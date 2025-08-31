Hà Nội Phường Hoàn Kiếm phát triển hạ tầng đồng bộ, đô thị hiện đại, thông minh

Nơi lưu giữ tinh hoa văn hoá của đất Kinh kỳ nghìn năm văn hiến

Phường Hoàn Kiếm được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Mã, Hàng Bồ, Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Gai, Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đồng Xuân, Tràng Tiền, Cửa Đông, Hàng Bông, Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm), Điện Biên (quận Ba Đình). Phường nằm trong vùng lõi của Thủ đô Hà Nội, là nơi hội tụ, lưu giữ những tinh hoa văn hoá, truyền thống lịch sử, truyền thống của đất Kinh kỳ ngàn năm văn hiến. Trên địa bàn phường thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của Thủ đô và đất nước, một điểm đến du lịch thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Đảng bộ phường Hoàn Kiếm định hướng tiếp tục phát triển du lịch bền vững gắn với quần thể di sản đô thị khu vực phố cổ và Hồ Gươm

Sau hợp nhất, Đảng bộ phường Hoàn Kiếm có 135 tổ chức đảng trực thuộc với 6.639 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua thách thức khó khăn, Đảng bộ và nhân dân phường Hoàn Kiếm phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và đã đạt được những thành quả quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực công tác.

Trong nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng doanh thu ngành thương mại, dịch vụ bình quân hằng năm trên địa bàn phường tăng 11,5%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng doanh thu ngành thương mại, dịch vụ chiếm 98,06%. Tập trung phục hồi kinh tế sau đại dịch, phường cơ cấu lại ngành dịch vụ với trọng tâm chuyển đổi số, thúc đẩy thương mại điện tử và phát triển du lịch. Phường cũng đang từng bước khẳng định vị trí du lịch Hoàn Kiếm gắn với quần thể di sản đô thị khu vực phố cổ, khu vực hồ Hoàn Kiếm. Công tác thu, chi ngân sách được quan tâm với nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả, thực hiện tốt các chính sách thuế theo hướng công khai, minh bạch. Công tác đầu tư công cũng được quan tâm, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được hoàn thành.

Xây dựng Hoàn Kiếm trở thành phường thông minh, hiện đại

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Hoàn Kiếm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khẳng định mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường đoàn kết, gương mẫu, kỷ cương, thực sự tiêu biểu về mọi mặt; là hạt nhân chính trị lãnh đạo; đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phường có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu của “Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Xây dựng phường Hoàn Kiếm trở thành phường thông minh dựa trên các trụ cột: Văn hóa và con người; thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tầm nhìn đến năm 2045, Hoàn Kiếm trở thành phường có sự bứt phá, tầm nhìn mới, tư duy mới, là đô thị thông minh, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc; tiêu biểu của thành phố, trở thành phường tiên phong, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của Thủ đô; đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới.

Phường Hoàn Kiếm ưu tiên cải tạo không gian công cộng, quảng trường, xung quanh khu vực Hồ Gươm

Đại diện lãnh đạo phường Hoàn Kiếm cho biết, phường sẽ bám sát và vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước vào thực tiễn, thực hiện phương châm phường làm, phường quyết, phường chịu trách nhiệm theo phân cấp, tập trung phát triển nhanh, vững chắc, trở thành đơn vị tiên phong, phát triển của thành phố. Mỗi sản phẩm văn hóa được xây dựng với tầm nhìn, góp phần xây dựng hình ảnh Hoàn Kiếm có bản sắc, có giá trị lan tỏa cho hiện tại và tương lai. Phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến và anh hùng, phường sẽ khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển, lấy văn hóa và con người Hà Nội, văn hóa người Hoàn Kiếm làm động lực, xây dựng phường văn minh, phát triển, hạnh phúc, phục vụ nhân dân, người dân được hưởng mọi lợi ích. “Thực hiện theo chỉ đạo từ Trung ương và Thành ủy, phường xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế; đẩy mạnh đổi mới mô hình quản trị theo hướng hiện đại, triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đô thị thông minh và phường thông minh. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của Hoàn Kiếm”, đại diện lãnh đạo phường Hoàn Kiếm chia sẻ.

Về phát triển kinh tế - xã hội, phường Hoàn Kiếm nhấn mạnh, sẽ gắn với bảo vệ môi trường một cách hài hòa, bền vững; tập trung xây dựng đô thị xanh, thông minh, nâng cao năng lực thích ứng và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo đảm chất lượng môi trường sống cho nhân dân. Trong giai đoạn 2025 - 2030, phường phấn đấu tốc độ tăng tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân tăng hằng năm 8-10%; hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hằng năm, phấn đấu vượt chỉ tiêu giao thu Ngân sách nhà nước được thành phố giao từ 3-5%/năm. Tốc độ tăng trưởng Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026-2030 khoảng 10-11%. Tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người hằng năm 5-7%.

Phường cũng sẽ thực hiện chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực, xây dựng hạ tầng số hiện đại trong công tác quản trị, xây dựng môi trường học tập số, công dân số trên toàn phường. Xây dựng phường Hoàn Kiếm là trung tâm công nghệ và văn hóa, mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của Hoàn Kiếm, đồng thời hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút nguồn lực đầu tư xã hội, thúc đẩy hợp tác công - tư (PPP); lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, tiềm lực, kinh nghiệm, công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng mặt bằng. Phát huy tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch để phát triển kinh tế theo hướng bền vững; trọng tâm là phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, trong đó xác định du lịch và công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn…