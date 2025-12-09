Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Phụ huynh bức xúc vì hiệu trưởng đỗ xe ô tô Lexus chắn cổng trường giờ tan học

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiếc xe ô tô Lexus ES 350 biển số 14K-047... của bà Vũ Thị Hoàng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung (cơ sở 1, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) dừng, đỗ chắn ngay trước cổng đúng lúc học sinh tan lớp, khiến dòng phụ huynh xếp hàng đón con bị ùn ứ gây bức xúc dư luận.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong và hình ảnh do phụ huynh cung cấp, vào giờ tan học chiều thứ Sáu (5/12) tuần qua, chiếc xe ô tô màu đen nhãn hiệu Lexus ES 350 biển số 14K-047... dừng, đỗ ngay trên phần đường trước cổng chính Trường Tiểu học Quang Trung (cơ sở 1, phường Hạ Long).

Thời điểm này, hàng trăm học sinh khối tiểu học từ trong sân trường ùa ra, xếp hàng theo lớp để ra cổng. Bên ngoài, phụ huynh dựng xe máy gọn hai bên đường, đứng sát vỉa hè chờ con. Riêng chiếc Lexus nói trên án ngữ ngay trước khu vực học sinh di chuyển, che gần kín lối ra vào.

Do xe ô tô chắn ngay lối, nhiều em học sinh phải vòng sang hai bên đầu xe, len giữa ô tô và dòng người mới ra được ngoài. Phụ huynh đứng phía ngoài buộc phải tản ra hai bên, né chiếc xe để đủ khoảng trống cho con đi qua, khiến khu vực trước cổng trường trở nên lộn xộn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Giờ tan học vốn rất đông, chỉ cần một ô tô đỗ chắn cổng là tất cả bị nghẽn lại. Nhìn cảnh phụ huynh chờ con phải đứng né sang hai bên, còn xe ô tô thì ung dung giữa đường, rất phản cảm”, một phụ huynh bức xúc nói.

8ad8.jpg
Bảo vệ nhà trường phải ra phân luồng cho học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (cơ sở 1, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) lách qua khe hẹp trước đầu xe để ra khu vực phụ huynh đón con.

Theo phản ánh gửi tới phóng viên, Trường Tiểu học Quang Trung nhiều lần thông báo, đề nghị phụ huynh không dừng đỗ xe trước cổng trường vào giờ cao điểm, đồng thời yêu cầu mọi người tuân thủ quy định về “cổng trường an toàn giao thông”. Phụ huynh phải gửi xe đúng nơi quy định hoặc dựng gọn vào lề đường, tuyệt đối không được chắn lối ra vào.

“Chúng tôi chấp hành quy định, có hôm mưa gió vẫn phải gửi xe từ xa rồi đi bộ vào cổng. Vậy mà lại có chiếc xe ô tô đỗ ngang thế, không ai nhắc nhở, không bị yêu cầu di chuyển. Nếu là xe phụ huynh bình thường chắc chắn đã bị mời đi ngay”, một phụ huynh khác chia sẻ.

Để làm rõ thông tin, phóng viên đã liên hệ với bà Vũ Thị Hoàng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung. Trao đổi qua điện thoại, bà Yến xác nhận chiếc Lexus biển số 14K-047... là xe mà bà sử dụng trong thời điểm xảy ra sự việc.

Theo bà Yến, hôm đó nhà trường đang chuẩn bị cho chương trình làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo, có nội dung liên quan hội đồng thi giáo viên chủ nhiệm cấp tỉnh. Bà phải di chuyển giữa hai cơ sở của trường để hoàn thiện hồ sơ. “Chị đi xe sang bên kia để chuẩn bị, rồi quay về lấy hồ sơ bên này. Dự kiến chỉ ghé một lát rồi đi luôn”, bà Yến giải thích. Tuy nhiên, theo xác minh, trên thực tế, chiếc xe đã đỗ hơn một tiếng đồng hồ mới chịu rời đi.

Bà Yến cho biết xe được cho dừng sát mép cổng trường để tiện di chuyển, song đúng lúc đó bảo vệ “bị huyết áp cao, đang nằm ở phòng y tế nên không ra mở cổng ngay được”. Khi bà từ trong trường đi ra thì trước cổng đã rất đông phụ huynh đứng chờ con, xe máy đỗ kín hai bên, khiến việc đưa xe ra khỏi khu vực này gặp khó khăn.

43ffcd.jpg
Cách đỗ xe của bà Yến khiến phụ huynh bức xúc.

Bà Yến cho hay, sau khi thấy hình ảnh lan truyền trên mạng, bà đã “tìm cách xử lý” và nhắc nhở bảo vệ và giáo viên, khẳng định sẽ “rút kinh nghiệm sâu sắc” và không để sự việc tương tự tái diễn.

Hoàng Dương
#Trường Tiểu học #Quảng Ninh #xe ô tô Lexus #phụ huynh #bức xúc #Trường Tiểu học Quang Trung #hiệu trưởng #Vũ Thị Hoàng Yến #phường Hạ Long #cơ sở 1 #đỗ ô tô #chắn ngang trước cổng trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục