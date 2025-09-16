Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện người đàn ông nguy kịch bên trụ điện, trên cổ có vết thương

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an đang tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40 tuổi chưa rõ lai lịch. Người này được phát hiện trong tư thế tựa vào trụ điện, trên cổ có vết thương. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 16/9, Công an phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) vừa phát đi thông báo tìm người thân của một người đàn ông khoảng 40 tuổi, chưa rõ lai lịch.

Người này đã tử vong vào rạng sáng cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Theo thông tin từ Công an phường Tân Lập, vào khoảng 22h34 ngày 15/9, trong quá trình tuần tra, Tổ tuần tra đã phát hiện một người đàn ông trong tình trạng nguy kịch tại khu vực cầu đường Hùng Vương nối dài, thuộc buôn Păn Lăm, phường Tân Lập.

Ngay lập tức, Tổ tuần tra đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để cấp cứu. Tuy nhiên, người đàn ông đã không qua khỏi và tử vong vào lúc 00h10 ngày 16/9.

Qua kiểm tra, người này không có giấy tờ tùy thân. Thời điểm phát hiện, người này tựa vào trụ điện, trên cổ có vết thương.

Hiện Công an phường Tân Lập đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh vụ việc và thông báo tìm kiếm người thân của nạn nhân.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #tử vong #siết cổ #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục