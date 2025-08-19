‘Phá kén’ ở tuổi 15, nữ sinh ‘chạm tay’ đến học bổng danh giá

SVO - Từ quyết định mạnh dạn một mình lên thủ đô học tập năm 15 tuổi, Hoàng Kim Ngân đã vượt qua giới hạn của bản thân để từng bước chinh phục thành tích học tập đáng mơ ước và chạm tay đến học bổng toàn phần danh giá của Đại học RMIT Việt Nam.

Bước ngoặt từ quyết định táo bạo

Hoàng Kim Ngân hiện là sinh viên năm nhất ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học RMIT Việt Nam. Sau khi học xong cấp 2, nữ sinh gốc Thái Nguyên đã thuyết phục bố mẹ cho phép xuống Hà Nội học tập và nhận được sự đồng ý. Cũng từ năm lớp 10 trở đi, Kim Ngân đã bắt đầu cuộc sống tự lập.

Tự lập từ năm 15 tuổi, Kim Ngân đã bắt đầu hành trình của mình bằng sự quyết tâm

﻿ và những trải nghiệm không ngừng nghỉ.

“Lý do mình quyết định xuống Hà Nội học là vì mình muốn được mở mang tầm mắt, trải nghiệm nhiều thứ, và đến một thời điểm nào đó, mình sẽ mang những điều này về phát triển quê hương”, cô tâm sự.

Với nền tảng học tập và hoạt động ngoại khóa vững chắc, Hoàng Kim Ngân đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần cho 3 năm học tại Đại học RMIT Việt Nam. Đối với cô, đây là cơ hội quý báu được tiếp xúc với môi trường quốc tế, cơ hội rộng mở để phát triển bản thân.

Dấu ấn từ những dự án xã hội

3 năm cấp 3 là quãng thời gian Kim Ngân khám phá bản thân qua hàng loạt cuộc thi và dự án. Thay vì tập trung vào một lĩnh vực cụ thể, cô nàng thử sức với đủ các mảng từ STEM, truyền thông, công nghệ thông tin... cho đến khi tìm thấy “chân ái” của mình là kinh doanh.

Khoảnh khắc khó quên của nữ sinh tại Lễ trao học bổng RMIT.

Ấn tượng nhất trong hồ sơ của Kim Ngân là danh hiệu Quán quân cuộc thi sáng kiến kinh doanh xã hội Dash for Impact 2022. “Đó là cột mốc khó quên trên chặng hành trình của mình, ở đó, mình đã khai phá thế mạnh của bản thân và cũng là ngành nghề hiện tại mình theo học. May mắn là nhờ việc dám dấn thân, thử sức, nỗ lực không ngừng và tinh thần đoàn kết, chúng mình đã vượt qua gần 500 đội thi để giành ngôi vị cao nhất”, cô kể lại.

Không chỉ dừng lại ở các giải thưởng, Kim Ngân còn biến những ý tưởng từ cuộc thi thành hành động. Sau khi giành giải Nhì cuộc thi HSBC Innovation Challenge 2023 với sáng kiến về du lịch cộng đồng, nhóm của cô đã ấp ủ và biến dự án thành hiện thực. ENVIETRA là dự án du lịch cộng đồng tại vùng cao, với mong muốn kết nối và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Kim Ngân tin rằng chính các hoạt động ngoại khóa đã giúp cô “phá kén”

﻿và tìm ra đam mê thực sự của mình.

Bên cạnh đó, Kim Ngân còn là Chủ tịch CLB Tiếng Anh của trường và đồng sáng lập dự án English for a Better Future, tổ chức các lớp học miễn phí cho khoảng 400 học sinh tại các điểm trường ở Hà Giang. Nữ sinh này cũng tham gia nhiều chương trình trao đổi văn hóa quốc tế tại Singapore, New Zealand và Nhật Bản.

Tin vào hành trình của bản thân

Hoàng Kim Ngân tự nhận mình là người “dám nghĩ, dám làm” và không ngại thất bại. Quan niệm sống của cô nàng được gói gọn trong hai câu nói: “Trust the process” (Tin vào quá trình) và “Each day, an extra mile” (Mỗi ngày, cố gắng thêm một chút).

Kim Ngân còn được biết đến là nữ thủ lĩnh của CLB Tiếng Anh FEC (FSchool English Club).

“Mọi người hay bảo mình lì, không sợ gì cả. Thật ra bên trong mình cũng có nhiều nỗi sợ, nhưng mình luôn tự trấn an rằng nếu muốn đột phá, muốn phá kén thì phải chấp nhận rủi ro. Mình tin rằng mỗi lần thất bại là một bài học, là một tài nguyên giúp mình thành công hơn sau này”, Kim Ngân bộc bạch.

Sống tự lập từ sớm, Kim Ngân từng có suy nghĩ mình phải mạnh mẽ và không cần sự giúp đỡ của ai. Nhưng chính những lúc đối mặt với khó khăn, cô mới nhận ra giá trị của sự kết nối: “Đã có lúc mình làm quá nhiều thứ nhưng không đâu vào đâu và chọn cách tự đối mặt. Cho đến khi mình thực sự giãi bày vấn đề, mình mới nhận ra xung quanh có rất nhiều người sẵn sàng hỗ trợ, từ bạn bè, cộng sự đến gia đình. Mình đã cho đi rồi thì cũng là lúc phải học cách nhận lại”.

Với Kim Ngân, “Trust the process” không chỉ là một câu nói mà còn là kim chỉ nam

﻿giúp cô kiên trì vượt qua mọi thử thách.

Động lực lớn nhất thôi thúc Kim Ngân nỗ lực không ngừng nghỉ chính là gia đình và quê hương. Cô mong muốn sau này sẽ mang những kiến thức và trải nghiệm học được để phát triển quê hương, tạo điều kiện cho các bạn trẻ và người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mơ ước lớn nhất của Kim Ngân trong tương lai là tiếp tục phát triển dự án du lịch cộng đồng ENVIETRA, liên kết các homestay ở vùng núi để tạo công ăn việc làm cho người lao động, đồng thời mở một mô hình kinh doanh nhỏ tại quê nhà.

Khi được hỏi về bí quyết cân bằng giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa, Kim Ngân cho biết cô luôn có một nguyên tắc cốt lõi: Học tập phải là ưu tiên hàng đầu. Nữ sinh RMIT quản lý thời gian bằng cách chia nhỏ các đầu việc, tập trung giải quyết từng việc một và không cố gắng làm quá nhiều thứ cùng lúc.

Với kinh nghiệm của mình, Kim Ngân muốn gửi gắm một lời khuyên tới các bạn trẻ: “Hãy cứ thử và trải nghiệm thật nhiều khi còn có thể. Mình còn trẻ, còn thời gian và sức khỏe, hãy học hỏi thật nhiều và trải nghiệm thật nhiều để thu nạp nền tảng. Đừng ngại rủi ro hay sợ thất bại, bởi nếu không thử, mình sẽ không biết giới hạn của mình tới đâu. Giai đoạn này là lúc để tích lũy, để chuẩn bị cho những cơ hội trong tương lai".

(Ảnh: NVCC)