Phát hiện hơn 2 tấn vịt chết bốc mùi tại một cơ sở vịt quay ở TPHCM

TPO - Hơn 2 tấn vịt chết, bốc mùi hôi thối, đang trong giai đoạn phân hủy được lực lượng chức năng phát hiện tại một điểm gắn bảng hiệu vịt quay ở TPHCM. Tuy nhiên, chủ nhân số vịt chết này khai mua về bán lại cho trại nuôi cá.

Ngày 11/12, đại diện UBND phường Bến Cát (TPHCM) cho biết, lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để làm rõ và xử lý vụ phát hiện số lượng lớn vịt chết, bốc mùi hôi thối tại một cơ sở kinh doanh vịt quay trên địa bàn.

Trước đó, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bến Cát phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang một địa điểm đang thực hiện hành vi vận chuyển, kinh doanh vịt chết.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có hơn 1.700 kg vịt đã chết, bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc, đang trong giai đoạn phân hủy.

Ngoài ra, trên chiếc xe tải mang biển kiểm soát 50E-316XX do ông N.N.T điều khiển, đoàn kiểm tra phát hiện có 344 kg vịt chết trong tình trạng tương tự

Số lượng lớn vịt chết tại địa điểm có bảng hiệu vịt quay

Số vịt chết phát hiện trên xe tải

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tịch thu tang vật để tiêu hủy toàn bộ số vịt trên.

Làm việc với lực lượng chức năng, vợ chồng ông D.Đ.C và bà P.T.H khai rằng, số vịt chết trên được mua từ người khác với số tiền 120 triệu đồng và vận chuyển về địa điểm tập kết tại khu phố Lai Khê, phường Bến Cát vào đêm 9/12.

Cả hai cho biết, số vịt có dấu hiệu bệnh, chết nên giá bán thấp hơn vịt khỏe mạnh. Họ mua để lấy lông bán, riêng phần thịt thì để bán lại cho một hộ nuôi cá để làm thức ăn cho cá.

Ngày 11/12, UBND phường Bến Cát cho biết đang tiến hành làm việc với những người liên quan để xem xét mức độ vi phạm, đồng thời giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.