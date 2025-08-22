Quà tặng bạn đọc: Bộ đôi túi makeup và túi đeo chéo cho ngày xuống phố rạng rỡ

HHT - Hội sưu tập túi đựng đồ trang điểm và túi xách đâu rồi! Cùng nhà Hoa mang các em túi xinh yêu này về nhà nào!

Túi vải mềm hoa nhí cho nàng điệu đà

HATShop là cửa tiệm online bé xinh với những món đồ handmade điệu đà cho các bạn nữ. Đến với HATShop, teen có thể tìm thấy các bạn túi pouch chần bông, túi tote và những chiếc mũ đi biển xinh yêu.

Sản phẩm của HATShop hướng đến các bạn yêu thích chất liệu vải mềm mại, hoạ tiết hoa nhí cùng những màu sắc ngọt ngào. Riêng ở sản phẩm túi pouch, nhà HAT còn may thêm 4 loại kích thước từ mini treo móc khóa đến size túi bánh mì khổng lồ kèm dây đeo để bạn đựng “cả thế giới”.

Sắp tới, cửa tiệm sẽ cho ra mắt mẫu túi đựng laptop chần bông dày dặn, phù hợp với nhu cầu đi học, đi làm của teen mà vẫn đảm bảo sự xinh xắn nhất!

Bạn có thể ghé thăm HATShop tại:

Facebook: HATShop

Instagram: @hatshop2604

TikTok: @hatshop2604

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được 1 túi pouch đựng mỹ phẩm size L trị giá 159.000 đồng từ HATShop.

Túi đeo chéo cùng teen tung tăng mọi nơi

Ra mắt từ năm 2015, Totetalk là thương hiệu dành cho giới trẻ yêu thích những chiếc cặp xách vừa tiện ích vừa thời trang, ứng dụng cao.

Totetalk được teen yêu thích bởi kiểu dáng phá cách, màu sắc nổi bật, độc đáo, chất lượng với giá cả siêu phải chăng. Các sản phẩm từ Totetalk như cặp xách, cho đến túi đeo chéo và các phụ kiện nhỏ như móc khóa, hộp bút, đều được hoàn thiện tỉ mỉ với chất liệu cứng cáp, đứng phom, kéo dài thời hạn sử dụng.

Các chi tiết móc khóa, ngăn chứa đồ, laptop đều được Totetalk chú trọng phát triển cho các bạn trải nghiệm tốt nhất, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Còn gì lăn tăn mà không khám phá ngay những sản phẩm hot hit nằm trong BST mới nhất của Totetalk!

Khám phá Totetalk tại:

Facebook: ToteTalk

Instagram: @totetalk

Quà tặng: 3 bạn đọc may mắn, mỗi bạn nhận được phần quà là Messenger Bag trị giá 450.000 đồng từ Totetalk.