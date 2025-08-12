Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phương Oanh tái xuất trong bản Việt “30 Chưa Phải Là Hết”, phản hồi trước ý kiến về đời tư

Linh Nhi - Ảnh: FBNV

HHTO - Đây không phải lần đầu tiên Phương Oanh vướng bình luận tiêu cực nhưng cách đối mặt của cô đã rất khác.

Sau 4 năm kể từ Hương Vị Tình Thân, Phương Oanh mới trở lại đóng phim sau thời gian dài kết hôn và sinh con. Chính vì thế, khán giả càng tò mò không biết kịch bản Gió Ngang Khoảng Trời Xanh hấp dẫn cỡ nào mà kéo được Phương Oanh tái xuất.

phuong-oanh-5.jpg
Phương Oanh đóng phim trở lại sau 4 năm

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh chuyển thể từ phim 30 Chưa Phải Là Hết đình đám của Trung Quốc, Phương Oanh là một trong 3 nữ chính cùng với Việt Hoa, Quỳnh Kool. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên rất hào hứng với dự án này khi thường xuyên khoe ảnh hậu trường cũng như ảnh quảng bá Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

phuong-oanh-6.jpg
Phương Oanh là nữ chính cùng với Việt Hoa, Quỳnh Kool

Tuy nhiên, đã có một vài cư dân mạng để lại bình luận chỉ trích đời tư của Phương Oanh, gọi cô là "tiểu tam". Thậm chí khi Doãn Quốc Đam đăng ảnh chụp chung với Phương Oanh vì hai người đóng vai vợ chồng trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, cũng có nhiều anti-fan vào chỉ trích Phương Oanh khiến cho nam diễn viên phải lên tiếng đáp trả.

gio-ngang-6.jpg
Phương Oanh và Doãn Quốc Đam lần thứ 3 đóng chung

Trước đây, Phương Oanh vẫn có tiếng là nữ diễn viên cá tính, không ngại tranh cãi gay gắt với những ai chê bai, chỉ trích mình. Hồi đóng Hương Vị Tình Thân, nữ diễn viên đã nhiều lần đối đáp căng thẳng với cư dân mạng nhưng bây giờ cô đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Khi bị chỉ trích đời tư, Phương Oanh còn lên tiếng xin lỗi vì đã làm khán giả kia khó chịu kèm theo biểu tượng emoji cảm xúc mặt cười.

phuong-oanh-4.jpg
66.jpg
Phương Oanh giờ đã đối đáp khéo léo hơn trước

Có lẽ sau khi kết hôn và làm mẹ, Phương Oanh đã đằm tính hơn, không còn muốn dành thời gian đôi co với các anti-fan mà chỉ tập trung vào những người yêu quý mình. Sự thay đổi đầy khôn khéo này được netizen ủng hộ, và càng khiến mọi người chờ đợi vai Mỹ Anh của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh: FBNV
#Phương Oanh #Gió Ngang Khoảng Trời Xanh #Phương Oanh chỉ trích #Doãn Quốc Đam phim VTV #phim 30 chưa phải là hết

