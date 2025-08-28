Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Nghệ An:

Nườm nượp mua máy phát điện, chấp nhận giá cao, nhiều nơi 'cháy' hàng

Thu Hiền

TPO - Bão số 5 (bão Kajiki) đổ bộ đã gây mất điện trên diện rộng ở Nghệ An. Mất điện, người dân đổ xô đi mua máy phát điện, tình trạng “cháy hàng” xảy ra nhiều nơi.

tp-11.jpg
Sáng 28/8, nhiều phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn chưa có điện sau bão số 5﻿. Tại các cửa hàng điện máy thuộc phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, từng tốp người chen chúc hỏi mua máy phát điện.
tp-7.jpg
tp-19-7076.jpg
Có nhiều loại máy phát điện với giá cả khác nhau. Có loại máy phát điện công suất nhỏ, chạy bằng xăng hoặc dầu, giá 5-8 triệu đồng. Những máy công suất lớn 20-25 triệu đồng cũng đã “cháy hàng”.
tp-2.jpg
Vượt quãng đường hơn 20km, chị Nguyễn Thị Hoài (trú xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) đến một cửa hàng điện máy trên đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng để mua máy phát điện. Sau nhiều lần đắn đo, chị quyết định mua một máy phát điện giá 19 triệu đồng để về sử dụng trong gia đình. ﻿“4 ngày từ khi bão số 5 đổ bộ, gia đình vẫn đang mất điện, mất nước khiến cuộc sống bị đảo lộn. Gia đình tôi có trẻ nhỏ, người già, nếu không có điện khổ sở lắm nên quyết định mua máy phát điện cho yên tâm, dù sao cũng dùng lâu dài”, chị Hoài chia sẻ.
﻿tp-13-5461.jpg
tp-5.jpg
Nhân viên kỹ thuật chạy thử từng chiếc, đổ dầu, khởi động kiểm tra trước khi giao cho khách. “Khách mua rất nhanh, không chần chừ. Chỉ cần vừa túi tiền và có sẵn hàng là chốt đơn”, một nhân viên cho hay.
tp-1-4308.jpg
“Tôi vừa từ nước ngoài trở về nhà được mấy ngày thì gặp bão số 5. Gia đình hiện mất điện﻿, mất nước, mạng di động cũng không có. Mất điện dài ngày, chưa biết khi nào có lại nên tôi mua máy phát điện để sử dụng trong gia đình. Tuy giá cao hơn ngày thường nhưng cũng chấp nhận”, chị Nguyễn Thị Mai (trú xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) nói.
tp-12.jpg
tp-9-1122.jpg
Mặt hàng máy phát điện được các cửa hàng nhập hàng về liên tục.
tp-3-9386.jpg
Ông Thành - chủ một cửa hàng trên đường Mai Hắc Đế - cho biết: “Mấy hôm nay, lượng máy bán ra gấp gần 5-7 lần ngày thường. Hàng cũng được nhập về liên tục nhưng vẫn không đủ. Có những lúc hàng vừa về chưa kịp bày đã có người chờ, sẵn sàng trả đủ tiền để mang đi luôn”.
tp-14-3847.jpg
Các cửa hàng dọc đường Cao Thắng, trước chợ Vinh﻿ cũng có rất đông người đi mua máy phát điện.
tp-15.jpg
tp-10.jpg
Máy phát điện là sản phẩm “cứu cánh” cho người dân giữa bối cảnh mất điện.
tp-4-3770.jpg
Bão Kajiki khiến 148/178 đường dây, 6.440/7.963 trạm biến áp tại Nghệ An bị mất điện, ảnh hưởng đến hơn 890.000 khách hàng. ﻿Đến 17h ngày 27/8, Nghệ An đã khôi phục được 75 đường dây, 4.031 trạm biến áp, cấp điện trở lại cho 558.715 khách hàng.
Thu Hiền
#máy phát điện #bão Kajiki #dự phòng điện #điện dự phòng #bảo vệ gia đình #thiết bị điện

