Ai thay vai Thùy Tiên

7 tháng khó khăn của Chốt đơn

Chốt đơn ban đầu được giới thiệu là phim Việt đầu tiên khai thác xu hướng bán hàng livestream đang bùng nổ, với sự góp mặt của dàn diễn viên NSND Hồng Vân, Quyền Linh, Thùy Tiên trong vai trò nữ chính.

Hành trình ra rạp của bộ phim không suôn sẻ. Ban đầu, Chốt đơn dự kiến công chiếu ngày 7/3, sau đó lùi sang 20/6. Quyết định này được đưa ra chỉ chưa đầy hai tuần trước ngày khởi chiếu, khiến nhiều khán giả thắc mắc.

Lý do đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito đưa ra là phim đang trong quá trình hậu kỳ, chưa thể ra rạp đúng dự định. "Chúng tôi muốn mang đến một sản phẩm hoàn thiện nhất cho khán giả, nên việc dời lịch là cần thiết," đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ.

Đến giữa tháng 5, chỉ còn khoảng một tháng đến ngày dự kiến khởi chiếu lần hai, Chốt đơn bất ngờ "bốc hơi" khỏi các hệ thống đặt vé.

Phim không còn hiển thị trong mục mua vé trên các hệ thống rạp, và đơn vị sản xuất lẫn nhà phát hành cũng không có bất kỳ hoạt động quảng bá hay thông báo bán vé sớm nào.

Phim Chốt đơn tìm người thay thế Thùy Tiên.

Đường link fanpage dự án Chốt đơn cũng hiển thị thông báo "Bạn hiện không xem được nội dung này". Sự biến mất đột ngột không kèm theo bất kỳ lời giải thích nào từ ê-kíp dấy lên nhiều nghi vấn và lo ngại về số phận của bộ phim.

Việc Thùy Tiên - nữ chính của phim - vướng ồn ào pháp lý và hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" của Chốt đơn. Điều này buộc ê-kíp đứng trước quyết định tìm kiếm giải pháp thay thế triệt để để cứu vãn dự án.

"Với những bộ phim có kinh phí lớn, việc dính scandal từ diễn viên chính là ác mộng. Nhà sản xuất phải cân nhắc giữa việc mất trắng dự án hoặc chấp nhận chi phí khổng lồ để cứu phim", một chuyên gia nói với Tiền Phong.

Vừa qua, đạo diễn Nam Cito thông báo Chốt đơn sẽ trở lại rạp chiếu vào ngày 8/8, đồng thời úp mở việc tìm được giải pháp thay thế Thùy Tiên cho vai chính.

"7 tháng đã trôi qua - hơn 200 ngày qua là những ngày làm việc miệt mài, nỗ lực không ngừng, chưa một giây phút ngừng hy vọng của cả ê-kíp. Phim Chốt đơn sẽ trở lại, vẫn trọn vẹn cảm xúc với những điều thú vị", Nam Cito thông báo, kèm theo dòng chú thích trên poster: "Ai thay nữ chính để chốt đơn trở lại?".

Tính từ lúc Thùy Tiên vướng ồn ào, chỉ có hai tháng để Chốt đơn chốt ngày ra rạp. Có hai giải pháp thay thế: Một là ê-kíp tìm diễn viên mới, quay lại toàn bộ cảnh có có Thùy Tiên. Tuy nhiên, giải pháp này khó xảy ra do nữ chính xuất hiện phần lớn cảnh phim.

Giải pháp còn lại là sử dụng AI, CGI thậm chí deepfake để "thay mặt" nữ chính.

Đi tìm giải pháp thay thế

Khi diễn viên bị loại khỏi bộ phim do vướng pháp lý hoặc scandal, phương án phổ biến nhất là tìm người thay thế. Mặt lợi của phương án này là đảm bảo chất lượng diễn xuất, duy trì sự toàn vẹn của kịch bản. Việc có diễn viên mới phù hợp giúp bộ phim thoát khỏi ồn ào. "Đôi khi, việc thay thế diễn viên là cơ hội để làm mới vai diễn, mang lại góc nhìn khác và có thể còn tốt hơn cả bản gốc", một đạo diễn nói với Hollywood Reporter.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là chi phí phát sinh khổng lồ cho việc quay lại các cảnh phim, kéo dài thời gian sản xuất, thách thức về sự liền mạch trong diễn xuất. Chi phí này có thể lên đến hàng triệu USD, bao gồm tiền thuê lại bối cảnh, thiết bị, lương cho toàn bộ ê-kíp, đặc biệt là chi phí cho diễn viên mới cùng với khoản bồi thường (nếu có) cho diễn viên bị thay thế.

