OSAD ra mắt ca khúc mới, hợp tác producer cũ của Sơn Tùng M-TP

HHTO - Ra mắt ca khúc "Nhớ Người Yêu" mở đường cho album đầu tay, OSAD kết hợp cùng producer onionn. làm mới màu sắc âm nhạc. Dù áp lực, chủ nhân hit "Người Âm Phủ" vẫn tin rằng sản phẩm lần này thực sự khác biệt so với những gì đang có trên thị trường.

Sau màn kết hợp ăn ý, "được mời đóng nam chính phim Ma Mười" cùng "Em xinh" Mỹ Mỹ, mới đây OSAD chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc cá nhân Nhớ Người Yêu - mở đường cho album O_O. Trong đó, chủ nhân hit Người Âm Phủ bắt tay cùng producer onionn. - "phù thủy âm nhạc" từng hợp tác cùng Sơn Tùng M-TP, MONO. Nam rapper lý giải, tên album - ký tự O_O vừa là một biểu tượng cảm xúc thể hiện sự ngạc nhiên, vừa là hai chữ cái đầu tiên trong nghệ danh của OSAD và onionn..

OSAD cho biết anh đã chủ động nhắn tin đề nghị onionn. hợp tác, tất cả các ca khúc thuộc album đều do OSAD sáng tác và onionn. sản xuất âm nhạc. Dù có mối quan hệ thân thiết song trong lần đầu tiên làm việc chung, onionn. phải dành thời gian thuyết phục OSAD thử nghiệm những cái mới. "Cảm ơn OSAD đã tin tưởng mình để cùng nhau làm album này. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là album thứ 3 mình trực tiếp sản xuất và mình có sự kỳ vọng rất lớn vào OSAD. Mình tin rằng O_O là album thú vị nhất mình từng làm trong sự nghiệp" - onionn. chia sẻ.

Về lý do quyết định kết hợp cùng onionn. sau thời gian dài tự mình làm nhạc, OSAD nói: "Tôi nhận ra nếu mình cứ tự làm việc thì tôi đang tự giới hạn bản thân. Tôi tìm đến anh onionn. vì thấy anh ấy làm nhạc rất sáng tạo, hợp gu với tôi. Nhưng chúng tôi đã mất một khoảng thời gian để tìm hiểu về cách làm việc, suy nghĩ của nhau. Khi mới làm chung, hai anh em cãi nhau khá nhiều đấy, rồi còn tranh luận xem nên làm theo hướng nào. Về sau, chúng tôi ngày càng ăn ý và hiểu lối suy nghĩ của nhau hơn".

Nhớ Người Yêu được OSAD chọn là "phát súng" đầu tiên vì giai điệu dễ nghe, lời ca dễ thuộc. Nội dung của ca khúc đơn giản và gần gũi với mọi người - khi đang ngồi một mình, không có việc gì thì thường cảm thấy nhớ người yêu, muốn người ấy ở bên mình mọi lúc. Mang âm hưởng Vinahouse vốn được giới trẻ yêu thích, Nhớ Người Yêu có màu sắc trẻ trung, sôi động, càng nghe càng dính.

Bên cạnh phiên bản MV visualize, OSAD và onionn. còn tung một MV khung dọc có sự góp mặt của cả hai. Lấy bối cảnh phông nền trắng, hai nam nghệ sĩ cùng thể hiện nét diễn xuất tinh nghịch, "tự tin khoe cá tính".

Nguồn clip: OSAD

OSAD tiết lộ trong album lần này anh sẽ thử sức với dòng nhạc House, mang đến hành trình cảm xúc rõ nét của bản thân: Nửa đầu là OSAD nghịch ngợm, nửa sau là một OSAD trưởng thành và sâu sắc hơn. Mỗi ca khúc đều thể hiện sự chuyển biến không chỉ trong nội dung mà còn trong nội tâm của người nghệ sĩ.

Giọng ca sinh năm 1997 bộc bạch: "Tôi luôn cố gắng làm nhạc đúng với con người mình. Cách để nổi bật không phải là giống ai đó, mà là dám là chính mình". OSAD cũng thừa nhận có áp lực trước thềm ra mắt album, nhưng cảm giác hào hứng lấn át vì tin rằng sản phẩm lần này thực sự khác biệt so với những gì đang có trên thị trường.