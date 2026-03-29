Kinh tế

Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

PV

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh bởi rủi ro địa chính trị, nguồn cung nhiên liệu hàng không Jet A-1 khu vực châu Á đối mặt nhiều sức ép, Petrolimex Aviation đã chủ động triển khai loạt giải pháp linh hoạt từ đa dạng hóa nguồn nhập khẩu đến phối hợp chặt chẽ với các hãng bay. Những động thái này góp phần giảm áp lực chi phí, giữ ổn định hoạt động của ngành hàng không Việt Nam.

Đảm bảo nguồn cung liên tục - Ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu chịu tác động mạnh từ diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn tại Eo biển Hormuz, giá nhiên liệu hàng không Jet A-1 tại thị trường Singapore - tham chiếu chính của khu vực châu Á - đã tăng mạnh, đồng thời một số nguồn cung truyền thống trong khu vực bị hạn chế hoặc tạm ngừng xuất khẩu.

Trước tình hình đó, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (PA) đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì nguồn cung Jet A-1 liên tục, không để gián đoạn hoạt động cấp phát tại các cảng hàng không trên toàn quốc.

Chủ động đa dạng hóa nguồn cung nhập khẩu

Khi một số nguồn cung khu vực trước đây (bao gồm Thái Lan, Trung Quốc) bị ảnh hưởng bởi lệnh hạn chế và cấm xuất khẩu, PA đã khẩn trương tìm kiếm và triển khai các phương án tạo nguồn nhập khẩu thay thế từ các thị trường khác trong khu vực châu Á và Đông Nam Á, đảm bảo duy trì khối lượng nhập khẩu đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không

PA chủ động làm việc với các hãng hàng không khách hàng trên hai phương diện:

Thứ nhất, phối hợp linh hoạt trong kế hoạch khai thác bay nhằm tối ưu hóa và tiết kiệm nhiên liệu trong giai đoạn nguồn cung hạn chế, qua đó giảm bớt áp lực lên hệ thống cung ứng.

Thứ hai, cùng chia sẻ gánh nặng chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu nhập khẩu và chi phí vận tải logistics đều tăng cao so với điều kiện bình thường. PA minh bạch thông tin thị trường với các đối tác hàng không, làm cơ sở để hai bên cùng tìm giải pháp hợp lý, công bằng trong giai đoạn đặc biệt này.

Chủ động điều chỉnh kịp thời khi chính sách thuế, phí nhiên liệu thay đổi

Trong bối cảnh Nhà nước liên tục rà soát và điều chỉnh các chính sách thuế, phí liên quan đến nhiên liệu hàng không nhằm hỗ trợ ngành hàng không phục hồi và phát triển, PA xác định trách nhiệm quan trọng là phải chuyển tải kịp thời, đầy đủ các ưu đãi này đến các hãng hàng không - những đơn vị trực tiếp thụ hưởng chính sách của Nhà nước.

Ngay khi có quyết định điều chỉnh thuế nhập khẩu (thuế NK), thuế bảo vệ môi trường (BVMT) hay thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với nhiên liệu hàng không, Petrolimex Aviation nhanh chóng rà soát toàn bộ cơ cấu giá bán, tính toán lại các yếu tố cấu thành chi phí và thực hiện điều chỉnh giá bán Jet A-1 tương ứng. Quy trình này được PA triển khai khẩn trương, bảo đảm hiệu lực điều chỉnh được áp dụng sớm nhất có thể kể từ thời điểm chính sách có hiệu lực, tránh để các hãng hàng không phải chịu thiệt thòi do độ trễ trong việc cập nhật giá.

Mục tiêu xuyên suốt

Trong mọi tình huống, PA xác định ưu tiên hàng đầu là duy trì nguồn cung liên tục, đảm bảo an toàn hoạt động khai thác hàng không, đồng thời nỗ lực giảm thiểu tác động chi phí cho các hãng hàng không và ngành hàng không Việt Nam.

PV
