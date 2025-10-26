Nước biển Vũng Tàu có màu xanh lá cây: Cơ quan chức năng lên tiếng

Du khách khá lo ngại khi thấy một số khu vực biển ở Bãi Sau, phường Vũng Tàu xuất hiện nước biển có màu xanh lạ.

Ngày 26-10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và video ghi lại cảnh nước biển tại khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP HCM) chuyển sang màu xanh lá cây lạ mắt, khiến nhiều người dân và du khách bất ngờ, lo ngại.

Theo ghi nhận, các video, hình ảnh quay lại cảnh biển vào chiều 25-10, hiện tượng này xảy ra tại một số đoạn bờ biển Bãi Sau, nước có màu xanh đục và mặt biển xuất hiện những mảng nổi li ti.

Không chỉ tại khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu) mà ở khu Phước Hải (xã Phước Hải) và một số nơi khác cũng xuất hiện tình trạng sóng xanh tương tự.

Một số người cho rằng nguyên nhân có thể do rong rêu, tảo biển phát triển, song cũng có ý kiến lo ngại đây là dấu hiệu của ô nhiễm môi trường biển. Trước thông tin lan truyền trên mạng, nhiều du khách tỏ ra e ngại.

Theo lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch phường Vũng Tàu, đây là hiện tượng do rêu hoặc tảo biển phát triển mạnh trong một khoảng thời gian ngắn làm ảnh hưởng đến màu nước. Thông thường chỉ kéo dài vài ngày, tối đa khoảng một tuần rồi tự hết, sau đó nước biển sẽ trong trở lại.

Ảnh cắt từ clip người dân ghi lại cảnh màu nước biển có sự thay đổi

Không chỉ khu vực Bãi Sau mà hiện tượng tương tự còn xuất hiện tại một số vùng biển khác, đặc biệt vào thời điểm giao mùa, khi thời tiết và nhiệt độ nước thay đổi và không ảnh hưởng đến sức khỏe người tắm nên du khách có thể an tâm.

Lực lượng cứu hộ và quản lý bãi tắm vẫn duy trì ứng trực thường xuyên để bảo đảm an toàn cho người tắm biển. Đồng thời, các nhân viên cũng giải thích, trấn an du khách khi có thắc mắc về hiện tượng đổi màu của nước biển.