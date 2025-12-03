Phía sau sự cố 'sập nguồn' của 'sao'

TP - Một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh Trấn Thành tranh thủ chợp mắt trong một sự kiện khiến dư luận chia thành hai luồng. Có những người cảm thương nỗi vất vả của nghệ sĩ sau ánh hào quang. Có người lại chỉ trích Trấn Thành mải chạy “sô” kiếm tiền, ngủ gật khi đang đóng vai trò “long trọng viên” thật khó chấp nhận.

Giả vờ ngủ gật hay mất khả năng kiềm chế?

Dù là chính trị gia hay nghệ sĩ thì tình trạng “nhắm mắt dưỡng thần” giữa sự kiện đều gây tranh luận dữ dội. Vì thế, khoảnh khắc Trấn Thành nhắm mắt, đầu hơi ngả về phía sau gây bão tranh luận cũng không lạ.

Trấn Thành đa tài, đắt “sô” là chuyện ai cũng rõ (nếu quan tâm đến làng giải trí Việt). Anh là một MC hoạt ngôn và vui nhộn. Không có gì lạ khi những chương trình ăn khách gần đây đều có sự góp mặt của Trấn Thành như Anh trai say hi mùa 2, Running man mùa 3. Chưa kể anh còn bận rộn với vai trò một đạo diễn, nhà sản xuất phim. Để có những bộ phim hút doanh thu khủng ở phòng vé, chắc chắn “cha đẻ” của nó tốn nhiều tâm sức và thời gian.

Hình ảnh ca sĩ Như Quỳnh nhập viện trong trang phục biểu diễn trước thềm minishow ở phòng trà từng gây hoang mang cho người hâm mộ.

Ngủ không đủ là vấn đề nan giải với nghệ sĩ hàng “sao”, không riêng gì Trấn Thành vì lịch làm việc dày đặc. Người ta dễ dàng hiểu câu chuyện phía sau khoảnh khắc bị cho là ngủ gật của Trấn Thành song không phải ai cũng thông cảm với anh. Có người chăm “soi” chỉ ra, Trấn Thành là “chuyên gia” ngủ gật. Ở thời điểm sau lễ cưới cuối năm 2016, anh bị chớp hình ảnh ngủ gật ở hậu trường trong lúc make-up. Cũng nhiều năm trước, anh lại bị lộ khoảnh khắc ngủ gật khi đang quay gameshow Giọng ải giọng ai. Là người của công chúng, Trấn Thành cũng như nhiều nghệ sĩ đều có ý thức giữ gìn hình ảnh đẹp nhưng có vẻ anh bất lực trước khả năng kiềm chế cơn buồn ngủ.

Có những tài khoản bình luận hài hước với hình ảnh Trấn Thành ngủ gật: “Buồn nào rồi cũng sẽ qua/Chỉ có buồn ngủ chẳng tha ngày nào”. Suy cho cùng, nghệ sĩ nổi tiếng cũng giống như người bình thường đều có những khoảnh khắc chưa đẹp xảy ra ngoài ý muốn. Trấn Thành chắc chẳng dại gì giả vờ ngủ gật trên hàng ghế VIP của một sự kiện. Ai đó cho rằng anh đang diễn, liệu có quá đà chăng? Cũng có người cười chê Trấn Thành mải mê kiếm tiền, chắc họ lại quên số tiền lớn mà Trấn Thành và nhiều “sao” Việt chung tay hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ vừa qua.

Trấn Thành là “ngôi sao” đa tài với lịch trình bận rộn.

Thương cảm hơn là ác cảm

Một trong những cái tên đang “sốt” lúc này chính là Soobin Hoàng Sơn vì anh vừa trải qua một đêm tuyệt với với concert All-Rounder the final. Anh đã chứng tỏ bản thân xứng đáng với biệt danh “hoàng tử đa năng” mà người hâm mộ dành tặng. Nhưng nếu trở lại khoảng thời gian Soobin tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai thì khán giả lại nhớ đến một biệt danh khác gắn với nghệ sĩ đa năng - “thánh ngủ”. Soobin có thể ngủ bất cứ lúc nào ở hậu trường.

Cha của Soobin, NSND Huỳnh Tú từng vui vẻ giải thích về “tật” ngả lưng liền nhắm mắt của con trai: “Lúc nào Soobin cũng thèm ngủ vì lịch trình bận rộn”. Nhiều nghệ sĩ hải ngoại than mắc chứng mất ngủ do lệch múi giờ khi chạy sô. Giọng ca Người tình mùa đông từng chia sẻ chị phải dùng đến hỗ trợ của thuốc ngủ mới “dỗ” được bản thân vào giấc ngủ đêm. Điều này từng khiến Như Quỳnh bị mất phong độ trong giọng hát suốt một thời gian. Nữ ca sĩ cũng từng nhập viện trước thềm một đêm nhạc ở phòng trà TPHCM gây hoang mang lo lắng cho fan và đồng nghiệp.

Tình trạng “sập nguồn” cũng xảy ra với các diễn viên. Một số diễn viên phải nhập viện truyền nước khi đang đóng phim. Bộ phim truyền hình 11 tháng 5 ngày ghi dấu hành trình Bắc tiến ấn tượng của Khả Ngân. Đằng sau thành công trong vai diễn Tuệ Nhi chứa đầy “chông gai”. Khả Ngân từng phải nhập viện khi đang quay 11 tháng 5 ngày do áp lực tâm lý, do lịch trình dày đặc…

PGS.TS Nguyễn Văn Cương cảm thương với những nghệ sĩ ngủ gật trong sự kiện, những nghệ sĩ bị “sập nguồn” khi đang tham gia dự án nghệ thuật. Ông cho rằng, đó là nỗi nhọc nhằn, vất vả của “ngôi sao”, không hào quang rực rỡ nào không phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Nhà thơ Hồng Thanh Quang có cách nhìn tương tự. “Tôi thương cảm nhiều hơn ác cảm khi phải chứng kiến những tình huống như thế. Ngủ gật trong sự kiện là một sự cố của người nổi tiếng. Trấn Thành không phải người đầu tiên và có lẽ cũng không phải người cuối cùng vướng sự cố. Trên thế giới từng xảy ra chuyện này, ngay cả những chính khách đôi khi cũng bị lọt vào ống kính của giới truyền thông trong tình trạng mắt nhắm nghiền. Tuy chuyện không hay ho gì nhưng cũng không nên thổi phồng lên rồi bình luận theo kiểu đao to búa lớn”, ông nói.