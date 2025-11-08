Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Phẫu thuật thay thuỷ tinh thể nhân tạo cho 50 người dân đặc khu Côn Đảo

Lê Nguyễn

Nằm trong chuỗi hoạt động y tế cộng đồng chăm sóc sức khỏe mắt cho người dân vùng sâu, vùng xa, từ ngày 5-8/11/2025, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Mắt TPHCM đã khám cho hơn 500 người dân và thực hiện gần 50 ca phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo cho bệnh nhân đục thủy tinh thể tại Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo.

Trước đó ngày 5–6/11/2025, đoàn công tác đã đến Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc và Trường THCS Lê Hồng Phong ở đặc khu Côn Đảo để khám và tầm soát tật khúc xạ cho 1.752 học sinh, trong đó 467 em được tặng kính gọng miễn phí.

z7203200379031-bbf787e7a581137f27455ea312f8dc68.jpg
Các bác sĩ Bệnh viện Mắt TPHCM thực hiện chuyến thăm khám mắt cho 500 người dân và 50 ca phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo cho bệnh nhân đục thủy tinh thể.

Chương trình được thực hiện bởi đoàn gồm 24 cán bộ y tế của Bệnh viện Mắt TPHCM do Ths.BS CK2. Lê Anh Tuấn, Giám đốc bệnh viện Mắt làm trường đoàn, cùng 10 điều dưỡng viên và các nhân viên hỗ trợ chuyên môn thuộc Phòng Chỉ Đạo Tuyến và Phòng Công tác xã hội. Đoàn đã tiến hành khám mắt tổng quát, tầm soát tật khúc xạ, đo thị lực và đo khúc xạ cho toàn bộ học sinh tại hai trường.

Ths.BS CK2. Lê Anh Tuấn, Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM cho biết, việc phát hiện và điều chỉnh kịp thời các tật khúc xạ ở lứa tuổi học sinh là vô cùng quan trọng, không chỉ giúp các em học tập tốt hơn mà còn phòng ngừa các biến chứng về mắt trong tương lai. "Chúng tôi rất vui mừng khi được đóng góp một phần nhỏ bé cho sức khỏe của các em học sinh và bà con tại vùng đảo xa"- Bác sĩ Tuấn chia sẻ.

z7203201495880-24f6e7eb0077920c2bc743a72d1ca217.jpg
Người dân đặc khu Côn Đảo hạnh phúc khi được thay thuỷ tinh thể nhân tạo

Bên cạnh tầm soát tật khúc xạ cho 1.752 học sinh, trong các ngày 7-8/11, Đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Mắt TPHCM đã khám cho hơn 500 người dân và thực hiện gần 50 ca phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo cho bệnh nhân đục thủy tinh thể tại Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo. Rất nhiều người dân ở đặc khu vui mừng vì đã được khám mắt từ các bác sĩ chuyên khoa, đặc biệt nhiều người dân được thay thuỷ tinh thể để có đôi mắt sáng.

z7203204293010-48c5225b9ac25c745c4e249dd9e5f789.jpg
Ths.BS CK2. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi được đóng góp một phần nhỏ bé cho sức khỏe của các em học sinh và bà con tại vùng đảo xa"

Chương trình khám chữa bệnh nhân đạo này là một phần trong chuỗi hoạt động y tế của Bệnh viện Mắt TPHCM hướng đến việc khám mắt, tầm soát tật khúc xạ cho học sinh, khám mắt, tư vấn chăm sóc mắt và phát thuốc, phẫu thuật, thay thủy tinh thể nhân tạo.

Lê Nguyễn
#Côn Đảo #y tế #phẫu thuật #thủy tinh thể #bệnh viện mắt #đoàn y bác sĩ #khám mắt #Bệnh viện mắt TPHCM #Bác sĩ Lê Anh Tuấn #đục thuỷ tinh thể #đặc khu #TPHCM

