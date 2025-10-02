Phim Hàn tháng 10: Suzy “đối đầu” Thần Đèn, Kim Sejeong hóa con trai

HHTO - Tháng 10 chào đón khán giả mê phim truyền hình xứ Kim chi với nhiều câu chuyện đặc sắc đánh dấu sự trở lại của Han Hyo Joo, Lee Jun Ho, Suzy, Kim Woo Bin, Kim Sejeong… Thần Đèn xuất hiện ở thời hiện đại, thời Joseon xảy ra hoán đổi linh hồn, và còn gì nữa nhỉ?

Genie, Make A Wish (3/10)

Diễn viên: Kim Woo Bin, Suzy

Sau gần một thập kỷ kể từ bộ phim truyền hình Uncontrollably Fond (Yêu Không Kiểm Soát) lên sóng năm 2016, Kim Woo Bin và Suzy mới tái hợp trong Genie, Make A Wish…

Genie, Make A Wish được "nhào nặn" bởi Kim Eun Sook - người đã tạo nên những tác phẩm thành công như Hậu Duệ Mặt Trời, Mr. Sunshine, hay The Glory gây sốt toàn cầu.

Câu chuyện của Genie, Make A Wish là cuộc “đối đầu” giữa một cô gái loài người và một Thần Đèn nhưng thực chất là Satan. Một ngày nọ, Ga Yeong (Suzy) tình cờ nhìn thấy một chiếc đèn kỳ lạ và vô tình đánh thức Thần Đèn (Kim Woo Bin) - người đã ngủ suốt một ngàn năm qua. Thần Đèn ban cho Ga Yeong ba điều ước, nhưng cô gái lạnh lùng và “mỏ hỗn” này không “ước vội, ước nhanh, ước liền đi” như Thần Đèn muốn.

Từ lâu, Thần Đèn đã trở nên quyền năng bằng cách làm tha hóa con người thông qua những ham muốn sâu thẳm nhất của họ. Tuy nhiên, chủ nhân mới của anh ta - Ga Yeong lại không tin vào điều đó. Cô bày ra một trò cá cược với Thần Đèn, rằng nếu con người chắc chắn sẽ trở nên tha hóa như lời anh ta khẳng định, cô sẽ thực hiện mọi điều ước và từ bỏ mạng sống của mình.

Would You Marry Me? (10/10)

Diễn viên: Choi Woo Sik, Jung So Min

Câu chuyện của Would You Marry Me? xoay quanh Kim Woo Joo (Choi Woo Sik) - một chàng trai tự luyến, người thừa kế duy nhất của tiệm bánh lâu đời nhất Hàn Quốc. Trong công việc của gia đình, anh thuê Yoo Me Ri (Jung So Min) - một cô gái là nhà thiết kế làm thầu phụ.

Trong cuộc sống cá nhân, Yoo Me Ri đang vật lộn với một hôn ước tan vỡ khi phát hiện vị hôn phu của mình lừa dối và hợp đồng thuê nhà mới của họ là gian lận. Giữa lúc rối ren này, cô nhận được tin mình đã trúng một giải thưởng đặc biệt dành cho cặp đôi mới cưới: một căn nhà hạng sang.

Mối quan hệ công việc của Kim Woo Joo và Yoo Me Ri thay đổi khi cô nhờ anh giả làm chồng cô trong 90 ngày để giữ giải thưởng này. Đơn giản là vì Kim Woo Joo có cùng họ tên với vị hôn phu cũ của Yoo Me Ri.

Typhoon Family (11/10)

Diễn viên: Lee Jun Ho, Kim Min Ha

Bối cảnh của Typhoon Family đưa khán giả trở về Hàn Quốc những năm 1997, giữa cuộc khủng hoảng tài chính châu Á tàn khốc. Bộ phim theo chân Kang Tae Pung (Lee Jun Ho) - con trai của giám đốc điều hành một công ty thương mại. Cuộc sống an nhàn, vô ưu vô lo của Tae Pung đảo lộn hoàn toàn khi cuộc khủng hoảng tài chính “đổ bộ”. Sau cái chết đột ngột của cha, Tae Pung cố gắng cứu công ty khỏi nguy cơ phá sản.

