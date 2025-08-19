Nữ sinh 10X miệt mài săn ‘học bổng’ để theo đuổi tri thức

Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cô gái này là khi mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo, lúc Oanh mới học mẫu giáo lớn. Kể từ đó, Oanh đã ý thức về sự độc lập, tự lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình. “Mình đã tự giác học hành. Mình nhớ những lần làm văn viết câu kết bài “Em sẽ luôn cố gắng hết sức để không phụ lòng bố mẹ, thầy cô” là câu văn mình viết với tất cả sự nghiêm túc và quyết tâm chứ không phải là một câu “khẩu hiệu” thường gặp trong các bài văn tiểu học, Oanh kể lại.
Không chỉ đối mặt với nỗi đau mất mẹ, gia đình Oanh còn phải chịu gánh nặng tài chính lớn. Khi Oanh đỗ vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, cũng là lúc trường thực hiện cơ chế tự chủ, học phí tăng lên khá cao so với những năm trước đó.
“Khi mình báo tin đỗ đại học, bố chỉ im lặng, thở dài rồi buông một câu: ‘Tiền đâu đi học bây giờ…’, gương mặt lộ rõ vẻ âu lo. Câu nói đó khiến mình chao đảo. Mình nhận ra rằng, nếu muốn tiếp tục con đường học vấn, mình phải tự thân vận động, tự chịu trách nhiệm cho việc học của mình”, Oanh nghẹn ngào.
Từ thời phổ thông, Oanh đã là một cô gái năng nổ. Cô nàng bán hàng online 3 năm cấp 3, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để trau dồi kỹ năng sống. Thậm chí, khi lên Đại học, nữ sinh này từng đi đến quyết định tạm bảo lưu 1 năm đại học để kiếm tiền trang trải cho con đường học vấn trước mắt của mình.
Thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó là hàng loạt học bổng từ trong và ngoài nước: học bổng của Đại sứ quán Trung Quốc tại Sài Gòn, học bổng toàn phần học phí của CT Group, và nhiều học bổng từ các mạnh thường quân khác.
Là một người dành sự nghiêm túc, tập trung cao trong học tập, bí quyết để có thể đạt được thành tích tốt với cô chính là “hiểu mình học để làm gì”. Nữ sinh trường Nhân văn luôn tìm hiểu kỹ mục đích của từng môn học, xem giáo trình để nắm được những kiến thức nền tảng và không ngừng tìm tòi, mở rộng kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau.
Gần đây nhất, Oanh đã có một năm học trao đổi tại Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc. Chuyến đi này không chỉ giúp Oanh trau dồi kiến thức mà còn mang đến những trải nghiệm quý báu về môi trường học tập, văn hóa và con người.
Quá trình trưởng thành của Oanh còn gắn liền với nhiều hoạt động xã hội. Hiện tại, cô đang là người đứng lớp, mở khóa học tiếng Trung miễn phí cho mọi người, từ học sinh đến người đi làm. Theo đó, lớp học nhận được sự quan tâm vượt ngoài mong đợi với hơn 200 người đăng ký, trong đó có cả các em nhỏ, các bạn sinh viên và cả những cô chú lớn tuổi.
Kim Oanh luôn tâm niệm: “Dù cho học hay làm bất cứ việc gì, hãy học và làm tốt nhất có thể trong khả năng của mình”. Nữ sinh tin rằng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, và điều quan trọng là luôn giữ tinh thần tích cực.
Ngoài ra, nữ sinh ưu tú cũng gửi gắm lời khuyên tới các bạn trẻ: “Hãy biết ơn vì mình được đi học, biết ơn công sức và sự hậu thuẫn của ba mẹ và thầy cô. Hãy dũng cảm trải nghiệm cuộc sống, nhưng đừng quên chú ý an toàn và bảo vệ bản thân. Cuộc đời là một hành trình dài và chúng ta hãy sống hết mình, không ngừng học hỏi và trưởng thành. Chúng ta chỉ đến với thế giới này một lần,nên hãy tự cho mình một hành trình thật thú vị”.
Ảnh: NVCC
|Thành tích và hoạt động tiêu biểu:
- Học bổng toàn phần học phí năm nhất từ tập đoàn CT Group (2022)
- Học bổng Đại sứ quán Trung Quốc tại TP.HCM (2023)
- Học bổng Hội đồng hương Thanh Chương, Nghệ An tại TP.HCM (2023)
- Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (2022) khoa Ngữ văn Trung Quốc - ĐH KHXH&NV ĐHQG TPHCM)
- Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn khoa Ngữ văn Trung Quốc (Nhiệm kỳ 2022-2024)
- Nhận Giấy khen của Chi uỷ - Ban Chủ nhiệm khoa dành cho Cán bộ Đoàn - Hội có đóng góp cho hoạt động phong trào của khoa Ngữ văn Trung Quốc năm học 2022-2023
- Giải Khuyến khích cuộc thi video ngắn”看广西 “ - tạm dịch Góc nhìn của thanh niên quốc tế khu vực ASEAN về Quảng Tây, Trung Quốc (2025)
- Tích cực tham gia các hoạt động giao lưu tại Học viện Quốc tế tại trường ĐH Dân tộc Quảng Tây TQ
- Giáo viên tình nguyện Tiếng Anh tại Ngôi Nhà Trí Tuệ (2022)
- Giáo viên tình nguyện Tiếng Trung tại Ngôi Nhà Trí Tuệ (2025)