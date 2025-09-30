Nữ diễn viên muốn thay thế Scarlett Johansson

TPO - Theo nhà sản xuất Eline Van der Velden, nữ diễn viên AI Tilly Norwood được kỳ vọng trở thành Scarlett Johansson hoặc Natalie Portman tiếp theo. Bà còn khẳng định sản phẩm của mình thu hút sự chú ý của nhiều nhà quản lý tài năng.

Ngày 28/9, nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất Eline Van der Velden cho ra mắt nữ diễn viên AI Tilly Norwood. Đây là sản phẩm đầu tiên đến từ studio đào tạo tài năng AI mới ra mắt Xicoia, công ty con của Particle6 - studio sản xuất nội dung hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo do Van der Velden thành lập, có trụ sở ở London, Anh.

Van der Velden cho biết khi giới thiệu Tilly lần đầu, mọi người tỏ ra lạ lẫm. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, các công ty quản lý tài năng đã tiếp cận nữ diễn viên ảo và Xicoia sắp công bố đơn vị đại diện cho Tilly trong vài tháng tới.

“Vào tháng 2, ngành công nghiệp vẫn còn hoài nghi, nhưng tình hình thay đổi kể từ tháng 5. Sự quan tâm của các hãng phim đối với các dự án AI đang tăng nhanh chóng… Chúng tôi muốn Tilly trở thành Scarlett Johansson hoặc Natalie Portman tiếp theo. Đó là mục tiêu mà chúng tôi đang hướng đến”, Van der Velden chia sẻ.

"Tilly đã thu hút sự quan tâm của các công ty quản lý tài năng và người hâm mộ. Kỷ nguyên của diễn viên ảo không còn là ‘sắp đến’ nữa, nó đã ở đây rồi", bà nhấn mạnh.

Tilly Norwood lần đầu xuất hiện vào tháng 7. Cô thông báo về vai diễn đầu tiên trên Facebook: “Tôi đóng chính trong AI Commissioner, tiểu phẩm hài mới vui nhộn khám phá tương lai phát triển truyền hình, do đội ngũ tuyệt vời tại Particle6 Productions sản xuất. Tôi có thể là nhân vật do AI tạo ra”.

Thời điểm đó, Tilly Norwood gây nhiều tranh cãi. Tờ Magzter nhận xét diễn xuất của nữ diễn viên AI máy móc, thiếu tự nhiên, đặc biệt trong cách chuyển động môi miệng hay nhấn nhá cảm xúc.

Trên diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng lo lắng những vấn đề lớn hơn. Một bộ phận thắc mắc những diễn viên AI như Tilly được tạo ra bằng cách nào, có sử dụng các dữ liệu (ảnh, video, giọng nói) có bản quyền hoặc lấy cảm hứng từ diễn viên thực nào không và đã được cấp phép chưa.

Số khác lại cảnh bảo về tương lai AI cạnh tranh, thậm chí thay thế người thật, gây ảnh hưởng đến công việc của nghệ sĩ hoặc làm giảm giá trị của nghệ thuật diễn xuất.

“Đến lúc này, tôi bắt đầu tự hỏi liệu ngành công nghiệp này có cố tình muốn làm lu mờ các ngôi sao để thay thế họ bằng những ‘avatar’ này và giữ 100% doanh thu hay không… Không đùa đâu, chúng ta thực sự sắp bước vào một trong những thời kỳ đáng sợ nhất - chẳng ai biết diễn viên hay nghệ sĩ có thật sự tồn tại không vì ngành công nghiệp sẽ che đậy mọi thứ”, một khán giả bình luận.

