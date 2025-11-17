Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ông Phạm Hoàng Sơn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
TPO - HĐND tỉnh Bắc Ninh bầu ông Phạm Hoàng Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sáng 17/11, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 họp kỳ chuyên đề. Tại kỳ họp tiến hành công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Ninh miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vương Quốc Tuấn. Trước đó, Bộ Chính trị có quyết định điều động, chỉ định ông Tuấn giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, HĐND tỉnh Bắc Ninh xem xét và tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Kết quả, 100% đại biểu đã bầu ông Phạm Hoàng Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030 làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trước đó, ngày 14/11, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư quyết định: Ông Phạm Hoàng Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên – thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

5.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng ông Phạm Hoàng Sơn.

Ông Phạm Hoàng Sơn, sinh năm 1976, quê quán ở xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác, như Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết, Bắc Ninh là vùng đất địa linh nhân kiệt, trước nhiều cơ hội và thách thức mới. ông nhận thức sâu sắc, niềm tin và tín nhiệm của HĐND tỉnh Bắc Ninh và Nhân dân là động lực quan trọng để ông tiếp tục cống hiến cho tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian tới, ông Sơn đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tạo đồng thuận, đoàn kết để thực hiện nhiệm vụ, tập trung cao độ xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, cải cách thủ tục hành chính để giảm chi phí tối đa cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh triển khai các công trình trọng điểm.

Nguyễn Thắng
#Bắc Ninh #UBND #Phạm Hoàng Sơn #Chủ tịch #HĐND

