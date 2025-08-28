Nườm nượp mua máy phát điện, chấp nhận giá cao, nhiều nơi 'cháy' hàng

TPO - Bão số 5 (bão Kajiki) đổ bộ đã gây mất điện trên diện rộng ở Nghệ An. Mất điện, người dân đổ xô đi mua máy phát điện, tình trạng “cháy hàng” xảy ra nhiều nơi.
Có nhiều loại máy phát điện với giá cả khác nhau. Có loại máy phát điện công suất nhỏ, chạy bằng xăng hoặc dầu, giá 5-8 triệu đồng. Những máy công suất lớn 20-25 triệu đồng cũng đã “cháy hàng”.
Nhân viên kỹ thuật chạy thử từng chiếc, đổ dầu, khởi động kiểm tra trước khi giao cho khách. “Khách mua rất nhanh, không chần chừ. Chỉ cần vừa túi tiền và có sẵn hàng là chốt đơn”, một nhân viên cho hay.
Mặt hàng máy phát điện được các cửa hàng nhập hàng về liên tục.
Máy phát điện là sản phẩm “cứu cánh” cho người dân giữa bối cảnh mất điện.