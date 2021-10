Nước sông, hồ tại Hà Nội đang dâng cao gây ngập úng tại một số khu vực

TPO - Do ảnh hưởng mưa của cơn bão số 7, tính đến sáng nay mực nước tại các sông, hồ trên địa bàn Hà Nội đang dâng cao, có nơi cao đến gần 1 mét. Để tránh úng ngập cho khu vực nội đô, các trạm bơm xả lũ đã được vận hành.

Sáng 11/10, Công ty TNHH MTV Thoát nước (Cty Thoát nước) Hà Nội cho biết do ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 7, trong thời gian từ 12h ngày 9/10 đến 7h ngày 11/10/2021, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa trên diện rộng, kéo dài.

Tính đến sáng nay, tổng lượng mưa đo được tại một số khu vực trên địa bàn có các lưu lượng mưa cao nhất như sau: Hoàn Kiếm 150,3 mm ; Bắc Từ Liêm 140,1 mm; Ba Đình 137,3 mm; Nam Từ Liêm 141,6 mm; Đống Đa; 132,0 mm; Hà Đông 91,9 mm; 135,7 mm; Long Biên; 155,3 mm; Thanh Xuân 114,1 mm; Hoàng Mai 166,0 mm; Cầu Giấy 141,4 mm…

Khu vực các huyện: Đông Anh 243,1 mm; Thanh Trì 70,5 110,0 mm; Gia Lâm 159,1 mm; Mê Linh 128,3 mm; Hoài Đức 122,1 mm; Thường Tín 109,3 mm

Về tình trạng ngập úng, Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, trong suốt quá trình mưa vừa qua trên địa bàn thành phố không xuất hiện điểm úng ngập. “Tuy nhiên do mực nước sông Cầu Bây (Long Biên) hiện nay đang dâng cao (tại đập Trại Lợn là 4.05m) nên bắt đầu xuất hiện dềnh nước tại khu vực nút giao Đàm Quang Trung - Cổ Linh với mức độ ngập khoảng 10 cm”, ông Trịnh Ngọc Sơn - Phó Tổng Giám đốc Cty Thoát Nước Hà Nội thông tin trong báo cáo với UBND thành phố Hà Nội sáng 11/10.

Để xử lý tình trạng trên, ông Sơn cho biết, Cty đã bố trí công nhân tổ chức thu dọn vệ sinh các miệng thu, các tấm chắn vật cản và tập trung vận hành bơm, mở cửa đập, cống điều hòa trên hệ thống sông, hồ chính để hạ mực nước xuống thấp nhất, giảm thiểu úng ngập do mưa gây ra.

Nước dâng cao trên nhiều hồ, sông

Đề cập đến mực nước tại các hồ và sông trên địa bàn thành phố, đại diện Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, hiện mực nước trên hệ thống sông, hồ đang dâng lên. Cụ thể tại thời điểm sáng nay đo được các mực nước như sau: Sông Tô Lịch (tại đập Thanh Liệt) là 3.54 m, cao hơn mức khống chế là 0,74m; Sông Nhuệ (tại trạm bơm Đồng Bông 1) 4.90m, cao hơn mức khống chế là 0,70m; Kênh O tại trạm bơm Yên Sở là 2,23m, cao hơn mức khống chế là 0,30m.

Với các hồ, tại Hồ Tây mức nước đo được sáng nay là 6,01m, cao hơn mức khống chế là 0,80m; hồ Đống Đa là 4,04m, cao hơn mức khống chế là 0,90m; hồ Giảng Võ là 3,69m, cao hơn mức khống chế là 0,65m…

Để đảm bảo công tác phòng, chống úng ngập, ông Trịnh Ngọc Sơn cho biết, hiện các lực lượng Cty thực hiện công tác vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý. Vận hành các trạm bơm như Yên Sở, Đồng Bông 1, Cổ Nhuế… để bơm nước trong khu vực nội đô ra các con sông.

Đại diện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội nhận định, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm.

Cty Thoát nước Hà Nội được yêu cầu sẵn sàng ứng trực theo đúng phương án đã được đưa ra, sẵn sàng khắc phục kịp thời mọi sự cố trên hệ thống thoát nước, hạn chế tối đa mức độ và thời gian úng ngập khi có mưa lớn xảy ra.