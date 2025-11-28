Chủ tịch Meey Group: Doanh nhân trẻ có trách nhiệm đưa Việt Nam lên bản đồ công nghệ toàn cầu

Nhân dịp được vinh danh trong Top 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, PV có cuộc trao đổi với ông Hoàng Mai Chung - Chủ tịch Meey Group, cùng lắng nghe những chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, tầm nhìn phát triển công nghệ BĐS tại Việt Nam và vai trò của thế hệ doanh nhân trẻ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ông có cảm nhận thế nào khi được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vinh danh là Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025?

Đây là một vinh dự lớn đối với tôi, đi kèm đó là trách nhiệm nặng nề. Bên cạnh dấu ấn cá nhân, danh hiệu này còn được kiến tạo bởi nỗ lực của đội ngũ cộng sự tại Meey Group - những người đã cùng tôi vượt qua nhiều thử thách để xây dựng một nền tảng công nghệ BĐS hiện đại. Tôi vô cùng hạnh phúc khi được làm việc cùng các bạn.

Khi nhìn lại hành trình từ những ngày đầu khởi nghiệp, tôi nhận thấy rằng thành công không bao giờ đến từ một cá nhân đơn lẻ. Nó là kết quả của sự đồng lòng, của niềm tin vào tầm nhìn chung, và của sự kiên trì không ngừng nghỉ. Giải thưởng này là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghệ BĐS Việt Nam.

Doanh nhân Hoàng Mai Chung được vinh danh Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Ông đánh giá thế nào về đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam hiện nay? Những thách thức và cơ hội mà họ phải đối mặt?

Thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam hôm nay rất khác so với các thế hệ trước. Họ được lớn lên trong thời đại số, tiếp cận thông tin toàn cầu ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Điều này mang lại những lợi thế về tư duy đổi mới, khả năng ứng dụng công nghệ, và tầm nhìn quốc tế.

Tuy nhiên, kinh doanh là một đường đua dài, không phải là cuộc chạy nước rút nên các doanh nhân trẻ cần có nền tảng vững chắc, hiểu rõ thị trường, và quan trọng nhất là tạo ra giá trị thực sự cho cộng đồng khách hàng, đối tác.

Thách thức lớn nhất với các doanh nhân trẻ có lẽ là nguồn lực. Khởi nghiệp cần đến nguồn vốn, đội ngũ, mạng lưới quan hệ. Doanh nhân trẻ hiếm khi đảm bảo được tất cả những yếu tố này. Chúng tôi phải bắt đầu từ con số không, phải thuyết phục nhà đầu tư tin vào ý tưởng chưa được kiểm chứng, phải cạnh tranh với những ông lớn đã có thương hiệu và nguồn lực mạnh.

Về cơ hội, tôi thấy Việt Nam đang ở trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ. Chính phủ đã đặt mục tiêu phát triển nền kinh tế số, đầu tư vào hạ tầng công nghệ, tạo môi trường thuận lợi cho startup. Thị trường Việt Nam với gần 100 triệu dân, tỷ lệ dân số trẻ cao, mức độ thâm nhập internet ngày càng tăng, đây là mảnh đất màu mỡ cho các ý tưởng công nghệ.

Riêng trong lĩnh vực proptech mà Meey Group hoạt động, tôi nhìn thấy tiềm năng khổng lồ. Thị trường BĐS Việt Nam trị giá hàng tỷ USD nhưng vẫn còn nhiều điểm nghẽn về thông tin, giao dịch, quản lý. Vì lẽ đó Meey Group đã tạo ra một hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ nhằm giúp khách hàng, đối tác giải quyết các vấn đề nói trên.

Ông Hoàng Mai Chung cho rằng, giải thưởng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, sáng tạo

Ông có thể chia sẻ về định hướng phát triển của Meey Group trong thời gian tới? Meey Group có những chương trình gì để phát triển nhân tài trẻ?

