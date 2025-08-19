Nữ sinh 10X miệt mài săn ‘học bổng’ để theo đuổi tri thức

SVO - Sinh ra trong một gia đình nông dân miền Tây xứ Nghệ nơi mà việc học hành được coi là điều xa xỉ, Phạm Thị Kim Oanh, sinh viên năm 4 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, đã ý thức về tầm quan trọng của con chữ từ rất sớm. Hành trình chinh phục những nấc thang học vấn của cô gắn liền với chuỗi học bổng liên tiếp.

Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cô gái này là khi mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo, lúc Oanh mới học mẫu giáo lớn. Kể từ đó, Oanh đã ý thức về sự độc lập, tự lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình. “Mình đã tự giác học hành. Mình nhớ những lần làm văn viết câu kết bài “Em sẽ luôn cố gắng hết sức để không phụ lòng bố mẹ, thầy cô” là câu văn mình viết với tất cả sự nghiêm túc và quyết tâm chứ không phải là một câu “khẩu hiệu” thường gặp trong các bài văn tiểu học, Oanh kể lại.

Không chỉ đối mặt với nỗi đau mất mẹ, gia đình Oanh còn phải chịu gánh nặng tài chính lớn. Khi Oanh đỗ vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, cũng là lúc trường thực hiện cơ chế tự chủ, học phí tăng lên khá cao so với những năm trước đó.

Nụ cười rạng rỡ của Phạm Thị Kim Oanh, nữ sinh đã vượt qua nhiều khó khăn để chinh phục con đường học vấn.

“Khi mình báo tin đỗ đại học, bố chỉ im lặng, thở dài rồi buông một câu: ‘Tiền đâu đi học bây giờ…’, gương mặt lộ rõ vẻ âu lo. Câu nói đó khiến mình chao đảo. Mình nhận ra rằng, nếu muốn tiếp tục con đường học vấn, mình phải tự thân vận động, tự chịu trách nhiệm cho việc học của mình”, Oanh nghẹn ngào.

Từ thời phổ thông, Oanh đã là một cô gái năng nổ. Cô nàng bán hàng online 3 năm cấp 3, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để trau dồi kỹ năng sống. Thậm chí, khi lên Đại học, nữ sinh này từng đi đến quyết định tạm bảo lưu 1 năm đại học để kiếm tiền trang trải cho con đường học vấn trước mắt của mình.

Những suất học bổng danh giá là “tấm vé vàng” giúp Kim Oanh tiếp tục đến trường

﻿ và thực hiện ước mơ.

Thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó là hàng loạt học bổng từ trong và ngoài nước: học bổng của Đại sứ quán Trung Quốc tại Sài Gòn, học bổng toàn phần học phí của CT Group, và nhiều học bổng từ các mạnh thường quân khác.

Là một người dành sự nghiêm túc, tập trung cao trong học tập, bí quyết để có thể đạt được thành tích tốt với cô chính là “hiểu mình học để làm gì”. Nữ sinh trường Nhân văn luôn tìm hiểu kỹ mục đích của từng môn học, xem giáo trình để nắm được những kiến thức nền tảng và không ngừng tìm tòi, mở rộng kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau.

Gần đây nhất, Oanh đã có một năm học trao đổi tại Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc. Chuyến đi này không chỉ giúp Oanh trau dồi kiến thức mà còn mang đến những trải nghiệm quý báu về môi trường học tập, văn hóa và con người.

Kim Oanh trong thời gian học trao đổi tại Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc.

Quá trình trưởng thành của Oanh còn gắn liền với nhiều hoạt động xã hội. Hiện tại, cô đang là người đứng lớp, mở khóa học tiếng Trung miễn phí cho mọi người, từ học sinh đến người đi làm. Theo đó, lớp học nhận được sự quan tâm vượt ngoài mong đợi với hơn 200 người đăng ký, trong đó có cả các em nhỏ, các bạn sinh viên và cả những cô chú lớn tuổi.

Lớp học tiếng Trung miễn phí - “đứa con tinh thần” mà Kim Oanh ấp ủ để lan tỏa tri thức

﻿đến cộng đồng.

Kim Oanh luôn tâm niệm: “Dù cho học hay làm bất cứ việc gì, hãy học và làm tốt nhất có thể trong khả năng của mình”. Nữ sinh tin rằng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, và điều quan trọng là luôn giữ tinh thần tích cực.

Ngoài ra, nữ sinh ưu tú cũng gửi gắm lời khuyên tới các bạn trẻ: “Hãy biết ơn vì mình được đi học, biết ơn công sức và sự hậu thuẫn của ba mẹ và thầy cô. Hãy dũng cảm trải nghiệm cuộc sống, nhưng đừng quên chú ý an toàn và bảo vệ bản thân. Cuộc đời là một hành trình dài và chúng ta hãy sống hết mình, không ngừng học hỏi và trưởng thành. Chúng ta chỉ đến với thế giới này một lần,nên hãy tự cho mình một hành trình thật thú vị”.

Ảnh: NVCC