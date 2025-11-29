Ông Lê Như Thạch làm Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM

Chiều 29/11, Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM (HCMCONS) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030. Đây là dấu mốc quan trọng đối với cộng đồng chuyên môn ngành xây dựng trong bối cảnh TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đổi mới toàn diện về quy hoạch, hạ tầng và quản lý đô thị.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Tường Văn – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, ông Bùi Xuân Cường – Phó chủ tịch UBND TPHCM.

Căn cứ Quyết định 1433 của UBND TPHCM về việc hợp nhất các Hội quần chúng được thành lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, TPHCM thành Hội quần chúng trên địa bàn TPHCM mới. Theo đó, hợp nhất Hiệp Hội Xây dựng tỉnh Bình Dương, Hội Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM thành Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM (mới).

Ra mắt Ban chấp hành Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM

Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM đã triệu tập 187 đại biểu chính thức từ việc hợp nhất 3 hội kể trên. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 52 hội viên là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước…. Điểm mới trong thành phần Ban Chấp hành lần này có cả tổ chức tài chính cùng tham gia nhằm nâng cao năng lực tài chính cho các hội viên.

Đại hội được tổ chức trong giai đoạn TP.HCM chính thức mở rộng không gian phát triển, hình thành khu vực đô thị đa trung tâm bao gồm TP.HCM – Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu, với quy mô hơn 6.700 km2 và dân số xấp xỉ gần 14 triệu người. Đây là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, nơi nhu cầu về hạ tầng, nhà ở, giao thông, công trình công cộng, vật liệu xây dựng và công nghệ thi công liên tục tăng cao.

Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những công dân, doanh nghiệp tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng trên địa bàn TPHCM. Hội thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng.

Hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND TPHCM, sự quản lý nhà nước của Sở Xây dựng TPHCM về lĩnh vực hoạt động chính của Hội và các ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội hoạt động theo quy định pháp luật. Ngoài ra, Hội có thể tham gia làm thành viên tự nguyện của các tổ chức khác liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định pháp luật.

Ông Lê Như Thạch – nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương cũ, Chủ tịch Tập đoàn Bcons được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM. 15 Phó chủ tịch, trong đó có ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh - Phó giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM; ông Nguyễn Ngọc Hải - Trưởng Phòng Quản lý xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Sở Xây dựng TPHCM.

“Sự ra đời của Hội không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng trí thức ngành xây dựng, còn khẳng định trách nhiệm của chúng ta trong việc kiến tạo tương lai đô thị TPHCM. Chúng tôi mong muốn Hội trở thành ngôi nhà chung, nơi mỗi hội viên có thể đóng góp trí tuệ và được hỗ trợ trong hoạt động nghề nghiệp”- ông Thạch chia sẻ tại lễ ra mắt Hội.

Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn khẳng định, Bộ luôn coi trọng vai trò của các hội nghề nghiệp và sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM phát huy hiệu quả vai trò. Qua đó góp phần vào sự phát triển chung của TPHCM.