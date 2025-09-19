Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Ông Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng, được giao nhiệm vụ tạm thời phụ trách, giải quyết công việc hằng ngày của Thường trực Tỉnh ủy.

Ngày 18/9, ông Y Thanh Hà Niê K'đăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký thông báo về việc tạm thời phân công điều hành công việc của Thường trực Tỉnh ủy.

Ông Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất giao ông Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng tạm thời phụ trách, giải quyết công việc hằng ngày của Thường trực Tỉnh ủy cho đến khi có thông báo mới.

Việc phân công này nhằm bảo đảm hoạt động điều hành của Thường trực Tỉnh ủy cũng như duy trì sự thông suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Trước đó, sáng 17/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (thứ 3 trái sang) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã bầu ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.