Phát hiện người đàn ông nguy kịch bên trụ điện, trên cổ có vết thương

TPO - Công an đang tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40 tuổi chưa rõ lai lịch. Người này được phát hiện trong tư thế tựa vào trụ điện, trên cổ có vết thương. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 16/9, Công an phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) vừa phát đi thông báo tìm người thân của một người đàn ông khoảng 40 tuổi, chưa rõ lai lịch.

Người này đã tử vong vào rạng sáng cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Theo thông tin từ Công an phường Tân Lập, vào khoảng 22h34 ngày 15/9, trong quá trình tuần tra, Tổ tuần tra đã phát hiện một người đàn ông trong tình trạng nguy kịch tại khu vực cầu đường Hùng Vương nối dài, thuộc buôn Păn Lăm, phường Tân Lập.

Ngay lập tức, Tổ tuần tra đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để cấp cứu. Tuy nhiên, người đàn ông đã không qua khỏi và tử vong vào lúc 00h10 ngày 16/9.

Qua kiểm tra, người này không có giấy tờ tùy thân. Thời điểm phát hiện, người này tựa vào trụ điện, trên cổ có vết thương.

Hiện Công an phường Tân Lập đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh vụ việc và thông báo tìm kiếm người thân của nạn nhân.