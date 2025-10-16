Phong cách thời trang của Hoa hậu Hà Trúc Linh ngày càng biến hoá và cuốn hút

HHTO - Xuất hiện trong layout cá tính ấn tượng tại một sự kiện gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh gây bất ngờ vì sự biến hoá trong phong cách. Nàng hậu khoe hình thể đẹp trong mẫu váy ngắn hở vai chất liệu da, kiểu dáng ôm sát, khác hẳn với mọi khi.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh vô cùng bận rộn với lịch trình media tour, tham dự các sự kiện vì cộng đồng, văn hóa - thể thao... Hầu hết cô đều chọn áo dài hoặc trang phục có màu sắc trung tính, đơn giản, sang trọng.

﻿

Hoa hậu Hà Trúc Linh mặc rất nhiều thiết kế áo dài nền nã, khoe nhan sắc dịu dàng, mềm mại, nhận được rất nhiều lời khen từ fan sắc đẹp Việt.

Với các thiết kế dạ hội, Trúc Linh cũng chọn các thiết kế không quá phức tạp, tông màu được nàng hậu lựa chọn nhiều nhất là tông hồng, mang đến vẻ đẹp đáng yêu như công chúa trong các câu chuyện cổ tích.

Bên cạnh áo dài và trang phục dạ hội, Trúc Linh cũng thường xuyên mặc các thiết kế trẻ trung, nữ tính, đúng chuẩn một cô nàng Gen Z.

Mới đây, xuất hiện tại đêm Chung kết chương trình Vietnam's Next Top Model 2025, Hoa hậu Hà Trúc Linh gây bất ngờ với thiết kế váy đen ôm sát, khoe trọn hình thể không thua dàn người mẫu của chương trình.

Trúc Linh cao 1m72, số đo hình thể: 84-65-95cm, nàng hậu được khen nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024. Xuất hiện tại bất kỳ sự kiện nào, Hoa hậu Hà Trúc Linh cũng gây ấn tượng với sự tự tin, làn da nâu khỏe khoắn và khả năng trả lời phỏng vấn lưu loát, thông minh.