Thực hư thông tin Chủ tịch Sacombank liên quan tới bà Trương Mỹ Lan

TPO - Chủ tịch HĐQT Sacombank Dương Công Minh khẳng định, không liên quan gì đến bà Trương Mỹ Lan và các vụ việc của bà Trương Mỹ Lan. Ông Minh cho rằng, nếu có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan cũng như Vạn Thịnh Phát sẽ không bao giờ ngồi đây được.

Không liên quan

Sáng 26/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã chứng khoán: STB) tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2024. Phát biểu tại đại hội, ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết: “Tôi là cổ đông lớn nhất của Sacombank, những tin đồn ảnh hưởng đến tôi cũng ảnh hưởng đến quyền lợi của Sacombank và cổ đông”.

Ông Dương Công Minh khẳng định: “Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan và các vụ việc của bà Trương Mỹ Lan. Vụ việc của bà đã có cáo trạng truy tố. Đây là tin đồn ông Thắng Đặng viết trên Facebook”.

Theo Chủ tịch HĐQT Sacombank, nguyên nhân của vấn đề này là do khi Sacombank cho Bamboo Airways vay tiền, ông Minh phải làm cố vấn cho khoản tín dụng của Bamboo Airways không mất vốn. Khi đó, ông Thắng có đòi 200 tỷ đồng cho cá nhân, nhưng sau đó gia đình ông Quyết đã cho ông Thắng nghỉ trước khi nhà đầu tư mới vào.

“Tôi có đề nghị ông Thắng làm việc với đối tác mới. Nếu có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan cũng như Vạn Thịnh Phát, tôi không bao giờ ngồi đây được. Tôi đảm bảo với quý vị, trong mọi trường hợp tôi đều hướng về ngân hàng, vì ngân hàng”, ông Minh nói.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc không chia cổ tức, ông Dương Công Minh cho rằng, nếu như hoàn được vốn điều lệ và nợ xấu giảm xuống dưới 3% thì khi đó mới đủ điều kiện chia cổ tức. Sacombank sẽ hoàn thành trong năm nay.

Trong khi đó, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng G iám đốc Sacombank - cho biết, vấn đề cuối cùng để chia cổ tức là phải đấu giá 32% cổ phiếu của ông Trầm Bê. Trong báo cáo giữ lại 18.000 tỷ đồng, cũng tương đương vốn điều lệ. Nội lực tài chính để năm sau chia là cũng chắc chắn.

Lợi nhuận quá thấp?

Năm 2024, dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ yếu tố vĩ mô vẫn còn hiện hữu, Sacombank đặt mục tiêu gia tăng quy mô và hiệu quả tất cả các đơn vị trên toàn hệ thống, bảo đảm hệ thống hoạt động an toàn, hiệu quả. Đột phá trong kinh doanh, xây dựng và hoàn thiện các điểm giao dịch số. Tiếp tục công tác chuyển đổi số, gia tăng tiện ích sản phẩm dịch vụ mang đến trải nghiệm và bảo mật khách hàng.

Giảm tỷ lệ nợ xấu tổng thể dưới 3%, hoàn thành và chấm dứt đề án tái cơ cấu sau sáp nhập. Thực hiện các thủ tục chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận giữ lại nhằm tăng năng lực tài chính đưa Sacombank là một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu.

Lãnh đạo Sacombank cho biết, sẽ tự tin xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng nhằm hoàn tất tái cơ cấu trước thời hạn, do đó đặt ra các mục tiêu tăng trưởng so với năm 2023. Cụ thể, mục tiêu tổng tài sản đến cuối năm 2024 đạt 724.100 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Tổng nguồn vốn huy động đạt 636.600 tỷ đồng, tăng 10%.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 535.800 tỷ đồng, tăng 11% và sẽ điều chỉnh theo mục tiêu tăng trưởng huy động và cho vay phù hợp với hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phân bổ. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế đặt ra cho năm 2024 là 10.600 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả năm 2023.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc kế hoạch lợi nhuận 2024 quá thấp, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm cho rằng, chiến lược của Sacombank là phát triển an toàn, bền vững.

Kế hoạch xây dựng trên vấn đề thận trọng trên dự báo vốn vay thấp, tín dụng toàn ngành quý I chỉ tăng 0,26%, rủi ro nợ xấu cũng tăng, do đó định hướng của Sacombank là đồng hành khách hàng để cung ứng vốn ra thị trường. Đồng thời, Sacombank cũng tiếp tục trích lập dự phòng rủi ro, dự kiến trích 4.300 tỷ đồng trong năm 2024.