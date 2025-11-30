Nam rapper khiến Trấn Thành tâm phục khẩu phục

TPO - Đêm chung kết 1 của "Anh trai say hi" mang đến loạt tiết mục cảm xúc, sáng tạo. Karik ghi dấu với phần trình diễn cải lương - dân gian đương đại. Hieuthuhai và Văn Mai Hương cũng có phần xuất hiện đặc biệt trong chương trình.

Karik khiến Trấn Thành xúc động

Trong đêm chung kết 1, Karik mang đến màn biểu diễn Vạn lý độc hành - kết hợp cải lương và dân gian đương đại, khai thác chủ đề nhân sinh qua những trải nghiệm sống. Anh cho biết đây là một trong những sân khấu đặc biệt và có tính thử thách lớn trong sự nghiệp.

Tiết mục được dàn dựng với 30 vũ công, sử dụng bậc thang và các đội hình di chuyển đa dạng, mở đầu bằng tiếng đàn nguyệt của nghệ sĩ Trung Lương. Karik và êkíp thực hiện nhiều động tác múa côn uyển chuyển, tạo nhiều điểm nhấn trên sân khấu.

Tiết mục của Karik khiến Trấn Thành ngỡ ngàng.

MC Trấn Thành bày tỏ sự xúc động, đánh giá đây là tiết mục “xứng tầm nghệ sĩ lớn”. Theo anh, Karik không chỉ tìm kiếm cơ hội như nhiều thí sinh trẻ mà còn hướng đến một tầm vóc mới trong sự nghiệp với tác phẩm mang ý nghĩa nhân sinh, thay vì chỉ xoay quanh câu chuyện tình yêu. Anh ví phần trình diễn như “bữa tiệc buffet nghệ thuật”.

Karik cho biết tiết mục được anh ấp ủ từ năm ngoái nhưng đến nay mới có dịp dàn dựng. Anh chỉ có 6 ngày để chuẩn bị.

Cũng trong đêm thi, buitruonglinh chọn thể hiện ca khúc ballad sở trường Đường chân trời. Phần trình diễn được nhận xét giàu cảm xúc nhưng bị cho là hướng tiếp cận an toàn. Hiện số phiếu bình chọn của anh bám sát thí sinh dẫn đầu là Negav, nhiều khán giả dự đoán anh có thể cạnh tranh ngôi quán quân mùa này.

Nam ca sĩ lần đầu chia sẻ những trăn trở về hành trình tại chương trình. Anh tự hỏi liệu âm nhạc của mình chưa đủ tốt hay chưa chạm đến khán giả, đồng thời thừa nhận bản thân có khát khao lớn nhưng còn dè dặt trong việc bộc lộ. Anh mong nhận được thêm sự ủng hộ để tiếp tục theo đuổi đam mê.

buitruonglinh thể hiện ballad, sở trường của anh.

buitruonglinh cho biết từ những tập đầu, anh vừa muốn khẳng định bản thân vừa học hỏi, đã nỗ lực nhưng đôi khi kết quả chưa trọn vẹn. Dù từng giữ vai trò đội trưởng hay không, anh chưa từng giành chiến thắng ở các vòng trước. Chính khát khao đó thôi thúc anh thể hiện nhiều hơn ở đêm chung kết.

MC Trấn Thành nhận xét anh lẽ ra có thể được yêu mến sớm hơn nếu chủ động thể hiện bản thân ngay từ đầu. MC khuyên nam ca sĩ cần truyền tải khát khao tương xứng với năng lượng mong muốn nhận lại từ khán giả, kỳ vọng buitruonglinh sẽ tỏa sáng hơn trong thời gian tới.

Phần hỗ trợ đặc biệt từ Hieuthuhai, Văn Mai Hương

Trong đêm chung kết 1, Ngô Kiến Huy trình diễn bản ballad Nhìn về phía anh. Tiết mục có sự hỗ trợ của Hieuthuhai trong phần sáng tác rap. Đây là điểm nhấn cho nỗ lực làm mới hình ảnh của nam ca sĩ ở chặng cuối hành trình.

Trong khi đó, Negav có Văn Mai Hương đến hỗ trợ trình diễn It’s gon’ be alright. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô nhận lời tham gia vì Negav và trân trọng tình cảm mà khán giả dành cho anh. Đối với Negav, sự hiện diện của đàn chị là sự gắn bó đặc biệt, người đã mang anh đến với showbiz và đồng hành trong những giai đoạn khó khăn.

Ở các tiết mục còn lại, Thái Ngân trở về đúng sở trường với ballad Đừng biến mất hôm nay, ca khúc viết cho một người bạn từng rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Tiếp đó, OgeNus mang đến Anh không đến để rời đi, câu chuyện tình dễ thương được phát triển từ câu nói của MC Trấn Thành. Sân khấu rực rỡ gấu bông và bóng bay thể hiện nhiều phiên bản nghệ sĩ của anh: rapper, producer, performer…

Với Trở thành người em muốn, Jey B đặt ra câu hỏi về việc đánh mất bản thân trong tình yêu cũng như cuộc sống. Sân khấu dựng là căn phòng phủ nước cùng hiệu ứng lửa, dẫn dắt khán giả qua nhiều cảm xúc.

Robber kể câu chuyện làm nghề đầy thử thách qua Một tâm hồn bình thản với sân khấu giàn giáo và cần cẩu. Từ cảm giác “không thuộc về nơi này”, anh tìm được sự bình yên và bản lĩnh mới trên sân khấu mainstream.

Sân khấu của các anh trai trong Chung kết 1.

Với Bí mật nhỏ, Mason Nguyễn lựa chọn sân khấu tối giản, tập trung vào giọng hát, rap và cá tính riêng. Đó như “bài tốt nghiệp” sau suốt quá trình học hỏi, giúp anh đến gần hơn với khán giả. MC Trấn Thành đánh giá Mason là nghệ sĩ lễ độ, biết mình cần làm gì và luôn tin vào khả năng.

9 tiết mục còn lại hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ không kém phần thú vị, ngôi vị quán quân gần lộ diện khi chương trình sắp đi đến đích đến.