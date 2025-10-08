Phó Bí thư Hà Nội: Xử lý căn cơ tình trạng úng ngập, ách tắc giao thông

TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố nêu rõ các giải pháp, phương hướng xử lý vấn đề ô nhiễm không khí, làm sống lại các dòng sông, xử lý úng ngập, ách tắc giao thông.

Sáng 8/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao đổi tại họp báo. Ảnh: Thành An.



Hà Nội phải vươn tầm ra khu vực

Trao đổi tại họp báo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII “là đại hội đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn lịch sử mới của đất nước”.

Về dự thảo văn kiện trình đại hội, ông Phong cho biết, Thành ủy đã cập nhật, bổ sung và tiếp cận những quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông Phong nêu rõ, thời điểm này, Hà Nội đang hội tụ đầy đủ những điều kiện để phát triển. Dự thảo văn kiện thể hiện rõ việc “đúng vai” – đúng vai trò, trách nhiệm của Thủ đô; “đúng tầm” – Hà Nội phải vươn tầm ra khu vực và quốc tế, phải là động lực, là đầu tàu có sức lan toả, dẫn dắt đối với khu vực Đồng bằng sông Hồng và cả nước; “đúng định hướng” – đúng định hướng của Đảng, của văn kiện Đại hội XIV của Đảng về phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc.

Đáng chú ý, theo ông Phong, quá trình xây dựng dự thảo văn kiện, Hà Nội đã cập nhật, so sánh với các thành phố trong nước và quốc tế, để thấy Hà Nội đang ở đâu, phải tận dụng cơ hội để vươn lên như thế nào để ngang tầm với thủ đô của các nước. Trong 48 chỉ tiêu đề cập trong dự thảo văn kiện, ông Phong cho biết, có những chỉ tiêu theo thông lệ quốc tế, ví dụ như chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nói về việc xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội.



Nhấn mạnh, trong 9 tháng qua, Hà Nội đã thu ngân sách hơn 530.000 tỷ đồng, thể hiện sự đóng góp rất lớn của thành phố trong tăng trưởng kinh tế đất nước, ông Phong nêu, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng liên tục 11% trong nhiệm kỳ, và nếu không có giải pháp đột phá, rất khó thành công.

Mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của nhân dân

Về cụm từ “hạnh phúc” trong chủ đề dự thảo báo cáo chính trị, ông Phong nhấn mạnh, mọi công việc, từ suy nghĩ, hành động, những việc lớn, việc nhỏ của cả hệ thống chính trị đều hướng tới mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của nhân dân.

“Chúng tôi đưa thành tố đó vào để khẳng định quyết tâm và định hướng xuyên suốt, hướng đến mục tiêu thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và nhân dân được hạnh phúc hơn”, ông Phong nêu thêm.

Ông Phong nêu ví dụ: “Mấy ngày vừa qua, nếu chúng ta không bị ngập, không bị chậm giờ đi làm, không bị ách tắc, chỉ cần những cái như thế thôi, chúng ta đã cảm thấy hạnh phúc rồi”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, trong dự thảo báo cáo chính trị cũng chỉ rõ, Hà Nội còn 5 nhóm vấn đề hạn chế, yếu kém; trong đó, có các vấn đề đã tồn tại nhiều năm, đã tập trung xử lý nhưng chưa triệt để, như: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, úng ngập cục bộ, quá tải về hạ tầng xã hội…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nói về giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, trong đó có vấn đề úng ngập.



Từ đó, dự thảo văn kiện cũng đã nêu rõ các giải pháp, phương hướng xử lý rất cụ thể cho từng nhóm lĩnh vực, như xử lý vấn đề ô nhiễm không khí, làm sống lại các dòng sông, xử lý úng ngập, ách tắc giao thông…

Ông Phong nhấn mạnh, các giải pháp này đã được thực hiện ngay từ bây giờ, không chờ đến sau đại hội. Như thời gian vừa qua, thành phố đã khởi công một loạt các công trình trọng điểm để giải quyết căn cơ, tổng thể các tồn tại, hạn chế nêu ra.

Nói thêm về vấn đề ngoài chủ đề cuộc họp báo, ông Phong cho biết, trong mấy ngày qua, nhiều cơ quan báo chí phản ánh chuyện úng ngập trên địa bàn thành phố. Thường trực Thành ủy đã yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống úng ngập trong nội đô và trên địa bàn thành phố, có giải pháp phù hợp, mục tiêu thích ứng hiệu quả đối với biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hoá.