc Huế có được bệ phóng nâng tầm danh tiếng. Anh sở hữu nhiều ca khúc hiện tượng như Dễ Đến Dễ Đi, Thủy Triều, Trói Anh Lại, Tình Đầu Quá Chén... và là gương mặt quen thuộc của không ít những sự kiện âm nhạc lớn nhỏ trong nước.

635241446-1491786389620541-5729792011155365319-n.jpg

Còn với RUM, anh chàng vốn có sự khởi đầu bùng nổ hơn Quang Hùng MasterD. Thời điểm phong trào cover đang thịnh, RUM được xem là một trong những giọng hát hàng đầu trên YouTube. Ngoài ra, anh cũng sở hữu nhiều bản hit đình đám như Kém Duyên, Ôm Trọn Nỗi Nhớ… Dù vẫn hoạt động âm nhạc năng nổ đến hiện tại, nhưng RUM vẫn thiếu một cơ hội để bứt phá như người bạn của mình.

600208597-1416424216518874-8188319007807195232-n.jpg
626803187-1549827376122706-5377004852731981286-n.jpg
Thiện Dư
