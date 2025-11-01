Phát hiện nhiều vi phạm tại khu du lịch ‘chui’ ở Khánh Hòa

TPO - Từ nguồn tin của phóng viên báo Tiền Phong, cơ quan chức năng địa phương đã kiểm tra và phát hiện nhiều vi phạm tại điểm du lịch Sơn Đừng Beach Resort, ở xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hoà. Điểm du lịch này hoạt động “chui” đã nhiều năm và trong khu vực này có nhiều công trình xây dựng không phép.

Kinh doanh du lịch “chui”

Ngày 31/10, lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết vừa nhận được báo cáo của UBND xã Đại Lãnh liên quan đến nguồn tin phản ánh của phóng viên báo Tiền Phong về nghi vấn điểm du lịch Sơn Đừng Beach Resort hoạt động “chui” và cạnh đó xuất hiện nhiều công trình xây dựng sai quy hoạch, mục đích sử dụng đất.

Clip nhiều công trình xây dựng không phép trong khu Sơn Đừng Resort. Clip: L.H.

Vào đầu tháng 10/2025, chúng tôi nhập vai du khách đến thuê phòng nghỉ tại điểm du lịch Sơn Đừng Beach Resort. Trên đường bê tông từ khu vực cảng Vân Phong vào điểm du lịch này, xuất hiện nhiều biển báo chỉ dẫn điểm đến “Sơn Đừng Beach Resort”. Nhưng khi đến điểm du lịch này, chúng tôi không thấy lắp bảng biển tên gọi nói trên mà chỉ có một chốt gác với bảng xanh mang tên “Công ty TNHH Tùng Ngọc SĐ” cùng mã số thuế, số điện thoại liên lạc và địa chỉ công ty. Qua tìm hiểu, được biết điểm du lịch này hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể do ông N.B.T làm chủ.

Điểm du lịch Sơn Đừng Beach Resort hoạt động du lịch "chui".

Theo một nhân viên điểm du lịch giới thiệu, khu này đón khách từ nhiều năm nay, hiện có 8 phòng nghỉ được xây kiên cố và 3 phòng gỗ kiểu bungalow, tất cả đều được trang bị đầy đủ tiện nghi đủ tiêu chuẩn của phòng khách sạn. “Đến đây du khách được vui chơi tắm biển, buổi tối đến có đốt lửa, nướng BBQ, phù hợp với các gia đình đưa con đi chơi hoặc một nhóm bạn đi du lịch trải nghiệm”, nhân viên này nói.

Các chòi lưu trú bằng gỗ được xây dựng tại điểm du lịch Sơn Đừng Beach Resort.

Khi được hỏi vì sao không thấy có nhiều khách du lịch lưu trú? Nhân viên trên cho biết, thời gian này là mùa thấp điểm du lịch tại Khánh Hòa nên khách đến chỉ lai rai chứ không đông như đợt hè vừa rồi. “Hiện bên em bán phòng với giá ưu đãi để thu hút khách với giá 1.200.000 đồng/đêm, còn mùa cao điểm bên em bán 1.800.000 đồng/đêm và trong tình trạng cháy phòng. Bên anh muốn sang nhà bè phía bên đảo để trải nghiệm câu cá, ăn hải sản, thì bên resort có cano chở khoảng 10 khách qua với giá 3 triệu đồng/chuyến”, nhân viên này giới thiệu thêm.

Nhiều chòi gỗ đang được tiếp tục xây dựng để đón khách tại Sơn Đừng Resort.

Đi xem phòng xong, chúng tôi hỏi các nhân viên cơ sở này đã đăng kí với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa để được cấp phép hoạt động du lịch chưa? “Hiện tại bên em có sở kinh doanh cá nhân tự phát, được anh N.B.T. đầu tư xây dựng lên và chạy quảng cáo để du khách tìm đến đây trải nghiệm những dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, chứ cũng chưa có xin cấp phép để hoạt động kinh doanh du lịch”, một nhân viên điểm du lịch này cho hay.

Bãi biển phục vụ du khách trong điểm du lịch Sơn Đừng Beach Resort.

Từ thông tin của các nhân viên điểm du lịch này, chúng tôi biết ông N.B.T. đang hợp tác đầu tư xây dựng nhà ở phía sau núi và sát biển. Từ cổng điểm du lịch chạy vào khoảng 500m, chúng tôi đã thấy nhiều vật liệu, công cụ xây dựng tập kết tại nhiều điểm khác nhau dưới tán cây. Đi vào sâu thêm, xuất hiện nhiều công trình đang xây dựng dang dở nằm rải rác cả khu đất rộng hàng trăm mét vuông. Trong khu vực này, ngoài những nhà căn nghỉ dưỡng nhỏ còn có một công trình nhà hàng đồ sộ đã được xây dựng xong phần thô.

Công trình nhà hàng đồ sộ được xây dựng phía sau điểm du lịch Sơn Đừng Resort.

Xây dựng sai quy hoạch, mục đích sử dụng đất

Từ thông tin phóng viên báo Tiền Phong cung cấp, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị UBND xã Đại Lãnh tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các công trình nêu trên và báo cáo về sở này. Theo báo cáo ngày 24/10 của UBND xã Đại Lãnh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hộ ông N.B.T được cấp ngày 4/3/2020, sửa đổi lần 3 ngày 14/4/2025. Khu đất này có tổng diện tích 33.045 m², trong đó 4.868 m² là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, còn lại 28.177 m² là đất trồng cây lâu năm và thời hạn sử dụng đến tháng 12/2049.

Nhiều công trình nhà ở kiên cố được xây dựng phía sau điểm du lịch Sơn Đừng Resort.

Theo kết quả kiểm tra của UBND xã Đại Lãnh, trên khu đất này hiện có 11 công trình xây dựng được hình thành từ tháng 2/2018, gồm nhiều chòi nghỉ (diện tích từ 20 - 436 m²), kết cấu tường gạch, nền ốp gạch men, mái lợp tôn hoặc lá chống nóng, được trang bị đầy đủ tiện nghi như phòng khách sạn. Trong năm 2024, chủ cơ sở tiếp tục xây dựng thêm 4 bungalow (diện tích từ 35 - 222 m²), có đầy đủ công năng phục vụ khách du lịch nghỉ dưỡng. Đáng chú ý, nhiều công trình trong số này được xây dựng trên phần đất trồng cây lâu năm, không đúng quy hoạch và sai mục đích sử dụng đất.

Cổng vào điểm du lịch Sơn Đừng Beach Resort.

Lãnh đạo UBND xã Đại Lãnh cũng cho biết, chủ cơ sở này đã tự ý xây dựng và kinh doanh khi chưa được cấp phép, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Hiện một số hạng mục vẫn đang tiếp tục thi công, mở rộng khi chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Vì thế, UBND xã Đại Lãnh đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, UBND xã tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về xây dựng đối với chủ đầu tư điểm du lịch này.