Nutifood chính thức ra mắt hai dòng sản phẩm Gippsnature & Nutifood Australia tại Việt Nam

Nutifood chính thức ra mắt 2 dòng sản phẩm sữa Úc cao cấp GippsNature Organic A2 và Nutifood Australia GrowPlus+ A2 tại thị trường Việt Nam.

Thương hiệu GippsNature thuộc liên doanh quốc tế ViPlus Nutritional Australia, do Nutifood - công ty dinh dưỡng 25 năm tại Việt Nam và ViPlus Dairy - công ty dinh dưỡng hơn 130 năm tuổi của Úc đồng sáng lập vào tháng 5/2025. Sự hợp tác đánh dấu bước ngoặt, đưa Nutifood trở thành doanh nghiệp Việt tiên phong đồng sáng lập thương hiệu sữa cao cấp toàn cầu.

Thương hiệu dinh dưỡng quốc tế được đồng sáng lập bởi nhà sản xuất sữa hơn 130 năm tuổi của Úc và một trong những công ty dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam

Tiếp nối bước ngoặt này, dòng sản phẩm đầu tiên - GippsNature Organic A2 đã chính thức ra mắt tại Việt Nam. Lễ ra mắt nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ đại diện Chính phủ hai nước. Về phía Australia có sự tham dự của Bà Gillian Bird - Đại sứ Australia tại Việt Nam, Ông Chris Morley - Tham tán Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam; Ông Michael M Baird - Giám đốc Đầu tư Cấp cao Đông Nam Á của Cơ quan Đầu tư Bang Victoria. Về phía Việt Nam có sự tham gia của Ông Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Bộ ngoại giao. Các lãnh đạo cấp cao của Nutifood và ViPlus Dairy cũng góp mặt tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Bà Gillian Bird - Đại sứ Australia tại Việt Nam cũng bày tỏ sự ủng hộ với tầm nhìn phát triển dài hạn của GippsNature trong tương lai.

Nguồn dinh dưỡng quý giá từ thiên nhiên

GippsNature Organic A2 được kiến tạo bởi Nutifood và ViPlus Dairy, bảo chứng khoa học bởi các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Australia. Bên cạnh đó, sản phẩm được phát triển dựa trên triết lý “thuận tự nhiên”, sử dụng nguồn đạm A2 hữu cơ quý hiếm, thân thiện với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ nhỏ. Theo Metrix Consulting, sữa A2 hữu cơ chỉ chiếm 0,014% tổng sản lượng sữa bò toàn cầu.

Với cam kết tối thiểu 75% nguồn dinh dưỡng được tinh tuyển từ bò A2 thuần chủng, chăn thả tự nhiên tại Gippsland, không sử dụng hormone tăng trưởng, kháng sinh hay thức ăn biến đổi gen, GippsNature Organic A2 đã đạt Chứng nhận hữu cơ ACO uy tín toàn cầu, cấp bởi Australian Certified Organic.

GippsNature Organic A2 được sử dụng nguồn sữa từ giống bò A2 thuần chủng, chăn thả tự nhiên tại “thủ phủ bò sữa” Gippsland (bang Victoria, Australia)

Cũng tại sự kiện, Nutifood giới thiệu dòng sản phẩm sữa uống dinh dưỡng Nutifood Australia GrowPLUS+ A2, kế thừa nền tảng công thức khoa học vượt trội của GrowPlus+ nhưng được sản xuất và kiểm soát theo tiêu chuẩn Úc, chọn lọc nguồn đạm quý A2 thuần chủng cùng mật ong Manuka quý hiếm đặc trưng của Australia.

Sứ mệnh “nâng chuẩn dinh dưỡng cho người Việt” bằng các sản phẩm chuẩn quốc tế

Ông Trần Bảo Minh - Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood chia sẻ: “ Người Việt đang dần thay đổi thói quen chọn và uống sữa, họ không còn 'mua' một thương hiệu, họ đang 'chọn' một tiêu chuẩn sống khỏe, sống sạch cho cả gia đình. Trong bức tranh ấy, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà là cách để người tiêu dùng Việt được tiếp cận những sản phẩm đạt chuẩn cao nhất, an toàn nhất. GippsNature và Nutifood Australia chính là khởi đầu cho chiến lược này của Nutifood”

Ông Trần Bảo Minh - Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood phát biểu tại sự kiện ra mắt thương hiệu dinh dưỡng quốc tế GippsNature

Với nền tảng vững chắc về chuyên môn khoa học, nguồn lực sản xuất và kinh nghiệm phát triển hơn hai thập kỷ, Nutifood là bảo chứng chất lượng cho từng sản phẩm GippsNature và Nutifood Australia, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế được duy trì nhất quán tại thị trường Việt Nam.

Ông Jon McNaught - CEO ViPlus Dairy cho biết: “Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào GippsNature - dòng sản phẩm được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến và triết lý dinh dưỡng thuận tự nhiên, sử dụng nguồn nguyên liệu sạch và tinh tuyển từ Gippsland. Tôi tin rằng sự kết hợp này sẽ mang đến trải nghiệm dinh dưỡng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu, đặc biệt là tại Việt Nam - thị trường đầu tiên mà GippsNature ra mắt.”

Ông Jon McNaught - CEO ViPlus Dairy phát biểu tại sự kiện ra mắt thương hiệu dinh dưỡng quốc tế GippsNature

Nutifood được thành lập bởi đội ngũ bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, gắn liền với sứ mệnh “nâng chuẩn dinh dưỡng cho người Việt”. Trải qua 25 năm phát triển, Nutifood không ngừng đổi mới và xây dựng chuỗi giá trị dinh dưỡng bền vững từ vùng nguyên liệu, trang trại chăn nuôi đến 6 nhà máy đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam và Thụy Điển. Từ năm 2021, Nutifood thành lập Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS), hợp tác với các tập đoàn dinh dưỡng lớn như BASF (Đức), DuPont (Mỹ) DSM (Thụy Sĩ) nhằm kiến tạo các sản phẩm chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thông tin chi tiết vui lòng truy cập: https://nutifood.com.vn