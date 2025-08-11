Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Nutifood tiên phong triển khai máy bán kem tự động

P.V

Nutifood vừa ghi dấu ấn trở thành doanh nghiệp tiên phong triển khai máy bán kem tự động tại Việt Nam, mở ra hướng tiếp cận sản phẩm hiện đại và tiện lợi cho người tiêu dùng.

hinh-2.jpg
Máy bán kem tự động đầu tiên tại Việt Nam thu hút với nhiều bạn trẻ

Đây là hệ thống bán hàng thông minh có thể bảo quản sản phẩm lạnh sâu từ -18°C đến -22°C. Nhờ vậy, kem luôn giữ được độ mịn ngon, trọn vẹn chất lượng khi đến tay người dùng. Máy hiện đang cung cấp 16 dòng sản phẩm kem Celano như: ốc quế, bánh cá, kem que, kem ly,…

Song song đó, Nutifood còn triển khai máy bán sữa tự động từ thương hiệu NuVi, Varna, NutiMilk..., được bảo quản ở mức 0–5°C, giúp sản phẩm luôn mát lạnh và đảm bảo dinh dưỡng trong suốt quá trình trưng bày.

Khi mua hàng tại các máy tự động, người tiêu dùng có thể thanh toán dễ dàng qua MoMo, VNPay chỉ với “1 cú chạm” mà không cần tiền mặt.

Hiện tại, 10 máy đầu tiên đang được thí điểm tại 5 khu vực đông người qua lại: Văn phòng FPT (quận 7); Đại học Nguyễn Tất Thành (quận 7); Chung cư The Art – Đỗ Xuân Hợp; Hồ bơi Kỳ Đồng (quận 3) và Câu lạc bộ Thể dục Thể thao Hồ Xuân Hương (quận 3).

hinh-3.jpg
Máy bán hàng tự động của Nutifood sẽ tiếp tục mở rộng đến các điểm tiềm năng trong thời gian tới

Dù chỉ mới đưa vào hoạt động, máy bán hàng tự động Nutifood đã vận hành ổn định và mang đến trải nghiệm tiện lợi cho người dùng. Đây chính là bước đi chiến lược giúp các sản phẩm Nutifood đến gần hơn với người tiêu dùng ở mọi nơi mọi lúc. Mô hình này sẽ tiếp tục mở rộng đến các điểm như: nhà ga Metro, công viên, trường học lớn… trong thời gian sắp tới.

P.V
#Nutifood

Cùng chuyên mục