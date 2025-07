'Nữ thần thể loại phim hài lãng mạn Hàn' trở lại với vai trò 'kẻ lừa đảo'

Park Min Young sẽ trở lại màn ảnh nhỏ và chuẩn bị bước ra sân khấu toàn cầu với vai chính trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên của Amazon Prime Video, 'Confidence Man KR' phát sóng vào 6/9, sau khoảng 1,5 năm, kể từ bộ phim truyền hình ăn khách 'Marry My Husband' (kết thúc vào tháng Hai năm ngoái).

Phim được chuyển thể từ bộ phim hài Nhật Bản cùng tên năm 2018, The Confidence Man KR là câu chuyện về ba kẻ lừa đảo có tài năng phi thường khi họ thực hiện những vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào những kẻ phản diện từ mọi tầng lớp xã hội.

Park Min Young sẽ vào vai Yoon Yi Rang, kẻ lừa đảo với chỉ số IQ 165 và bộ não thiên tài nằm trong top 1%. Trong phim, Yoon Yi Rang được kỳ vọng sẽ vào vai thủ lĩnh của Confidence Man, sở hữu tư duy bốn chiều và sức hút lạnh lùng. Park Min Young vừa giành vị trí đầu bảng trong cuộc bình chọn "Nữ diễn viên phim điện ảnh/truyền hình được yêu thích nhất của Dishtrend"(12/7). Công ty sản xuất High Ground cho biết: "Vai chính của Park Min Young trong bộ phim truyền hình do Amazon sản xuất là một cột mốc mới không chỉ cho bản thân nữ diễn viên mà còn cho lịch sử nội dung Hàn Quốc". Bộ phim khởi quay vào tháng 9/2024 và đã hoàn thành 12 tập, dự kiến phát sóng tập đầu tiên vào lúc 21h10, theo giờ Hàn Quốc, ngày 6/9.

Park Hee Soon sẽ vào vai James, một tay lừa đảo lão luyện với khiếu hài hước và dí dỏm tuyệt vời, thể hiện rõ bản chất đa tài của nhân vật. Joo Jong Hyuk sẽ hóa thân thành Myung Gu Ho, thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm, nổi tiếng với sự ngây thơ và chân thành, mang đến sức hút đáng yêu và năng lượng vui tươi cho cả nhóm.

Trước đó, đã có thông tin xác nhận Song Ji Hyo cùng bạn diễn Lee Yi Kyung của Park Min Young trong Marry My Husband sẽ góp mặt đặc biệt trong phim. Đạo diễn Nam Ki Hoon của Big Bet, Kiss Sixth Sense, Oh My Baby, Voice 3 và nhiều tác phẩm khác sẽ hợp tác với biên kịch Hong Seung Hyun của Criminal Minds và Cheo Yong 1 và 2 (tên tạm thời) cho bộ phim sắp tới.

Kết hợp cốt truyện tinh tế với sự giải tỏa hài hước, Confidence Man KR dự kiến sẽ phủ một làn sóng mới mẻ tại tại 198 quốc gia và khu vực (trừ Hàn Quốc) thông qua Amazon Prime Video.