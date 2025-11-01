'Ông lớn' nào dẫn dắt Phố Wall?

TPO - Chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong sắc xanh, được dẫn dắt bởi “ông lớn” Amazon với kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn bị kìm hãm bởi tín hiệu thận trọng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc cắt giảm lãi suất.

Ba chỉ số chính của Phố Wall gồm Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq Composite đồng loạt tăng điểm trong phiên sáng 1/11 (giờ Việt Nam), đồng thời ghi nhận chuỗi tăng hàng tháng dài nhất trong nhiều năm.

Cổ phiếu Amazon tăng vọt 9,6% lên mức cao kỷ lục sau khi công ty dự báo doanh thu quý tới vượt xa ước tính của giới phân tích. Nhờ đó, nhóm cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu dẫn đầu đà tăng của thị trường, tăng tới 4% - mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 5/2024.

Chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong sắc xanh, được dẫn dắt bởi “ông lớn” Amazon với kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Ảnh: The Straits Times.

Ngược lại, cổ phiếu Apple giảm nhẹ 0,4%. Dù dự báo doanh số iPhone trong mùa lễ hội vượt kỳ vọng, tâm lý nhà đầu tư vẫn bị ảnh hưởng khi CEO Tim Cook cảnh báo về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Các phát biểu từ quan chức Fed tiếp tục làm dấy lên lo ngại rằng việc cắt giảm lãi suất có thể bị trì hoãn.

Ông Raphael Bostic - Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta - cho rằng khả năng giảm lãi suất trong tháng 12 chưa phải điều chắc chắn, trong khi ông Beth Hammack - Chủ tịch Fed bang Cleveland - tiết lộ đã phản đối quyết định hạ lãi suất giữa tuần vì “lạm phát vẫn quá cao”.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới đầu tư hiện chỉ còn đánh giá 65% khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng 12, giảm mạnh so với 91,7% hồi tuần trước.

“Kết quả kinh doanh tốt hơn dự kiến nhưng bị phủ bóng bởi các tuyên bố cứng rắn từ Fed”, ông James Ragan - Giám đốc đầu tư tại D.A. Davidson - nhận định.

Khi chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa và không công bố dữ liệu kinh tế, giới đầu tư buộc phải tìm đến các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp để đánh giá sức khỏe nền kinh tế.

S&P 500, Nasdaq Composite và Dow Jones đều tăng điểm. Ảnh: EPA.

“Chính phủ không cung cấp dữ liệu như thường lệ, nên giờ đây các công ty trở thành nguồn thông tin chính phản ánh tình hình kinh tế”, bà Kim Forrest - Giám đốc đầu tư tại Bokeh Capital - nói.

Theo dữ liệu của LSEG, trong số 315 công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả quý III, 83,2% vượt kỳ vọng lợi nhuận, cao hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử khoảng 67%.

Cổ phiếu Warner Bros Discovery tăng 8,7% sau khi tờ Reuters đưa tin Netflix đang xem xét mua lại mảng phim và dịch vụ phát trực tuyến của hãng. Netflix cũng tăng 2,7% sau khi công bố kế hoạch chia cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1.

Western Digital tăng 8,7% và First Solar tăng mạnh 14,3% nhờ kết quả kinh doanh vượt dự báo.

Ngược lại, nhóm bán lẻ thực phẩm như Kroger, Conagra Brands và Walmart đồng loạt giảm từ 1-3% do lo ngại doanh số tháng 11 sụt giảm nếu chương trình hỗ trợ lương thực liên bang (SNAP) bị gián đoạn bởi tình trạng chính phủ đóng cửa.

Kết phiên, Dow Jones tăng 40,75 điểm (0,09%) lên 47.562,87 điểm; S&P 500 tăng 17,86 điểm (0,26%) lên 6.840,20 điểm; còn Nasdaq Composite tăng 143,81 điểm (0,61%) lên 23.724,96 điểm.

Tính theo tháng, S&P 500 tăng 2,27%, đánh dấu 6 tháng tăng liên tiếp, chuỗi dài nhất kể từ năm 2021. Nasdaq tăng 4,7% trong tháng 10, nối dài 7 tháng tăng liên tục, lâu nhất kể từ đầu năm 2018, trong khi Dow Jones tăng 2,5% cho chuỗi tăng tương tự.

Khối lượng giao dịch trên các sàn Mỹ đạt 21,03 tỷ cổ phiếu, tương đương mức trung bình 20 phiên gần nhất.