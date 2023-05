Phó Thủ tướng: Ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, ngân hàng được coi là huyết mạch của nền kinh tế; chuyển đổi số cần chuyển đổi cả tư duy, nhận thức và hành động; phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; không phát sinh thủ tục phiền hà cho người dân và doanh nghiệp...

Tại sự kiện Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2023 sáng 18/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, ngành ngân hàng chuyển đổi số nhanh sẽ thúc đẩy cả nước chuyển đổi số nhanh, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đặt ra trong năm 2023.

Theo Phó Thủ tướng, ngân hàng được coi là huyết mạch của nền kinh tế. Ông đánh giá quá trình chuyển đổi số khó và phức tạp, cần phải tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, vận dụng sáng tạo, phù hợp với các điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Phó Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề gặp phải trong quá trình chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số của ngành ngân hàng. Cụ thể, cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, vướng mắc, nhất là về định danh, xác thực điện tử... Kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin còn bất cập; kết nối khai thác dữ liệu dân cư với bảo hiểm y tế, thuế… còn chưa được rộng rãi, triệt để. Sự tham gia phối hợp của các doanh nghiệp còn hạn chế, tội phạm công nghệ cao với nhiều hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn; các nguồn lực, nhất là nguồn lực về trình độ cao cho chuyển đổi số còn thiếu hụt.

“Chuyển đổi số cần chuyển đổi cả tư duy, nhận thức và hành động. Việc triển khai rộng khắp nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, làm thực chất, hiệu quả, tránh chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí. Chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là mục tiêu, động lực cung cấp dịch vụ chất lượng cao hơn. Không phát sinh thêm thủ tục phiền hà cho người dân và doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động ngân hàng cần được quan tâm chú trọng. Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để bảo đảm an toàn, an ninh, ngăn chặn kịp thời các đối tượng tấn công có chủ đích vào hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân, doanh nghiệp, để có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng trên kênh số một cách thuận tiện, an toàn và phòng tránh rủi ro bị tội phạm lợi dụng, lừa đảo, đánh cắp thông tin...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, hiện nhiều ngân hàng có hơn 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số; nhiều tổ chức tín dụng có hiệu quả hoạt động tốt nhờ tích cực chuyển đổi số, giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập xuống ngưỡng 30%.

"Đáng chú ý, có khoảng 74,6% người trưởng thành có tài khoản ngân hàng. 3,71 triệu tài khoản Mobile Money đã được mở, trong đó hơn 70% được mở tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói.

Người đứng đầu ngành ngân hàng thông tin, Ngân hàng Nhà nước đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm sạch 25 triệu khách hàng thông tin tín dụng và phục vụ cho nhiều hoạt động nghiệp vụ khác.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá, Ngân hàng Nhà nước là một điểm sáng về chuyển đổi số với 99% hồ sơ dịch vụ công được xử lý trực tuyến và hoàn chỉnh. Trên 50% các nhiệm vụ được giao trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 đã được hoàn thành, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, đặc biệt cơ sở dữ liệu về dân cư.

“Ngành ngân hàng đi tiên phong về chuyển đổi số sẽ kéo theo cả đất nước chuyển đổi số. Trong đó, chuyển đổi số có đi nhanh hay không, mạnh mẽ hay không chủ yếu phụ thuộc người đứng đầu”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Về phía các tổ chức tín dụng, năm 2022, một số đơn vị như Vietcombank, BIDV, VietinBank… đã phối hợp với C06 - Bộ Công an hoàn thành triển khai thử nghiệm giải pháp ứng dụng xác thực qua thẻ căn cước công dân gắn chíp trong một số nghiệp vụ như xác thực, định danh khách hàng tại quầy giao dịch; xác thực, định danh khách hàng giao dịch tại ATM.