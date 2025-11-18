Phương án nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là tuyệt mật

TPO - Văn bản về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, bầu nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai được xếp vào dạng “tuyệt mật”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2500 ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tổ chức, cán bộ, lao động và xã hội.

Theo đó, bí mật nhà nước độ “tuyệt mật” gồm: văn bản về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, bầu nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai.

Nhóm bí mật nhà nước độ “tối mật” gồm thông tin, tài liệu về tổ chức bộ máy, như đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc hội khi chưa được Quốc hội thông qua; đề án thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể bộ, cơ quan ngang bộ khi chưa được Quốc hội thông qua.

Cùng với đó là thông tin, tài liệu về cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gồm: văn bản về xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý chưa công khai; văn bản về chủ trương, báo cáo, xin ý kiến, nhận xét, đánh giá, tờ trình về việc bầu, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, giao quyền, miễn nhiệm, từ chức, kỷ luật, thôi việc đối với cán bộ, công chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân thuộc diện Bộ Chính trị quản lý chưa công khai…

Danh mục bí mật nhà nước độ “mật” gồm: thông tin, tài liệu về tổ chức bộ máy và quản lý biên chế, như văn bản trình, quyết định giao, điều chỉnh, báo cáo về biên chế làm việc ở nước ngoài; đề án, văn bản về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khi chưa được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn bản về chủ trương, báo cáo, xin ý kiến, nhận xét, đánh giá, tờ trình về việc bầu, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, giao quyền, miễn nhiệm, từ chức, kỷ luật đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng các đơn vị của các cơ quan trực thuộc Chính phủ, phó cục trưởng loại 2, phó vụ trưởng, phó viện trưởng, phó chánh văn phòng…, cũng được xếp vào diện “mật”.

Ngoài ra, danh mục bí mật nhà nước độ “mật” còn có thông tin về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; tuyển dụng công chức, viên chức; đề thi chính thức, đề thi dự phòng, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề thi dự phòng trong kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển công chức, viên chức chưa công khai theo quy chế thi...

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/11/2025.