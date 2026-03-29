Tái thiết quản trị trong kỷ nguyên số: Chiến lược đột phá từ Swinburne Vietnam và dàn lãnh đạo đa quốc gia

Trong bối cảnh thị trường biến động, mô hình quản trị truyền thống đang bộc lộ những “điểm nghẽn” nghiêm trọng về hiệu quả, trải nghiệm khách hàng và số hoá. Để hỗ trợ nhà điều hành tìm hướng đi mới, Swinburne Vietnam tổ chức hội thảo chiến lược: “Tái thiết quản trị doanh nghiệp: Hiệu quả kinh doanh cao – Chuyển đổi số nhanh – Trải nghiệm khách hàng xuất sắc”

Từ nỗi đau quản trị đến nhu cầu tái thiết

Thực tế, nhiều doanh nghiệp đang "mất thăng bằng" khi chạy đua công nghệ: số hóa rầm rộ nhưng hiệu quả kinh doanh thấp, hoặc quá chú trọng quy trình nội bộ mà bỏ quên trải nghiệm khách hàng. Bài toán chuyển đổi số nhanh nhưng vẫn thực tế và bền vững vẫn là thách thức lớn cho cả doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) lẫn tập đoàn. Rào cản lớn nhất hiện nay chính là tư duy quản trị thiếu đồng bộ giữa "ba chân kiềng": Hiệu quả – Công nghệ – Khách hàng. Hội thảo do Swinburne Vietnam tổ chức là không gian đối thoại chuyên sâu, giúp lãnh đạo trực tiếp cùng chuyên gia hàng đầu "giải phẫu" các nghịch lý này để tìm ra công thức tái thiết thực chiến nhất.

Lộ trình tái thiết: Tầm nhìn chiến lược và thực thi thực chiến

Mở đầu chương trình, TS. Nguyễn Tú Anh - Nguyên Vụ Trưởng vụ Tổng hợp, Ban Kinh tế và Chiến lược Trung Ương sẽ đặt nền móng với bài diễn thuyết đầy tính thời sự về "Mở gì – Giữ gì – Bỏ gì" với Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh bất định. Đây là bộ khung quan trọng giúp doanh nghiệp nhận diện đúng những giá trị cần bảo tồn và những quy trình lỗi thời cần dũng cảm loại bỏ. Tiếp nối dòng chảy đó, PGS. TS. Nicola McNeil từ Đại học Công nghệ Swinburne (Australia) sẽ mang đến góc nhìn quốc tế về sự dịch chuyển từ mô hình kiểm soát sang phát triển năng lực tổ chức, giúp doanh nghiệp nội địa tiệm cận với những chuẩn mực quản trị hiện đại toàn cầu.

Điểm đắt giá của hội thảo nằm ở ba phiên thảo luận song song, nơi những bài học thực chiến được chia sẻ trực diện. Tại Phòng 1, người tham dự sẽ cùng ông Trần Đình Khiêm - Giám đốc Ngân hàng số Techcombank bàn về quản trị trong kỷ nguyên chuyển đổi kép, và ông Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Mutosi Group chia sẻ bí quyết tối ưu vận hành để đạt chất lượng xuất sắc. Song song đó, tại Phòng 2, bài toán số hóa nhanh và hiệu quả cho các SMEs sẽ được TS. Nguyễn Trí Anh - Tổng Giám đốc Medlatec cùng ông Phạm Chí Nhu - CEO Coolmate giải mã một cách thực dụng. Khép lại bức tranh đa chiều là Phòng 3, nơi ông Nguyễn Phú An - chuyên gia chiến lược từ FPT Telecom sẽ mổ xẻ nghệ thuật tối ưu trải nghiệm khách hàng, từ việc khai thác dữ liệu đến cách tạo ra sự tăng trưởng đột phá cho doanh nghiệp.

Bức tranh quản trị sẽ trở nên hoàn thiện hơn tại phiên thảo luận bàn tròn với sự tham gia của các diễn giả cùng PGS. TS. Trần Thị Bích Hạnh - Giám đốc Swinburne MBA. Đây là nơi các nút thắt cuối cùng được tháo gỡ trước khi ông Đào Phương Bắc - Giám đốc EY-Parthenon Vietnam đúc kết lại bằng một bản đồ chiến lược xuất sắc dành riêng cho doanh nghiệp Việt.

Đặc quyền dành cho những nhà lãnh đạo tiên phong

Hội thảo không chỉ là nơi cập nhật tri thức mà còn là một cơ hội kết nối "triệu đô" dành cho các nhà quản lý cấp cao, cấp trung, người đi làm và các ứng viên Swinburne MBA tài năng. Tham dự sự kiện, các nhà lãnh đạo sẽ nhận về những lợi ích thiết thực: từ việc thay đổi bứt phá tư duy quản trị để thích ứng với kỷ nguyên số, đến việc kết nối trực tiếp với mạng lưới đối tác chiến lược trong hệ sinh thái doanh nghiệp của Swinburne và FPT. Quan trọng hơn cả, mỗi khách mời sẽ ra về với những công cụ thực thi cụ thể để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và thiết kế nên những trải nghiệm khách hàng vượt trội.

Sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 08:30, Thứ Bảy ngày 04/04/2026 tại Diamond Hall, Tầng 8, Tòa nhà FPT, Hà Nội.

Hiện tại, Ban tổ chức đang dành tặng 100 vé miễn phí cho những nhà lãnh đạo đăng ký sớm nhất tại: https://conference.swin.edu.vn/mba2026.vietvers

