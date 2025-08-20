Phát hiện mới: Chế độ ăn nhiều muối là 'thủ phạm' gây viêm não, tăng huyết áp

TPO - Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng chế độ ăn nhiều muối gây viêm não, từ đó làm tăng huyết áp. Nghiên cứu do nhà khoa học Masha Prager-Khoutorsky của Đại học McGill, Canada dẫn đầu, phối hợp với một nhóm nghiên cứu liên ngành tại McGill và Viện Nghiên cứu thuộc Trung tâm Y tế Đại học McGill, cho thấy não có thể là mắt xích còn thiếu trong một số dạng huyết áp cao - hay còn gọi là tăng huyết áp - thường được cho là do thận.

Prager-Khoutorsky, phó giáo sư tại Khoa Sinh lý học của Đại học McGill, cho biết: "Đây là bằng chứng mới cho thấy huyết áp cao có thể bắt nguồn từ não, mở ra cánh cửa cho việc phát triển các phương pháp điều trị tác động lên não".

Chế độ ăn nhiều muối gây viêm não dẫn đến tăng huyết áp. (Ảnh: Pixabay/CC0 Public Domain)

Tăng huyết áp ảnh hưởng đến 2/3 số người trên 60 tuổi và gây ra 10 triệu ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm. Thường không có triệu chứng, tình trạng này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Khoảng 1/3 số bệnh nhân không đáp ứng với các loại thuốc tiêu chuẩn, vốn chủ yếu nhắm vào mạch máu và thận dựa trên quan điểm lâu đời cho rằng tăng huyết áp bắt đầu từ đó. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neuron cho thấy não bộ cũng có thể là yếu tố chính gây ra tình trạng này, đặc biệt là trong các trường hợp kháng thuốc.

Hình ảnh tái tạo 3D của một tế bào miễn dịch não (màu tím) đang nuốt các mảnh vỡ của các tế bào não khác (màu xanh lá cây và màu cam) sau chế độ ăn nhiều muối. Hình ảnh được chụp bằng kính hiển vi siêu phân giải và tái tạo bằng phần mềm IMARIS. Nguồn: Phòng thí nghiệm Prager-Khoutorsky

Muối gây rối loạn não bộ như thế nào?

Để mô phỏng chế độ ăn uống của con người, chuột được cho uống nước có chứa 2% muối, tương đương với chế độ ăn hàng ngày nhiều thức ăn nhanh và các thực phẩm như thịt xông khói, mì ăn liền và pho mát chế biến.

Chế độ ăn nhiều muối đã kích hoạt các tế bào miễn dịch ở một vùng não cụ thể, gây viêm và làm tăng đột biến hormone vasopressin, làm tăng huyết áp. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi những thay đổi này bằng kỹ thuật chụp ảnh não và xét nghiệm tiên tiến mới chỉ được áp dụng gần đây.

"Vai trò của não bộ trong bệnh tăng huyết áp phần lớn đã bị bỏ qua, một phần vì việc nghiên cứu nó khó khăn hơn", Prager-Khoutorsky nói. "Nhưng với các kỹ thuật mới, chúng ta có thể quan sát những thay đổi này trong thực tế."

Các nhà nghiên cứu sử dụng chuột cống thay vì những loài chuột thường được nghiên cứu hơn vì chuột cống điều chỉnh lượng muối và nước giống con người hơn. Điều này khiến những phát hiện này có nhiều khả năng áp dụng cho con người hơn, Prager-Khoutorsky lưu ý.