Meey Group được thành lập với sứ mệnh số hóa ngành BĐS Việt Nam, tạo ra một hệ sinh thái công nghệ toàn diện phục vụ mọi nhu cầu từ tìm kiếm, giao dịch đến quản lý bất động sản. Sau nhiều năm phát triển, chúng tôi đã xây dựng được nền tảng vững chắc với đông đảo nhân sự và hàng triệu người dùng.

Định hướng chiến lược của Meey Group trong giai đoạn tới tập trung vào ba trọng tâm. Một là mở rộng thị trường, từ thị trường trong nước trong nước cho đến khu vực. Điều này sẽ giúp Meey Group tiếp cận nguồn vốn lớn hơn và nâng cao vị thế trên thị trường toàn cầu.

Hai là đầu tư mạnh vào công nghệ, đặc biệt là AI và big data. Chúng tôi tin rằng trí tuệ nhân tạo sẽ cách mạng hóa cách người dùng tìm kiếm và quyết định mua bán bất động sản. Meey Group đang phát triển các giải pháp AI để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, tối ưu hóa định giá, và dự báo xu hướng thị trường.

Ba là xây dựng hệ sinh thái đối tác. Chúng tôi không thể làm mọi thứ một mình. Chúng tôi cần hợp tác với các ngân hàng, công ty bảo hiểm, nhà thầu xây dựng, công ty luật, và nhiều bên liên quan khác để tạo ra giá trị toàn diện cho khách hàng.

Chúng tôi tin rằng con người là tài sản quý giá nhất. Meey Group đã đầu tư rất nhiều vào phát triển đội ngũ, đặc biệt là nhân tài trẻ.

Chúng tôi có chương trình đào tạo nội bộ liên tục, mời các chuyên gia đến chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm. Chúng tôi khuyến khích nhân viên tham gia các khóa học, hội thảo chuyên ngành và hỗ trợ kinh phí cho việc nâng cao trình độ.

Về môi trường làm việc, chúng tôi tạo không gian sáng tạo, khuyến khích nhân viên đóng góp ý tưởng, thử nghiệm những giải pháp mới. Chúng tôi có chính sách đãi ngộ cạnh tranh, chế độ phúc lợi toàn diện, và đặc biệt là cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực.

Ngoài ra, chúng tôi cũng chú trọng đến đời sống tinh thần của nhân viên. Chúng tôi vừa triển khai chương trình quỹ từ thiện doanh nghiệp và hỗ trợ nhân viên gặp khó khăn, tổ chức các hoạt động tình nguyện. Chúng tôi muốn mỗi thành viên Meey bên cạnh phát triển về chuyên môn còn phải trưởng thành về nhân cách.

Ông muốn gửi gắm thông điệp gì đến thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam?

Hãy bắt đầu từ vấn đề thực tế, không phải từ công nghệ. Nhiều người khởi nghiệp vì họ có một công nghệ hay, nhưng không tìm được bài toán cần giải quyết. Điều quan trọng là tìm ra điểm nghẽn của khách hàng, sau đó mới nghĩ đến giải pháp.

Thứ hai, hãy làm ngay, đừng chờ điều kiện hoàn hảo. Không bao giờ có thời điểm "đúng" để bắt đầu. Thứ ba, hãy chọn đội ngũ thật kỹ, đặc biệt là những người đồng sáng lập. Họ sẽ là những người cùng bạn vượt qua mọi thử thách. Hãy tìm những người bổ sung cho điểm yếu của bạn, có cùng giá trị cốt lõi nhưng khác biệt về kỹ năng.

Cuối cùng, hãy chuẩn bị tinh thần cho những thất bại. Thất bại là một phần của hành trình khởi nghiệp. Điều quan trọng không phải là tránh thất bại, mà là học hỏi từ nó và tiếp tục đi tiếp.

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Thế hệ doanh nhân trẻ có trách nhiệm đưa Việt Nam lên bản đồ công nghệ toàn cầu. Và tôi tin, những người trẻ đang khởi nghiệp hôm nay, sẽ là những người viết nên câu chuyện đó.