Điển hình là trường hợp của Trịnh Sảng, nữ diễn viên bị cấm sóng hoàn toàn sau bê bối thuê người mang thai hộ năm 2021. Loạt dự án của cô buộc phải tìm người thay thế. "Sự cố của Trịnh Sảng là đòn giáng mạnh vào nhà đầu tư phim ảnh Trung Quốc, buộc họ phải xem xét kỹ lưỡng hơn hồ sơ đạo đức của nghệ sĩ", theo Global Times.

Ở Hollywood, Kevin Spacey bị loại khỏi bộ phim All the Money in the World của đạo diễn Ridley Scott sau hàng loạt cáo buộc quấy rối tình dục vào năm 2017. Vai diễn của ông được thay thế bởi Christopher Plummer, và toàn bộ các cảnh có Kevin Spacey đã được quay lại trong vòng 9 ngày với chi phí ước tính khoảng 10 triệu USD.

"Chúng tôi không thể để bê bối cá nhân làm hỏng công sức hàng trăm người. Thời gian là tiền bạc, nhưng uy tín còn quan trọng hơn", đạo diễn Ridley Scott nói về bê bối của Kevin Spacey.

Hình ảnh Paul Walker được dựng lại từ CGI.

Tương tự, Johnny Depp bị Warner Bros. gạch tên khỏi Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore sau cáo buộc bạo lực gia đình và vụ kiện phỉ báng với Amber Heard vào năm 2020.

Vai diễn sau đó được thay thế bởi Mads Mikkelsen. Mặc dù việc thay đổi diễn viên chủ chốt không yêu cầu quay lại toàn bộ phim, nhưng chi phí bồi thường hợp đồng và ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé bị đội lên cao, theo The New York Times.

Tại ngành giải trí Hàn Quốc, nam diễn viên Jo Yeong Min (nhóm Boyfriend) vướng scandal lái xe trong tình trạng say xỉn. Dù nam diễn viên không đóng chính trong The Goddess of Revenge, đoàn phim thay thế diễn viên, quay lại toàn bộ cảnh khác để đảm bảo tiến độ, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến phim, theo Soompi.

Trong một số trường hợp, khi việc quay lại không khả thi hoặc quá tốn kém, nhà làm phim có thể cân nhắc sử dụng công nghệ máy tính (CGI), deepfake hoặc kỹ thuật chỉnh sửa thay thế khuôn mặt hoặc cơ thể của diễn viên.

Mặt lợi của phương án này là tiết kiệm thời gian quay lại, giảm chi phí vận hành tại hiện trường. Tuy nhiên, phương pháp quá tốn kém, thiếu độ chân thực.

Sau cái chết bất ngờ của Paul Walker trong quá trình quay Furious 7 (2013), đạo diễn và nhà sản xuất sử dụng CGI kết hợp với diễn viên đóng thế (hai người anh em của Paul Walker là Caleb và Cody Walker) để hoàn thành cảnh quay còn lại. Chi phí kỹ xảo cho các cảnh này được báo cáo lên đến 50 triệu USD, theo Entertainment Weekly.

Tương tự, sau khi diễn viên Carrie Fisher qua đời năm 2016, Lucasfilm sử dụng CGI tái tạo hình ảnh công chúa Leia trong một phân cảnh ngắn ở cuối phim Rogue One: A Star Wars Story.

Tuy nhiên, khán giả nhận xét phương pháp trông "giả tạo", công nghệ chỉ phù hợp cảnh quay ngắn, không yêu cầu biểu cảm phức tạp. Việc tái tạo vai chính xuyên suốt bộ phim là thách thức lớn về kỹ thuật và chi phí, khó đảm bảo sự liền mạch cảm xúc, theo The Guardian.

Về deepfake, dù công nghệ này đang phát triển nhanh chóng, việc áp dụng chúng để thay thế diễn viên vướng scandal chưa được chấp thuận. Lý do là sự thiếu chân thực ở các cảnh quay đòi hỏi biểu cảm và sự tương tác phức tạp, chi phí cao.

"Deepfake có thể đánh lừa mắt ở một vài khoảnh khắc, nhưng để tạo ra một màn trình diễn cảm xúc xuyên suốt bộ phim, chúng ta vẫn cần diễn viên thật", một chuyên gia AI về điện ảnh nhận định.