Phát hiện 'bãi biển nghỉ dưỡng lý tưởng' ở Sao Hỏa

TPO - Theo tiết lộ từ radar xuyên đất của tàu thám hiểm Zurong của Trung Quốc, sao Hỏa có thể đã từng là một điểm nghỉ dưỡng lý tưởng, với những bãi biển đầy cát chạy dọc một đại dương rộng lớn.

Những phát hiện mới do tàu thám hiểm Zhurong của Trung Quốc thực hiện trong hành trình qua Hành tinh Đỏ là bằng chứng mới nhất cho thấy sao Hỏa từng có một đại dương khổng lồ mang tên Deuteronilus cách đây hơn 3 tỷ năm. Giống như các vùng biển nguyên thủy của Trái đất lân cận, đại dương cổ đại này có thể đã từng chứa đựng sự sống, các nhà nghiên cứu cho biết. Nhóm nghiên cứu đã công bố phát hiện của họ ngày 25/2 trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences .

Benjamin Cardenas, phó giáo sư địa chất tại Penn State và là đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết trong một tuyên bố . "Chúng tôi tìm thấy bằng chứng về gió, sóng, không thiếu cát - một bãi biển nghỉ dưỡng đúng nghĩa".

Xe tự hành Zhurong đã hạ cánh trên sao Hỏa vào năm 2021 tại Utopia Planitia, một trong những lưu vực va chạm lâu đời nhất và lớn nhất trên Hành tinh Đỏ. Kể từ đó, xe tự hành đã lăn bánh dọc theo bờ biển khô cằn, quét địa chất xung quanh để tìm dấu hiệu của nước bốc hơi và băng. Bằng cách quét bên dưới bề mặt hành tinh bằng radar, Zhurong đã phát hiện ra các cấu trúc nhiều lớp chứa đầy các thành tạo được gọi là trầm tích bờ biển. Giống như trên các bãi biển của Trái đất, các trầm tích này thường được hình thành từ các trầm tích do thủy triều và sóng biển tạo ra.

Nếu nó thực sự tồn tại, nó có thể đã biến mất chỉ sau một tỷ năm trong lịch sử 4,5 tỷ năm của sao Hỏa - nhưng đây là khoảng thời gian đủ để các dạng sống nguyên thủy phát triển mạnh bên trong nó. Tuy nhiên, điều này chưa đủ để cho rằng hành tinh này đã từng có sự sống. Chúng ta sẽ có câu trả lời chắc chắn khi có thêm bằng chứng được thu thập từ các sứ mệnh không gian của NASA.

Hiện nay, các mẫu bụi của sao Hỏa, thậm chí là bằng chứng về sự sống cổ đại, có thể đã được thu thập bởi tàu thám hiểm Perseverance, tàu đã khám phá miệng núi lửa Jezero từ năm 2021. NASA ban đầu dự định phóng một sứ mệnh thu hồi vào khoảng năm 2026, nhưng đã bị hoãn lại đến năm 2040 do lo ngại về ngân sách.

Hà Thu