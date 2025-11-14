Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Đại đoàn kết luôn là nguồn lực quan trọng nhất

Phùng Quang
TPO - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, sức mạnh đại đoàn kết luôn là nguồn lực quan trọng nhất giúp đất nước vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu phát triển.

Sáng 14/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư liên thôn Suối Cau - Suối Sâu - Bến Khế, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính gửi lời thăm hỏi tới cán bộ, chiến sĩ và người dân, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh đại đoàn kết luôn là nguồn lực quan trọng nhất giúp đất nước vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu phát triển.

z7223782895632-cc565582e4191316a32e4f0da73d47f4.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Phó Thủ tướng đánh giá Ngày hội Đại đoàn kết sau hơn 20 năm tổ chức đã trở thành nét đẹp văn hóa - chính trị, đưa công tác Mặt trận đến gần hơn với từng khu dân cư, góp phần củng cố đồng thuận xã hội và tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng cho biết, năm 2025 là dấu mốc quan trọng khi cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị. Trong bối cảnh đó, vai trò của Mặt trận các cấp càng trở nên thiết yếu, là cầu nối chuyển tải ý chí, nguyện vọng của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Đánh giá cao thành tựu của xã Bắc Khánh Vĩnh - nơi có hơn 4.600 người thuộc 9 dân tộc sinh sống, Phó Thủ tướng ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong phát triển nông nghiệp, đời sống vật chất, phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Dân vận khéo” và chuyển đổi số cộng đồng. Ông cho rằng đây là minh chứng sinh động cho sức mạnh của lòng dân và nền tảng phát triển bền vững.

z7223783456763-07a77ca0a70f1c0b0a81862018280b95.jpg
Phó Thủ tướng chung vui với người dân xã Bắc Khánh Vĩnh.

Nhấn mạnh yêu cầu hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tập trung 5 nhiệm vụ: Củng cố khối đại đoàn kết; khai thác lợi thế để phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và đẩy mạnh học tập suốt đời; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận theo tinh thần “3 gần”, “5 phải”, “4 không” và chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

Phó Thủ tướng tin tưởng với truyền thống đoàn kết và sự đồng lòng của người dân, xã Bắc Khánh Vĩnh sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu, góp phần xây dựng Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp.

z7223783410064-17cd9b3a55df4205986549b7be718f12.jpg
Phó Thủ tướng cùng Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng quà cho liên khu dân cư, các hộ gia đình tiêu biểu.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và lãnh đạo tỉnh trao nhiều phần quà cho khu dân cư và các hộ gia đình tiêu biểu, đồng thời thăm, tặng quà hai hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Phùng Quang
