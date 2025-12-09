Phụ huynh bức xúc vì hiệu trưởng đỗ xe ô tô Lexus chắn cổng trường giờ tan học

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong và hình ảnh do phụ huynh cung cấp, vào giờ tan học chiều thứ Sáu (5/12) tuần qua, chiếc xe ô tô màu đen nhãn hiệu Lexus ES 350 biển số 14K-047... dừng, đỗ ngay trên phần đường trước cổng chính Trường Tiểu học Quang Trung (cơ sở 1, phường Hạ Long).

Thời điểm này, hàng trăm học sinh khối tiểu học từ trong sân trường ùa ra, xếp hàng theo lớp để ra cổng. Bên ngoài, phụ huynh dựng xe máy gọn hai bên đường, đứng sát vỉa hè chờ con. Riêng chiếc Lexus nói trên án ngữ ngay trước khu vực học sinh di chuyển, che gần kín lối ra vào.

Do xe ô tô chắn ngay lối, nhiều em học sinh phải vòng sang hai bên đầu xe, len giữa ô tô và dòng người mới ra được ngoài. Phụ huynh đứng phía ngoài buộc phải tản ra hai bên, né chiếc xe để đủ khoảng trống cho con đi qua, khiến khu vực trước cổng trường trở nên lộn xộn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Giờ tan học vốn rất đông, chỉ cần một ô tô đỗ chắn cổng là tất cả bị nghẽn lại. Nhìn cảnh phụ huynh chờ con phải đứng né sang hai bên, còn xe ô tô thì ung dung giữa đường, rất phản cảm”, một phụ huynh bức xúc nói.

Bảo vệ nhà trường phải ra phân luồng cho học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (cơ sở 1, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) lách qua khe hẹp trước đầu xe để ra khu vực phụ huynh đón con.

Theo phản ánh gửi tới phóng viên, Trường Tiểu học Quang Trung nhiều lần thông báo, đề nghị phụ huynh không dừng đỗ xe trước cổng trường vào giờ cao điểm, đồng thời yêu cầu mọi người tuân thủ quy định về “cổng trường an toàn giao thông”. Phụ huynh phải gửi xe đúng nơi quy định hoặc dựng gọn vào lề đường, tuyệt đối không được chắn lối ra vào.

“Chúng tôi chấp hành quy định, có hôm mưa gió vẫn phải gửi xe từ xa rồi đi bộ vào cổng. Vậy mà lại có chiếc xe ô tô đỗ ngang thế, không ai nhắc nhở, không bị yêu cầu di chuyển. Nếu là xe phụ huynh bình thường chắc chắn đã bị mời đi ngay”, một phụ huynh khác chia sẻ.

Để làm rõ thông tin, phóng viên đã liên hệ với bà Vũ Thị Hoàng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung. Trao đổi qua điện thoại, bà Yến xác nhận chiếc Lexus biển số 14K-047... là xe mà bà sử dụng trong thời điểm xảy ra sự việc.

Theo bà Yến, hôm đó nhà trường đang chuẩn bị cho chương trình làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo, có nội dung liên quan hội đồng thi giáo viên chủ nhiệm cấp tỉnh. Bà phải di chuyển giữa hai cơ sở của trường để hoàn thiện hồ sơ. “Chị đi xe sang bên kia để chuẩn bị, rồi quay về lấy hồ sơ bên này. Dự kiến chỉ ghé một lát rồi đi luôn”, bà Yến giải thích. Tuy nhiên, theo xác minh, trên thực tế, chiếc xe đã đỗ hơn một tiếng đồng hồ mới chịu rời đi.

Bà Yến cho biết xe được cho dừng sát mép cổng trường để tiện di chuyển, song đúng lúc đó bảo vệ “bị huyết áp cao, đang nằm ở phòng y tế nên không ra mở cổng ngay được”. Khi bà từ trong trường đi ra thì trước cổng đã rất đông phụ huynh đứng chờ con, xe máy đỗ kín hai bên, khiến việc đưa xe ra khỏi khu vực này gặp khó khăn.

Cách đỗ xe của bà Yến khiến phụ huynh bức xúc.

Bà Yến cho hay, sau khi thấy hình ảnh lan truyền trên mạng, bà đã “tìm cách xử lý” và nhắc nhở bảo vệ và giáo viên, khẳng định sẽ “rút kinh nghiệm sâu sắc” và không để sự việc tương tự tái diễn.