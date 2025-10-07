Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ô tô BMW phát hỏa trong hầm gửi xe trung tâm thương mại ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Chiều 7/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực hầm giữ xe trung tâm thương mại Takashimaya (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TP.HCM), khiến nhiều người hốt hoảng tháo chạy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h hôm nay (7/10), bảo vệ tòa nhà Saigon Centre trong lúc tuần tra tại tầng hầm B4 phát hiện khói và lửa bốc lên từ gầm một chiếc ô tô. Ngay lập tức, hệ thống báo cháy tự động của tòa nhà được kích hoạt, báo về Trung tâm Phòng cháy chữa cháy TP.HCM, đồng thời ban quản lý tòa nhà gọi điện cho 114.

ch.png
Vụ cháy bắt đầu tại tầng hầm B4 tòa nhà

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Quản lý Tòa nhà Saigon Centre, cho biết lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy. 15 nhân viên dùng bình chữa cháy mini, bình bột CO₂ và cát để dập lửa, đồng thời dùng thiết bị kích nâng di dời hai ô tô đậu gần đó nhằm ngăn cháy lan. Tuy nhiên, do ngọn lửa phát ra từ gầm xe ô tô nên việc chữa cháy ban đầu gặp khó khăn.

Lực lượng tòa nhà đã kéo 2 vòi nước áp lực cao để dập tắt đám cháy sau khoảng 5 phút. May mắn, vụ việc không gây thương vong, các phương tiện xung quanh được bảo vệ an toàn.

Được biết, chiếc xe phát hỏa là xe BMW trị giá hơn 2 tỷ đồng.

screenshot-20251007-1649242.png
Bảo vệ tòa nhà dùng bình chữa cháy dập lửa khi phát sự việc

Bà Thủy khẳng định lực lượng tại chỗ đã xử lý đúng quy trình, kịp thời báo động, cô lập khu vực cháy và phối hợp với lực lượng PCCC chuyên nghiệp, nhờ đó đám cháy không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Chủ ô tô cho biết xe vừa được bảo trì trước đó và hiện đang làm việc với đơn vị bảo hiểm để xác định nguyên nhân. Ban quản lý tòa nhà đã cung cấp hình ảnh camera an ninh để phục vụ công tác xác minh.

z7091546165264-7099d0a35a23305600919399757fcfe6.jpg
Hiện trường sau vụ cháy

Trung tâm thương mại Takashimaya nằm trong tổ hợp Saigon Centre (92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa), là khu mua sắm và giải trí cao cấp, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
