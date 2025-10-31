Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Khẩn trương đưa lương thực, thực phẩm đến các thôn bị cô lập

TPO - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương cứu trợ đưa lương thực, thực phẩm đến các thôn đang bị cô lập ứng cứu người dân; ngoài nguồn lực của địa phương cần có sự trợ giúp từ lực lượng quân đội, đảm bảo không để người dân bị đói, bị khát.

Chiều 31/10, trong chuyến công tác khắc phục mưa lũ và sạt lở tại Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình sạt lở tại xã Ngọc Linh.

Đến thăm gia đình ông A Bả, thôn Làng Mới là hộ dân bị thiệt hại nặng do sạt lở núi, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ với những mất mát, khó khăn của gia đình cũng như nhiều hộ dân trong thôn. Đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương sớm rà soát, có phương án hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình tại điểm sạt lở tại thôn Làng Mới, gây chia cắt cô lập 5 thôn với 1.700 nhân khẩu.

Sau khi kiểm tra tình hình tại điểm sạt lở tại thôn Làng Mới, gây chia cắt cô lập 5 thôn với 1.700 nhân khẩu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với Đảng ủy, UBND xã Ngọc Linh.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông A Phương - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn bão số 12 và những ngày mưa kéo dài vừa qua gây sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn xã. Hiện cả 22 thôn trên địa bàn xã đều bị thiệt hại do mưa lớn, sạt lở gây hư hại nghiêm trọng về hạ tầng, cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm,hoa màu của người dân.

Phó Thủ tướng thăm hỏi động viên, chia sẻ những khó khăn của người dân trong vùng sạt lở.

Trong đó, vị trí sạt lở núi nặng nhất tại thôn Làng Mới ngày 28/10, đất đá cùng nước lũ tràn khiến tuyến đường giao thông lên 5 thôn Ngọc Nan, Ngọc Lâng, Mô Po, Xa Úa, Tu Răng bị chia cắt hoàn toàn. Đến nay, sau 4 ngày vị trí sạt lở trên vẫn chưa được khắc phục đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của 430 hộ/1.700 nhân khẩu.

Ông A Phương kiến nghị Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ngãi sớm hỗ trợ kinh phí để địa phương khắc phục sạt lở, hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần sớm hỗ trợ xã khắc phục sạt lở, hư hỏng lớn về hạ tầng.

Điểm sạt lở tại thôn Làng Mới, gây chia cắt cô lập 5 thôn với 1.700 nhân khẩu.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cho biết, thiệt hại lớn nhất của Quảng Ngãi trong những ngày vừa qua là sạt lở. “Trước mắt chính quyền tỉnh Quảng Ngãi phải chỉ đạo thực hiện tốt công tác cứu trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng nặng do sạt lở, đồng thời khắc phục nhanh hạ tầng, gia súc, hoa màu tại các địa phương trong tỉnh”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Chia sẻ với cấp ủy chính quyền xã Ngọc Linh đã nỗ lực khắc phục hậu quả do sạt lở. Phó Thủ tướng chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền xã “khẩn trương cứu trợ đưa lương thực, thực phẩm đến các thôn đang bị cô lập ứng cứu người dân”. Ngoài nguồn lực của địa phương cần có sự trợ giúp từ lực lượng quân đội, đảm bảo không để người dân bị đói, khát.

Phó Thủ tướng tặng quà cho người dân vùng sạt lở.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu trong thời gian nhanh nhất phải có giải pháp sớm nhất khắc phục sạt lở, giải quyết việc đi lại cho nhân dân, đảm bảo điều kiện học tập của con em. Lực lượng Công an phải tiến hành cảnh báo, cấm không cho người dân đi lại ở vị trí sạt lở nguy hiểm thôn Làng Mới. Đồng thời thông tin cho người dân ở yên trong thôn, làng đã có lực lượng hỗ trợ thực phẩm, nước uống.

UBND xã Ngọc Linh cần thống kê ngay thiệt hại nhà ở, gia súc, gia cầm, lên phương án hỗ trợ ngay cho nhân dân, đồng thời có phương án khôi phục sản xuất, sớm đưa con em trở lại trường học. Địa phương cũng cần quy hoạch sắp xếp lại dân cư ổn định lâu dài.

Dịp này, Phó Thủ tướng đã tặng nhiều phần quà, động viên người dân Ngọc Linh sớm vượt qua khó khăn do mưa lũ, sạt lở.