Phó Thủ tướng nói về vai trò 'tay hòm chìa khóa' của ngành tài chính

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, với vai trò là tay "hòm chìa khóa" của Chính phủ, bối cảnh kinh tế xã hội hiện tại đặt ra yêu cầu rất cao đối với ngành tài chính, đòi hỏi cán bộ, đảng viên, người lao động phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Sáng 21/8, tại Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, mọi thành quả kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua đều có dấu ấn của Bộ Tài chính.

Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo, triển khai hiệu quả công tác sắp xếp bộ máy, tinh gọn ở một số cơ quan có quy mô lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, cơ cấu phức tạp (có nhiều cơ quan lớn như bảo hiểm xã hội, thuế, hải quan, kho bạc, dự trữ, thống kê...).

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng.

Bộ Tài chính cũng tích cực đi đầu tham mưu các cấp có thẩm quyền xây dựng, ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; đẩy nhanh việc hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước của các ngành thuế, hải quan, quản lý kiểm toán - kế toán, đấu thầu, phát triển thị trường chứng khoán, kết nối và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo…

“Nói đến bản sắc của ngành tài chính, Bộ Tài chính, tôi có thể khái quát bằng 10 chữ: Đoàn kết, tiên phong, đổi mới, trí tuệ, bản lĩnh”, Phó Thủ tướng khẳng định và chúc mừng, biểu dương và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ Bộ Tài chính về những kết quả, thành tích đã đạt được.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt như kỳ vọng; phân bổ vốn và giải ngân đầu tư công, vốn ODA còn chậm; tình trạng chuyển giá, gian lận thuế, nợ thuế; quản lý và phát triển doanh nghiệp nhà nước vẫn còn nhiều thách thức lớn…

Cũng theo Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với ngành tài chính, đòi hỏi cán bộ, đảng viên, người lao động phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Với vai trò là tay "hòm chìa khóa" của Chính phủ, Bộ Tài chính phải nỗ lực hơn nữa trong đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động hiệu quả các nguồn lực tài chính, cả công và tư để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước gắn liền với nâng cao hiệu quả chi tiêu công, phân bổ, sử dụng nguồn lực tài chính với quá trình phát triển, tái cơ cấu nền kinh tế.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song theo Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, toàn ngành vẫn đạt kết quả quan trọng trên nhiều mặt, cụ thể như tinh gọn bộ máy tổ chức; công tác xây dựng thể chế được thực hiện khẩn trương, kịp thời; tham mưu Chính phủ, Thủ tướng thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp khống chế, đẩy lùi dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế; tham mưu và triển khai xây dựng nền tài chính ổn định, minh bạch và hiệu quả…

Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đạt được, còn hạn chế như: tỷ lệ động viên vào ngân sách nhà nước so với GDP, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách chưa đạt so với kỳ vọng; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn đầu tư ngoài ngành còn chậm; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính mới ở bước đầu, chưa phát huy hiệu quả cao; tiến độ tham mưu xây dựng, triển khai một số đề án, báo cáo ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu.

Đảng bộ Bộ Tài chính khẳng định quyết tâm vượt qua khó khăn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu thực hiện đạt nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. Đây cũng là đại hội đầu tiên của Đảng bộ Bộ Tài chính sau quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, hợp nhất Đảng bộ Bộ Tài chính và Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tiếp nhận và sắp xếp Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức đảng thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội.

Tại đại hội, ông Trần Bảo Hoàng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về chỉ định nhân sự Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ mới.

Đảng ủy Chính phủ chỉ định 40 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định 13 đồng chí vào Ban Thường vụ. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 – 2030; ông Đỗ Văn Trường và bà Nguyễn Thị Thu Lan giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 – 2030.