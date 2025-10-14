Phương Ly lên tiếng về phần trình diễn solo ca khúc Vỗ Tay tại concert Em Xinh “Say Hi”

HHTO - Mới đây, Phương Ly vừa lên tiếng giải thích lý do trình diễn solo ca khúc Vỗ Tay tại concert Em Xinh “Say Hi” D-2 dù không nằm trong BEST 5.

Sau đêm diễn thứ hai của concert Em Xinh “Say Hi”, tiết mục Vỗ Tay của Phương Ly nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen về sự hoành tráng cũng như cảm giác tự hào mà ca khúc mang lại, một số khán giả đặt câu hỏi vì sao Phương Ly được trình diễn solo dù không thuộc BEST 5 - nhóm Em Xinh được cho là có đặc quyền biểu diễn cá nhân tại đêm concert.

Tiết mục Vỗ Tay của Phương Ly được biểu diễn tại concert Em Xinh "Say Hi" Day 2. Nguồn clip: @tramtruyenthongcuaemxinh.

Trước những thắc mắc từ công chúng, Phương Ly đã đăng tải bài viết giải thích. Nữ ca sĩ cho biết, cô từng có ý định từ chối khi nhận được lời mời từ chương trình vì lo ngại có thể gây ra những hiểu lầm không đáng có. Tuy nhiên, với niềm tin vào thông điệp tích cực của ca khúc cũng như cảm nhận được sự mong đợi của khán giả, Phương Ly đã quyết định trình diễn Vỗ Tay tại đêm concert Em Xinh “Say Hi” D-2.

Phương Ly chia sẻ về quyết định nhận lời biểu diễn solo ca khúc Vỗ Tay.

Giọng ca Anh Là Ai chia sẻ mong muốn ca khúc của mình sẽ như một lời gửi gắm tới khán giả về những thông điệp tích cực. Nữ ca sĩ bộc bạch: “Ca khúc này mang thật nhiều điều động lực và tích cực thì Ly nghĩ bỏ qua những thứ tiêu cực nhỏ xíu kia đi và hãy tập trung vào những tình cảm, tích cực kia kìa. Thực sự âm nhạc kết nối Ly với khán giả rồi thì còn quan trọng gì những thứ nhỏ nhen kia nữa”.

Phương Ly cho biết ca khúc Vỗ Tay là lời cảm ơn cô gửi tới 30 Em Xinh, chương trình Em Xinh "Say Hi" và các khán giả đã ủng hộ mình trong suốt hành trình vừa qua.

Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ với quyết định của Phương Ly, cho rằng Vỗ Tay mang đến cảm giác tán thưởng cho hành trình của 30 Em Xinh, đồng thời truyền năng lượng tích cực và khích lệ tinh thần nỗ lực cho người hâm mộ. Giai điệu tươi vui của ca khúc cũng được nhận xét là phù hợp với không khí sôi động của đêm concert.