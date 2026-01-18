Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt Chào mừng Đại hội XIV

TPO - Trong các ngày từ 18/1, 21/1 và ngày 23, 24/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, diễn ra các hoạt động của Chương trình nghệ thuật đặc biệt Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ảnh minh họa.

Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trên cơ sở phương án của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các phường liên quan tổ chức khảo sát thực tế địa điểm dự kiến tổ chức Chương trình, xây dựng phương án bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu, khách mời và Nhân dân tham dự.

Phương án tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT trước, trong và sau khi Chương trình diễn ra; bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông khoa học, hợp lý, không để xảy ra ùn tắc, đặc biệt trên các tuyến đường di chuyển của đại biểu và khu vực tổ chức Chương trình; bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ ở mức cao nhất.

Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các hoạt động của Chương trình nghệ thuật. Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Thời gian từ 16h đến 24h ngày 18/1; từ 18h đến 24h ngày 21/1 và ngày 23, 24/1.

Phạm vi tạm cấm, hạn chế:

Tạm cấm toàn bộ các phương tiện (trừ các xe ôtô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ) hoạt động trên tuyến đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Lê Quang Đạo), Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ đến Mễ Trì), Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Trần Hữu Dực đến Hàm Nghi), Trần Hữu Dực (đoạn từ Nguyễn Văn Giáp đến Lê Đức Thọ).

Hạn chế các phương tiện, đặc biệt là xe ô tô hoạt động trên tuyến: Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Hàm Nghi đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Trịnh Văn Bô, Lê Quang Đạo (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Châu Văn Liêm (bao gồm cầu vượt nút giao Châu Văn Liêm), Mễ Trì.

Trong thời gian diễn ra Chương trình nghệ thuật; Công an thành phố Hà Nội phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện tham gia giao thông từ Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại theo tuyến đường như sau:

Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long và ngược lại; Hồ Tùng Mậu – Cầu Diễn - Xuân Phương - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các đại biểu tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, yêu cầu tất cả người tham gia giao thông phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Công an TP Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội: Căn cứ thông báo phân luồng để điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định hạn chế tần suất hoạt động trên các tuyến tạm cấm và hạn chế theo nội dung thông báo.

Công an TP Hà Nội thông báo để nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân, nhân viên, đội ngũ lái xe và các chủ phương tiện biết, thực hiện, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.