Sánh đôi với Lee Jun Ho trong Typhoon Family là Kim Min Ha (Pachinko, Way Back Love). Trong Typhoon Family, cô vào vai Oh Mi Seon - hình mẫu điển hình của con gái cả trong một gia đình. Cô vừa gánh vác gánh nặng gia đình, vừa theo đuổi tham vọng sự nghiệp trong một thế giới do nam giới thống trị. Với ước mơ trở thành một người phụ nữ thành đạt, Mi Seon được truyền cảm hứng từ những nỗ lực chân thành của Tae Pung để cứu công ty.

Với đề tài và bối cảnh lịch sử thú vị, Typhoon Family sẽ là bộ phim khám phá những khó khăn, khắc họa tinh thần kiên cường và quá trình trưởng thành của người trẻ khi bị đẩy vào những thời điểm bất định.

Romantic Anonymous (16/10)

Diễn viên: Oguri Shun, Han Hyo Joo

Bộ phim hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc Romantic Anonymous sẽ kể về tình yêu của những người trưởng thành “lạc loài” trong thế giới sô-cô-la ngọt ngào. Hai nhân vật chính của câu chuyện là Sousuke (Oguri Shun) - người thừa kế của một gia tộc giàu có mắc chứng sạch sẽ đến mức không thể bắt tay người khác, và Hana (Han Hyo Joo) - người mắc chứng sợ ánh mắt nên gặp khó khăn trong việc nhìn thẳng người ta hay người ta nhìn mình. Hai con người gặp khó khăn trong việc giao tiếp lại dần mở lòng với tình yêu, tuy còn vụng về nhưng đầy rung động.

Ngoài hai diễn viên chính là hai diễn viên ngôi sao của showbiz Nhật và Hàn, ê-kíp thực hiện Romantic Anonymous cũng “không phải dạng vừa”, hứa hẹn mang đến một tuyệt phẩm truyền hình. Phim do đạo diễn Tsukikawa Sho cầm trịch - người được coi là bậc thầy trong thể loại lãng mạn với các phim như Yêu Em 100 Lần, Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu, Quái Vật Nhỏ Của Tôi, Dẫu Tình Yêu Có Biến Mất Khỏi Thế Gian Đêm Nay… Ông cũng là người đã dẫn dắt bộ phim Hành Trình U Linh Giới (Yu Yu Hakusho) trên Netflix.

Spirit Fingers (29/10)

Diễn viên: Park Ji Hoo, Cho Jun Young

Chuyển thể từ webtoon, Spirit Fingers kể câu chuyện về Song Woo Yeon (Park Ji Hoo) - một nữ sinh bình thường với lòng tự trọng thấp. Tính cách này của cô được “trui rèn” bởi môi trường gia đình. Ở nhà, cô đã quen với việc mẹ thiên vị các anh trai, dần khiến cô không cảm thấy mình quan trọng, được yêu thương hay được lắng nghe.

Một ngày nọ, Song Woo Yeon được một anh chàng điển trai nhờ chụp ảnh cho câu lạc bộ phác họa. Ngưỡng mộ những thành viên đầy màu sắc và tự tin của câu lạc bộ, Woo Yeon quyết định gia nhập. Thông qua chủ tịch câu lạc bộ, cô gặp gỡ Nam Gi Jung (Cho Jun Young) - một nam sinh đẹp trai hiện đang làm người mẫu bán thời gian.

Moon River (31/10)

Diễn viên: Kang Tae Oh, Kim Se Jeong

Trong danh sách phim mới lên sóng trong tháng 10, Moon River là bộ phim cổ trang duy nhất. Phim lấy bối cảnh thời Joseon, kể về thái tử Yi Kang (Kang Tae Oh), bên ngoài bộc lộ tính cách ngang ngược nhưng thực chất để che giấu nỗi đau nội tâm sau khi mất đi cô gái mình yêu. Khát vọng sống duy nhất của Yi Kang hiện tại chỉ có trả thù.

Một ngày nọ, Yi Kang ngỡ ngàng khi gặp một người bán hàng rong lém lỉnh tên Park Dal Yi (Kim Se Jeong). Đó là một cô gái mất đi một phần ký ức và có vẻ ngoài trông giống hệt người yêu mà Yi Kang đã mất. Chuyện kỳ lạ chưa dừng lại ở đó, bỗng dưng họ hoán đổi cơ thể cho nhau, mang đến bao chuyện hỗn loạn, dở khóc dở cười.