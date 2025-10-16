Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Phong cách thời trang của Hoa hậu Hà Trúc Linh ngày càng biến hoá và cuốn hút

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Xuất hiện trong layout cá tính ấn tượng tại một sự kiện gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh gây bất ngờ vì sự biến hoá trong phong cách. Nàng hậu khoe hình thể đẹp trong mẫu váy ngắn hở vai chất liệu da, kiểu dáng ôm sát, khác hẳn với mọi khi.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh vô cùng bận rộn với lịch trình media tour, tham dự các sự kiện vì cộng đồng, văn hóa - thể thao... Hầu hết cô đều chọn áo dài hoặc trang phục có màu sắc trung tính, đơn giản, sang trọng.

ha-truc-linh.jpg
ha-truc-linh1.jpg
﻿ha-truc-linh3.jpg
ha-truc-linh2.jpg

Hoa hậu Hà Trúc Linh mặc rất nhiều thiết kế áo dài nền nã, khoe nhan sắc dịu dàng, mềm mại, nhận được rất nhiều lời khen từ fan sắc đẹp Việt.

ha-truc-linh4.jpg
ha-truc-linh5.jpg
ha-truc-linh14.jpg
ha-truc-linh15.jpg

Với các thiết kế dạ hội, Trúc Linh cũng chọn các thiết kế không quá phức tạp, tông màu được nàng hậu lựa chọn nhiều nhất là tông hồng, mang đến vẻ đẹp đáng yêu như công chúa trong các câu chuyện cổ tích.

ha-truc-linh6.jpg
ha-truc-linh7.jpg
ha-truc-linh8.jpg
ha-truc-linh9.jpg

Bên cạnh áo dài và trang phục dạ hội, Trúc Linh cũng thường xuyên mặc các thiết kế trẻ trung, nữ tính, đúng chuẩn một cô nàng Gen Z.

ha-truc-linh12.jpg
ha-truc-linh13.jpg

Mới đây, xuất hiện tại đêm Chung kết chương trình Vietnam's Next Top Model 2025, Hoa hậu Hà Trúc Linh gây bất ngờ với thiết kế váy đen ôm sát, khoe trọn hình thể không thua dàn người mẫu của chương trình.

ha-truc-linh10.jpg
ha-truc-linh11.jpg

Trúc Linh cao 1m72, số đo hình thể: 84-65-95cm, nàng hậu được khen nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024. Xuất hiện tại bất kỳ sự kiện nào, Hoa hậu Hà Trúc Linh cũng gây ấn tượng với sự tự tin, làn da nâu khỏe khoắn và khả năng trả lời phỏng vấn lưu loát, thông minh.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Hà Trúc Linh #Hoa hậu Việt Nam 2024 #phong cách thời trang #váy ôm sát #đêm chung kết Vietnam's Next Top Model #thời trang hoa hậu #xu hướng thời trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục