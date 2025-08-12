Quân đội Việt Nam - Australia ký kế hoạch hợp tác

TPO - Sáng 12/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và Phó Tổng thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 8. Dịp này, hai bên đã ký kế hoạch hợp tác 3 năm 2025-2027.

Tại Đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, từ Đối thoại lần thứ 7 (tháng 3/2024) đến nay, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia đã được triển khai tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đón Phó Tổng thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey tới đồng chủ trì Đối thoại lần thứ 8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Trong đó, kết quả nổi bật là hai bên quan tâm thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, được duy trì hiệu quả; hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác quân binh chủng, chia sẻ thông tin, quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ, cứu nạn, công nghiệp quốc phòng...

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - Australia và những nỗ lực của Bộ Quốc phòng Australia trong việc thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng với ASEAN; bao gồm việc tổ chức Đối thoại Quốc phòng cấp cao Australia - ASEAN lần đầu tiên (5/2025).

Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Australia trong các cơ chế đa phương khu vực, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ông Hugh Jeffrey ký kế hoạch hợp tác 3 năm giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Thời gian tới, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã được ký kết giữa Bộ Quốc phòng hai nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, triển khai hiệu quả một số nội dung như trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao.

Hai bên tăng cường hợp tác quân binh chủng, quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh, công nghiệp quốc phòng, quản lý biên giới; thực hiện hiệu quả kế hoạch hợp tác 3 năm (2025-2027) triển khai Thỏa thuận Đối tác Gìn giữ hòa bình được ký kết vào cuối tháng 7/2025; phối hợp trong các hoạt động đa phương, nhất là trong khuôn khổ ADMM+.

Nhấn mạnh hợp tác đào tạo là nền tảng trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến mong muốn, Bộ Quốc phòng Australia xem xét tăng số lượng các suất học bổng đào tạo đại học và thạc sĩ một số chuyên ngành mà Việt Nam có nhu cầu, đồng thời hoan nghênh Australia tiếp tục cử quân nhân sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự và khóa học Quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng.

Tại Đối thoại, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì Chính sách Quốc phòng “bốn không”.

Đoàn đại biểu hai nước tham dự Đối thoại lần thứ 8.

Việt Nam chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS 1982); tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử trên biển Đông (DOC), xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu tại Đối thoại, Phó Tổng thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey khẳng định, quan hệ quốc phòng là trụ cột chính trong phát triển quan hệ giữa hai nước; đồng thời mong muốn tìm hiểu thêm các hình thức và lĩnh vực cần hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới để cùng nhau vượt qua các thách thức chung.

Phó Tổng thư ký Quốc phòng Australia thống nhất với đánh giá của Bộ Quốc phòng Việt Nam về hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian vừa qua. Ông Hugh Jeffrey cũng nhấn mạnh về vấn đề biển Đông và đề nghị các nước cần duy trì việc tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia, luật pháp quốc tế và các quy tắc chung.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại Đối thoại.

Phó Tổng thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey phát biểu tại Đối thoại.