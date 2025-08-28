Nghệ An: Nườm nượp mua máy phát điện, chấp nhận giá cao, nhiều nơi 'cháy' hàng

TPO - Bão số 5 (bão Kajiki) đổ bộ đã gây mất điện trên diện rộng ở Nghệ An. Mất điện, người dân đổ xô đi mua máy phát điện, tình trạng “cháy hàng” xảy ra nhiều nơi.