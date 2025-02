Nữ đối tượng điều hành hoạt động rửa tiền tại Việt Nam được 'trả lương' 500 triệu đồng/tháng

TPO - Nữ đối tượng điều hành toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam được tổ chức tội phạm nước ngoài trả công từ 450 triệu đến 500 triệu đồng/tháng.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với công an các địa phương như TP Hà Nội, TP Đà Nẵng triệt phá thành công và bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng ngụ tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia. Nhóm đối tượng này thực hiện hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, che giấu nguồn gốc và có dấu hiệu rửa tiền tại Việt Nam. Địa bàn hoạt động của tội phạm trải dài tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như TPHCM, TP Hà Nội, TP Đà Nẵng với số tiền giao dịch ước tính trên 2.000 tỷ đồng.

Lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm này, ngày 12/2, Công an tỉnh đồng Nai đã phối hợp Công an TP Hà Nội, TP Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan.

Tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng Wifi... Khám xét chỗ ở của K. (một đối tượng chủ chốt), Công an thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp rồi mang bán.

Qua đấu tranh, K. khai nhận khi tham gia Tổng hội Thương mại Đ.L. tại Việt Nam – Chi hội Đồng Nai, K. quen biết với một đối tượng tên J. (quốc tịch Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia) rồi móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia. K. giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam. Mỗi tháng, K được đối tượng “J.” chuyển tiền công từ khoảng 450 triệu đến 500 triệu đồng.

Tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài là trên 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, K. còn chỉ đạo đối tượng T., V. đăng ký thành lập trên 30 Công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản doanh nghiệp tại ngân hàng để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình khoảng 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng hiệu RG88 và 27 viên đạn cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan. Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời mồi chài, dụ dỗ của các đối tượng liên quan đến mua bán, mở các tài khoản ngân hàng, các đối tượng lạ mặt gọi điện cài đặt các ứng dụng lạ, đường link chứa mã độc để tránh những hệ lụy phát sinh cho bản thân, gia đình và xã hội.